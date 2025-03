Hai tháng đầu năm, cân đối ngân sách thặng dư 206 nghìn tỷ đồng

Bộ Tài chính vừa cập nhật thông tin về tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2025.

Theo đó, thu ngân sách nhà nước tháng 2 ước đạt 191,9 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 2 tháng đầu năm ước đạt 499,8 nghìn tỷ đồng, bằng 25,4% dự toán. Trong đó, ngân sách trung ương ước đạt 25,5% dự toán; ngân sách địa phương ước đạt 25,1% dự toán, tăng 25,7% so cùng kỳ năm 2024.

Hai tháng đầu năm, tổng thu ngân sách ước đạt 499,8 nghìn tỷ đồng, bằng 25,4% dự toán; tổng chi ước đạt 293,8 nghìn tỷ đồng, bằng 11,5% dự toán. Như vậy, tiến độ thu ngân sách theo dự toán nhanh gấp đôi tiến độ chi, đặc biệt chi đầu tư phát triển đã khiến cân đối ngân sách thặng dư 206 nghìn tỷ đồng trong 2 tháng đầu năm.

Về cơ cấu: (i) thu nội địa ước bằng 27,3% dự toán, tăng 28,9% so cùng kỳ năm 2024; (ii) thu từ dầu thô bằng 15,3% dự toán, giảm 17,1% so cùng kỳ năm 2024; (iii) thu từ cân đối hoạt động xuất nhập khẩu bằng 15,5% dự toán, tăng 6,6% so cùng kỳ năm 2024.

Cập nhật số liệu thu trên Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS), thu ngân sách nhà nước đến hết ngày 11/3/2025 đạt 574,4 nghìn tỷ đồng, tăng 38,2% so với cùng kỳ năm 2024, bằng 29,2% dự toán; trong đó thu ngân sách trung ương đạt 28,04% dự toán, thu ngân sách địa phương đạt 30,46% dự toán.

Tổng chi cân đối ngân sách nhà nước tháng 2 ước đạt 140,6 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 2 tháng ước đạt 293,8 nghìn tỷ đồng, bằng 11,5% dự toán, tăng 13,2% so cùng kỳ năm 2024.

Trong đó: chi đầu tư phát triển ước đạt 60,4 nghìn tỷ đồng, bằng 7,6% dự toán Quốc hội phê duyệt, tỷ lệ giải ngân ước đạt 7,32% kế hoạch vốn đầu tư phát triển Thủ tướng Chính phủ giao; chi trả nợ lãi ước đạt ước đạt 21,1% dự toán, giảm 7,1% so cùng kỳ; chi thường xuyên ước đạt 13,4% dự toán, tăng 15,9% so cùng kỳ.

Riêng triển khai kế hoạch vốn chi đầu tư phát triển, tổng số kế hoạch vốn năm 2025 Thủ tướng Chính phủ đã giao 825,9 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, tổng hợp đến thời điểm báo cáo, các địa phương đã giao kế hoạch vốn đầu tư của địa phương tăng thêm (từ các nguồn tăng thu, kết dư ngân sách địa phương,…) khoảng 50 nghìn tỷ đồng so kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao.

Bộ Tài chính cho biết cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Trong tháng 2/2025, Kho bạc Nhà nước đã thực hiện phát hành 45,11 nghìn tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ, đạt 9% kế hoạch được giao cả năm (500 nghìn tỷ đồng), kỳ hạn bình quân 10,83 năm, lãi suất bình quân 2,91%/năm.