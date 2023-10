Hàng loạt “ông lớn” ngành bán lẻ tăng tốc mở rộng quy mô

Tại buổi họp báo quý 3/2023 về thị trường bất động sản và dự báo thời gian tới, CBRE Việt Nam đánh giá, thị trường bán lẻ Việt Nam dần trở nên sôi động hơn vào quý 3 với nhiều dự án mở mới trên khắp cả nước.

Đưa ra dẫn chứng, đơn vị cho biết vừa qua, Lotte đã khai trương Trung tâm thương mại Lotte Mall West Lake Hà Nội nằm tại quận Tây Hồ với diện tích cho thuê lên đến 72.000 m2. Tính đến hiện tại, đây là dự án trung tâm thương mại quy mô lớn nhất ở Hà Nội. Trong khi đó, tại TP.HCM, Trung tâm thương mại Hùng Vương Plaza trở lại với diện mạo mới sau thời gian đóng cửa sửa chữa và đổi chủ. Cả hai trung tâm thương mại này đều ghi nhận tỷ lệ lấp đầy gần như 100% với ngành hàng đa dạng và được người tiêu dùng đón nhận tích cực.

Không những thế, mới đây các “ông lớn” của ngành bán lẻ như Central Group và Aeon Mall cũng đẩy mạnh việc mở rộng tại nhiều tỉnh thành ngoài TP.HCM và Hà Nội. Điển hình là Central Retail tung ra thị trường thương hiệu nội thất Come Home, Mini Go! Mở tại huyện Nhơn Trạch, (tỉnh Đồng Nai) và thị xã Điện Bàn, (tỉnh Quảng Nam); tương tự, Aeon khai trương mô hình mới “siêu thị linh hoạt” tại thành phố mới Bình Dương. Thêm nữa, Thiso Retail (thuộc tập đoàn Thaco) đang ráo riết hoàn thiện dự án Emart thứ 3 của mình tại quận Gò Vấp, TP.HCM. Ngoài ra, trong năm 2024, dự kiến Aeon Mall Huế đưa vào hoạt động với gần 138.000m2 diện tích sàn. Đây sẽ là trung tâm thương mại đầu tiên ở miền Trung của Aeon tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, theo CBRE, thị trường bất động sản bán lẻ tại Hà Nội và TP.HCM nhờ vào nguồn cầu ổn định và nguồn cung mới hạn chế, nên tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng tốt về giá thuê. Đặc biệt, cả Hà Nội và TP.HCM đều thuộc danh sách những thành phố dẫn đầu về mức tăng trưởng giá thuê tại khu vực trung tâm trong toàn châu Á-TBD.

Theo thống kê của đơn vị này, quý 3/2023, giá thuê khu vực trung tâm tầng trệt Hà Nội ở mức 162 USD/m2/tháng, trong khi đó, giá thuê trung bình khu vực trung tâm cho tầng trệt TP.HCM đạt hơn 200-350 USD/m2/tháng. Hầu như không có diện tích bán lẻ trống tại khu vực trung tâm ở cả hai thành phố. Còn khu vực ngoài trung tâm, Hà Nội ghi nhận mức giá thuê hơn 28 USD/m2/tháng, tăng 4% so với quý trước và 5% so với cùng kỳ năm trước. Tại TP.HCM, giá thuê khu ngoài trung tâm đạt 48,5 USD/m2, tăng gần 4% so với quý trước và hơn 20% so cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ lấp đầy trung bình toàn thị trường Hà Nội đạt 87%, tương đương với quý trước nhưng tăng 3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước; TP.HCM, tỷ lệ lấp đầy trung bình toàn thị trường xấp xỉ 91,5%, tăng 2 điểm phần trăm so với quý trước và cùng kỳ năm trước.

Theo bà Phạm Ngọc Thiên Thanh, Phó Giám đốc Bộ phận nghiên cứu và tư vấn, CBRE Việt Nam, chính nguồn cung mới khan hiếm khiến thị trường bất động sản bán lẻ tại Hà Nội và TP.HCM có giá thuê tăng và tỷ lệ lấp đầy trung bình được cải thiện. Mặc dù thị trường tiêu dùng còn nhiều thách thức nhất định trong ngắn hạn, với những quan ngại về sự hồi phục của nền kinh tế, lòng tin người tiêu dùng hiện nay vẫn ở mức thấp hơn nhiều so giai đoạn năm 2019, nhưng đối với một số ngành hàng như F&B, vui chơi giải trí, thời trang vẫn tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng. Số lượng những thương hiệu mới gia nhập thị trường và sự mở rộng của các thương hiệu hiện hữu trong quý ghi nhận tăng mạnh so cùng kỳ năm trước.

“Nhìn về tương lai dài, mô hình trung tâm thương mại sẽ ngày càng sáng tạo hơn, trở thành một mô hình phức hợp với đa dạng tiện ích vui chơi giải trí, giáo dục và sức khỏe, chú trọng hơn đến trải nghiệm của người tiêu dùng. Vì đây là yếu tố tiên quyết xác định sự thành công của trung tâm thương mại”, chuyên gia dự báo.

Nhận định chung về thị xu hướng của thị trường bán lẻ, bà Hoàng Nguyệt Minh, Giám đốc Bộ phận cho thuê thương mại Savills Hà Nội, chia sẻ rằng nhiều chủ đầu tư có kế hoạch tham vọng phát triển các trung tâm mua sắm với quy mô lớn và đa dạng tại Hà Nội. Các nhà bán lẻ quốc tế đang đặt Hà Nội là mục tiêu hàng đầu để mở rộng trong tương lai.