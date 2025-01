Hàng nghìn cơ hội việc làm cho chiến sĩ nghĩa vụ công an xuất ngũ

Ngày 16/1, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội phối hợp với Công an TP. Hà Nội đã tổ chức phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho chiến sĩ nghĩa vụ Công an thành phố năm 2025.

QUAN TÂM GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO CHIẾN SĨ NGHĨA VỤ SAU XUẤT NGŨ

Chương trình nhằm hỗ trợ thanh niên, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ Công an TP. Hà Nội đã trở về địa phương, chiến sĩ sắp hoàn thành nghĩa vụ tiếp cận thị trường lao động, tìm được việc làm phù hợp, ổn định cuộc sống, giảm tỷ lệ thất nghiệp.

Đồng thời, động viên những thanh niên yên tâm về tương lai của mình trước khi thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, góp phần đảm bảo công tác hậu phương ngày càng thiết thực và hiệu quả.

Ông Nguyễn Tây Nam, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội, đánh giá vấn đề lao động, giải quyết việc làm nói chung và công tác tư vấn, hướng nghiệp học nghề, giải quyết việc làm cho hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ công an nhân dân xuất ngũ; bộ đội xuất ngũ nói riêng luôn được Đảng, Nhà nước và TP. Hà Nội quan tâm.

Tham gia sàn giao dịch việc làm hôm nay là cơ hội tốt để các chiến sĩ nghĩa vụ công an nhân dân xuất ngũ và sắp hoàn thành thời gian phục vụ tại ngũ tham gia vào thị trường lao động, tìm được việc làm ổn định, đóng góp vào việc xây dựng, phát triển kinh tế cho gia đình và xã hội.

Theo Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội, từ năm 2021 đến nay, trung bình mỗi năm Công an thành phố tuyển chọn hơn 700 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Trong đó, đại đa số chiến sĩ có ý chí phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao với mục đích được cống hiến, phục vụ lâu dài trong lực lượng công an nhân dân.

Tuy nhiên, do nhu cầu biên chế theo quy định của Chính phủ, nên Bộ Công an giao chỉ tiêu Công an thành phố chỉ duy trì được một tỷ lệ nhất định (trung bình khoảng 15%) số chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ được chuyển sang chế độ chuyên nghiệp.

Đại tá Dương Đức Hải cũng đánh giá chiến sĩ sau khi thực hiện xong nghĩa vụ chính là nguồn nhân lực "vàng", có ý thức tổ chức kỷ luật, độ tuổi, sức khoẻ, là đội ngũ lao động chất lượng mà các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài Công an nhân dân rất cần.

Việc hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho chiến sĩ nghĩa vụ là việc Công an TP. Hà Nội luôn xác định là mối quan tâm đặc biệt, nhằm giúp chiến sĩ sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương có việc làm và cuộc sống ổn định.

NHIỀU CƠ HỘI VIỆC LÀM, MỨC LƯƠNG HẤP DẪN

Theo tổng hợp của Trung tâm Dịch vụ việc làm (đơn vị trực tiếp tổ chức), phiên giao dịch việc làm có 48 đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở dạy nghề chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, sản xuất, dịch vụ bảo vệ, đi làm việc ở nước ngoài…, với tổng nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh và đi làm việc ở nước ngoài là 3.016 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh.

Doanh nghiệp tham gia tuyển dụng tại phiên việc làm.

Nhu cầu tuyển dụng nhiều nhất ở nhóm lao động phổ thông, chiếm tỷ lệ 41,4%, còn lại là nhóm có trình độ cao đẳng – đại học, trung cấp – công nhân kỹ thuật.

Mức thu nhập được các doanh nghiệp đưa ra cũng khá đa dạng ở nhiều phân khúc. Phổ biến nhất là mức thu nhập từ 7 - 10 triệu đồng/tháng, dành cho đại bộ phận các vị trí việc làm ổn định như: Kế toán, nhân viên văn phòng, lễ tân, các vị trí lao động phổ thông có tay nghề, công nhân sản xuất…

Bên cạnh đó, có hơn 12% chỉ tiêu có mức thu nhập cao từ 15 triệu đồng trở lên cho vị trí tuyển dụng chất lượng cao, người lao động có kinh nghiệm và chuyên môn tốt, có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Ngoài ra, có 22,4% chỉ tiêu tuyển dụng với mức từ 10 - 15 triệu đồng, chủ yếu vào các vị trí kinh doanh, quản lý, giám sát, trưởng - phó phòng…Các chỉ tiêu có mức thu nhập 5 -7 triệu đồng thường dành cho các vị trí việc làm thời vụ - bán thời gian hoặc dành cho sinh viên mới ra trường, người lao động phổ thông ở các vị trí công việc tập sự, đơn giản chưa yêu cầu chuyên môn cao.

Phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho chiến sĩ nghĩa vụ Công an TP. Hà Nội có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, nhãn hàng có uy tín, cùng các chỉ tiêu tuyển dụng đa dạng các ngành nghề: Quản lý – giám sát, kinh doanh – marketing, kế toán tổng hợp, nhân viên kỹ thuật, lái xe, du học – xuất khẩu lao động, nhân viên an ninh…

Các chỉ tiêu có chất lượng cùng quyền lợi và mức thu nhập thỏa đáng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động, đặc biệt là chiến sĩ nghĩa vụ công an xuất ngũ và chiến sĩ nghĩa vụ công an sắp hoàn thành thời gian phục vụ tại ngũ trong các đơn vị thuộc Công an TP. Hà Nội.

Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng và tìm kiếm việc làm bán thời gian dịp Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025, tại phiên giao dịch việc làm có hơn 200 chỉ tiêu việc làm bán thời gian dành cho sinh viên, người lao động.

Tập trung vào một số các vị trí như: Nhân viên giao hàng, nhân viên đóng gói giỏ quà Tết, nhân viên bán hàng, nhân viên thu ngân, phụ bếp, nhân viên phục vụ…

Đại diện Trung tâm Dịch vụ Hà Nội đánh giá với công việc bán thời gian có thể giúp người lao động nâng cao kỹ năng chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm làm việc sẽ mang lại thêm những lựa chọn công việc cho sinh viên, người lao động, cũng như chiến sĩ nghĩa vụ công an sắp hoàn thành thời gian phục vụ tại ngũ trong dịp trước và sau Tết Nguyên Đán.