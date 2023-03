Hãng tàu container lớn của Trung Quốc tăng chuyến đến cảng Hải Phòng

Trước đó, vào ngày 22/9/2022 Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ (Hai Phòng) đã tổ chức lễ đón tàu Dongmeng KuaiHang 1 có tổng sức chở khoảng 300 TEU (1 TEU- 1 container 20 feet).

Đó cũng là chuyến tàu container đầu tiên của Hãng Dongguan Youcheng Kaiyun chuyên tuyến Hổ Môn (Đông Quản - Trung Quốc) tới Hải Phòng. Khởi động tuyến vận tải biến hợp tác giữa Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ và Hãng tàu Dongguan Youcheng Kaiyun (Dongguan Youcheng Kaiyun Shipping Co., Ltd). Tầu Hong Run 18 là con tầu thứ 2 của YCK cập cảng Đình Vũ (Hải Phòng).

Nói về động thái tích cực này, ông Wang Jun, Tổng giám đốc YCK, cho biết dù khởi đầu vào năm 2022 còn đầy khó khăn, thách thức do thị trường vận tải biển nói chung và thị trường vận tải biển Trung Quốc - Việt Nam nói riêng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, hãng tàu YCK vẫn duy trì đều đặn mỗi tuần 1 chuyến đến cảng Đình Vũ. Đến nay, sau gần 06 tháng vận hành khai thác tuyến, tàu Dong Meng Kuai Hang 1 đã thường xuyên chở hết công suất thiết kết đối với cả 2 chiều nhập khẩu và xuất khẩu.

Nhận thấy nhu cầu vận tải chở nguyên liệu, phụ tùng các loại phục vụ sản xuất giữa Trung Quốc và Việt Nam ngày càng tăng sau đại dịch. Hãng tàu YCK quyết định đưa thêm tàu con tàu thứ hai mang tên Hong Run 18 vào khai thác tuyến này, nâng số chuyến tàu đến và đi lên 2 chuyến/tuần.

Với tổng sức chở khoảng 450 TEU, Tàu Hong Run 18 sẽ đảm bảo đáp ứng dịch vụ vận tải container với hiệu suất cao hơn, giảm thời gian vận tải, nâng cao chất lượng dịch vụ của YCK, mang lại sự tin tưởng cho khách hàng.

Ông Kim Văn Việt, Giám đốc kinh doanh Công ty D&V, một đối tác quan trọng của YCK, cho biết chuyến đầu tiên của tàu Hong Run 18 cập cầu và làm hàng tại cảng VIMC Đình Vũ đánh dấu một mốc phát triển quan trọng của Hãng tàu YCK, từ đó khẳng định và nâng tầng thương hiệu “YCK Shipping” trên thị trường vận tại biển quốc tế; đồng thời có những đóng góp quan trọng trong việc phục vụ nhu cầu vận tải các loại hàng hoá của các doanh nghiệp cả trong và ngoài nước đang sản xuất ở các khu công nghiệp.

Trên thực tế, hiện tại ngành vận tải biển toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng đang đối mặt với không ít khó khăn do suy thoái kinh tế hậu đại dịch và biến động địa chính trị thế giới. Nhu cầu vận tải biển giảm mạnh ở nhiều thị trường tiêu thụ lớn, gây ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh tế của những địa phương phát triển dịch vụ cảng như Hải Phòng. Do đó, động thái tăng chuyến của hãng Dongguan Youcheng Kaiyun tới cảng Đình Vũ có thể cói là một tín hiệu rất tích cực đối với ngành dịch vụ cảng của thành phố Hải Phòng.

Báo cáo mới đây của Cục thống kê Hải Phòng cho thấy, sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển trên địa bàn thành phố trong 02 tháng đầu năm 2023 đạt 22,54 triệu tấn, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó: Khối cảng thuộc kinh tế Nhà nước đạt 7,79 triệu, giảm 14,52% so với cùng kỳ; các cảng thuộc khu vực kinh tế ngoài nhà nước đạt 14,75 triệu, tăng 16,85% so với cùng kỳ.

Doanh thu cảng biển tháng 02 năm 2023 của khối cảng trên địa bàn thành phố ước đạt 535,7 tỷ đồng, tăng 19,16% so với tháng trước, tăng 31,38% so với cùng kỳ. Doanh thu cảng biển 02 tháng đầu năm 2023 đạt 985,3 tỷ đồng, tăng 3,36% so với cùng kỳ năm 2022.