Hàn Quốc cảnh báo lạm phát từ chính sách tiền thưởng của ngành bán dẫn

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cảnh báo các khoản thưởng lên tới hàng triệu won cho nhân sự ngành công nghệ có thể gia tăng áp lực lạm phát nước này...

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Trong báo cáo công bố mới đây, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) nhận định lạm phát năm nay chủ yếu chịu tác động từ giá năng lượng tăng do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Tuy nhiên, cơ quan này cũng cảnh báo ngay cả khi các tác động từ nguyên nhân bên ngoài suy giảm, áp lực lạm phát trong nước vẫn có thể gia tăng khi thu nhập của người lao động được cải thiện.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc vẫn đang đối mặt với lạm phát cao hơn mục tiêu. BOK hiện dự báo lạm phát cả năm 2026 ở mức 2,7%, vượt ngưỡng mục tiêu 2%.

Đáng chú ý, BOK đề cập trực tiếp đến rủi ro từ các khoản thưởng hiệu suất tại một số tập đoàn công nghệ hàng đầu Hàn Quốc, chẳng hạn tại hai “gã khổng lồ” bán dẫn là SK Hynix và Samsung Electronics.

Theo CNBC, dù không công bố con số cụ thể, SK Hynix đã đạt thỏa thuận với công đoàn từ tháng 9 năm ngoái, cho phép người lao động được hưởng khoản thưởng tương đương 10% lợi nhuận hoạt động của công ty.

Trong khi đó, nhân viên bộ phận bán dẫn của Samsung Electronics cũng đã đạt thỏa thuận chính sách thưởng tương đương 10,5% lợi nhuận hoạt động của mảng kinh doanh chip, sau đợt đình công kéo dài hồi tháng 5.

Theo đó, một nguồn tin được Reuters dẫn lời cho hay, một kỹ sư làm việc trong lĩnh vực chip nhớ của Samsung với mức lương cơ bản khoảng 80 triệu won (52.400 USD) có thể nhận tổng tiền thưởng lên tới 626 triệu won (410.000 USD) trong năm nay.

Reuters cũng ước tính nhân viên SK Hynix có thể nhận hơn 700 triệu won (gần 455.000 USD) tiền thưởng nếu doanh nghiệp đạt mục tiêu lợi nhuận đề ra trong năm 2026.

Theo BOK, trong điều kiện thông thường, các khoản thưởng không tạo ra tác động đáng kể đến tổng cầu vì không được xem là nguồn thu nhập ổn định và lâu dài.

Tuy nhiên, khi các khoản thưởng đặc biệt được chi trả ở quy mô lớn và lặp lại, điều này có thể tác động đến kỳ vọng thu nhập của người lao động, kéo theo yêu cầu tăng lương tại các ngành nghề khác. Điều này có thể tạo ra vòng xoáy tiền lương - giá cả, trong đó chi phí lao động gia tăng khiến doanh nghiệp phải điều chỉnh giá bán.

Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh cũng có thể đẩy giá hàng hóa và dịch vụ đi lên.

Trong khi Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc lo ngại về nguy cơ lạm phát gia tăng, các doanh nghiệp bán lẻ lại đang được hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng chi tiêu mạnh tay của những lao động ngành bán dẫn vừa nhận các khoản thưởng kỷ lục.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 17/6, Phó Thống đốc BOK Lee Ji-ho cho biết doanh số bán lẻ đã tăng đáng kể tại thành phố Suwon cũng như tại các khu vực tập trung các cửa hàng hàng hiệu và trung tâm thương mại cao cấp của nước này.

Truyền thông Hàn Quốc cũng từng đưa tin nhiều lao động trong ngành công nghệ cũng đang tích cực sử dụng các khoản thưởng để mua sắm hàng xa xỉ. Các mặt hàng được ưa chuộng bao gồm túi xách hàng hiệu, trang sức cao cấp và đồng hồ đắt tiền.

BOK cho biết tại tỉnh Gyeonggi, nơi đặt các tổ hợp sản xuất bán dẫn quy mô lớn của Samsung Electronics và SK Hynix, mức tăng chi tiêu qua thẻ trong năm nay cao hơn đáng kể tại các khu vực nằm gần nhà máy chip và các khu dân cư tập trung nhân sự ngành bán dẫn so với những địa phương khác

Tờ Chosun Ilbo nhận định nhu cầu tiêu dùng hàng xa xỉ đang tăng mạnh tại khu vực phía Nam tỉnh Gyeonggi, nơi tập trung các cơ sở sản xuất chủ chốt của Samsung Electronics và SK Hynix.

Theo số liệu được tờ báo này công bố hồi tháng 5, doanh số nhóm hàng xa xỉ tại một chi nhánh của chuỗi cửa hàng bách hóa Shinsegae ở tỉnh Gyeonggi đã tăng 53,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh số trang sức cao cấp tăng tới 146,3%, còn doanh số đồng hồ cao cấp tăng 85,3%.

Kỳ vọng về sự bùng nổ của phân khúc tiêu dùng cao cấp cũng đang phản ánh rõ nét trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc, khi cổ phiếu của các tập đoàn bán lẻ lớn đồng loạt tăng mạnh trong năm nay.

Cổ phiếu của Lotte Shopping, đơn vị bán lẻ thuộc Tập đoàn Lotte, đã tăng hơn 148% kể từ đầu năm. Riêng trong ba tháng gần nhất, thị giá doanh nghiệp này đã tăng khoảng 67%. Tương tự, cổ phiếu của Hyundai Department Store tăng hơn 120% từ đầu năm đến nay, trong đó mức tăng trong ba tháng gần đây lên tới 113%.

Dẫn đầu đà tăng là Shinsegae. Giá cổ phiếu của tập đoàn này đã tăng khoảng 190% kể từ đầu năm, riêng ba tháng gần nhất tăng hơn 107%.