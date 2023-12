Hải quan Quảng Ninh thu ngân sách đạt 16.700 tỷ

Cụ thể, theo thông tin mới nhất từ Cục Hải quan Quảng Ninh, thời điểm hiện tại Cục đã thu nộp ngân sách Nhà nước đạt 16.351,83 tỷ đồng, tăng 4,5% so với năm 2022 đạt 142,19% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (11.500 tỷ đồng) và 136% chỉ tiêu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Quảng Ninh giao (12.000 tỷ đồng). Thành tích này cũng đạt 102,2% chỉ tiêu phấn đấu do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh giao (16.000 tỷ đồng).

Dự kiến số thu hết năm 2023 của Cục sẽ đạt 16.700 tỷ. Con số này tiếp tục đưa Cục Hải quan tỉnh Quảnh Ninh duy trì vị trí là một trong 10 Cục Hải quan tỉnh, thành phố đóng góp số thu ngân sách lớn nhất của ngành Hải quan.

Cũng trong năm 2023 Cục Hải quan Quảng Ninh đã thực hiện thủ tục hải quan cho gần 140.000 tờ khai của 1.565 doanh nghiệp với tổng kim ngạch các loại hình là 15,38 tỷ USD (tăng 75% về tờ khai, tăng 0,06% về kim ngạch và tăng 25% về số doanh nghiệp làm thủ tục so với năm 2022), giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh cho trên 343.000 phương tiện (tăng 177% so với năm 2022) và trên 4 triệu lượt hành khách xuất nhập cảnh (tăng 5.100% so với năm 2022); không để phát sinh điểm nóng, vượt tiến độ cả 10/10 chỉ tiêu kiểm soát, chống buôn lậu được Tổng Cục Hải quan giao.

Công tác triển khai cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và các chương trình, phần mềm cốt lõi phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ của Cục Hải Quan Quảng Ninh được đánh giá là hiệu quả, đảm bảo ổn định, an ninh, an toàn, thông suốt.

Số lượt phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh được làm thủ tục hải quan trên hệ thống E-manifest là 3.333 lượt phương tiện; tổng số C/O form D được cung cấp qua hệ thống một cửa ASEAN là 641 C/O; tiếp nhận và phát hành kết quả xử lý 3.337 hồ sơ thủ tục trên dịch vụ công trực tuyến HQ36a; số doanh nghiệp tham gia 550 doanh nghiệp.

Cục đã hoàn thành việc xây dựng 104 quy trình ISO cho các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, xây dựng 9 quy trình ISO đối với 4 lĩnh vực quản lý nội bộ.

Các tổ hỗ trợ, cung cấp thông tin cho doanh nghiệp do Cục Hải quan Quảng Ninh thành lập tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động, tiếp nhận, giải quyết dứt điểm 374 vướng mắc; tổ chức 2 Hội nghị đối thoại doanh nghiệp cấp Cục, 12 Hội nghị cấp Chi cục, giải đáp 54 vướng mắc tại chỗ; tổ chức 20 đoàn công tác cấp Cục và Chi cục đến trụ sở doanh nghiệp để nắm bắt và giải quyết tại chỗ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Mới đây Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức công bố kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp cơ sở năm 2023 (CDCI), phương pháp tiến hành khảo sát bằng hình thức trực tuyến đối với 1.114 doanh nghiệp (365 doanh nghiệp trong tỉnh và 749 doanh nghiệp ngoài tỉnh). Số phiếu thu về là 780 phiếu (đạt tỉ lệ phản hồi 702%, tăng 7% so với năm 2022). Kết quả CDCI 2023 cho thấy gần 99% doanh nghiệp bày tỏ sự hài lòng hoặc rất hài lòng đối với chất lượng phục vụ của các Chi cục thuộc Cục Hải quan tỉnh. Trong đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái đạt vị trí quán quân CDCI năm 2023 với 95,76 điểm.

Trong bức tranh chung khá ảm đạm vì thương mại toàn tầu suy giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu, Hải quan Quảng Ninh là đơn vị hiếm hoi của toàn ngành hoàn thành sớm, hoàn thành xuất sắc, hoàn thành toàn diện mọi nhiệm vụ được giao, nhất là trong thu ngân sách, đồng hành cùng doanh nghiệp, chống buôn lậu, gian lận thương mại, quản trị nội bộ… Điều này cho thấy những nỗ lực, cố gắng cũng như tinh thần luôn không ngừng đổi mới, sáng tạo của Hải quan Quảng Ninh.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2024, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đặt ra những chỉ tiêu cụ thể sau: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng tối thiểu 5% so với năm 2023; thu ngân sách nhà nước vượt chỉ tiêu được giao; tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa không quá 5%; hoàn thành vượt các chỉ tiêu kiểm soát được giao; quản lý được địa bàn, kiểm soát được tình hình và kiềm chế được đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại.