“Hạt gạo nghĩa tình” giữa Hà Nội tình nghĩa

Đã hơn 1 tháng kể từ thời điểm bắt đầu thực hiện giãn cách toàn xã hội, Hà Nội vẫn đang liên tiếp ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới trong khu cách ly và cộng đồng. Dịch bệnh tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng nghĩa với việc cuộc sống và công việc của hàng nghìn lao động cũng chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề.

Trong những xóm trọ, người lao động phải chạy ăn từng bữa giờ đã không thể đi làm. Tại nhiều ký túc xá, vẫn có những sinh viên bị kẹt lại chưa thể trở về quê. Những người vô gia cư vốn đã thiếu một nơi ở an toàn, nay việc kiếm một bữa cơm no lại vất vả hơn nhiều… Một cuộc sống “đóng băng” giữa mùa dịch, một cuộc sống đã khó khăn nay càng khó khăn hơn đang len lỏi và bao trùm lên nhiều ngõ ngách giữa lòng thành phố.

Thế nhưng cũng trong những ngày Hà Nội thực hiện giãn cách, đông đảo các đoàn thể, doanh nghiệp, các tổ chức thiện nguyện, nhà hảo tâm đã nhanh chóng phối hợp cùng các cơ quan và chính quyền địa phương tổ chức nhiều chương trình tiếp sức, hỗ trợ người dân vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt. Hàng nghìn túi quà an sinh cứu trợ, những suất cơm tình thương, chuỗi siêu thị 0đ đã được gửi tặng trực tiếp đến từng đối tượng cụ thể.

Tiếp sức chính quyền và các tổ chức thiện nguyện, chuyến xe Hạt gạo nghĩa tình của gạo A An thuộc Tập đoàn Tân Long - chương trình tặng gạo miễn phí cho người dân - đã có mặt tại Hà Nội. Chương trình đã ủng hộ hàng nghìn túi gạo đến những người đang rất cần sự hỗ trợ như người già neo đơn tại khu vực sông Hồng, bệnh viện Thanh Nhàn, lực lượng bảo vệ các chốt chặn kiểm dịch, sinh viên Học viện Thanh thiếu niên, người lao động khó khăn phường Nhân Chính…

Gạo được gửi tặng đến nhiều địa phương khác nhau giữa mùa dịch.

Gạo A An cũng đồng hành cùng hoạt động “Triệu bữa cơm - Hà Nội nghĩa tình” do Trung tâm Tình nguyện Quốc gia và Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố thực hiện, nấu các suất cơm miễn phí cho người vô gia cư, lao động nghèo, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19. Mới đây nhất, nhãn gạo của Tập đoàn Tân Long đã có mặt tại Siêu thị 0đ trên địa bàn phường Kim Giang, quận Thanh Xuân… Tổng số lượng gạo tài trợ tại Hà Nội đến hiện tại khoảng gần 10.000kg.

“Tinh thần tương thân tương ái đang được phát huy và lan tỏa rộng rãi giữa mùa dịch trên mọi miền đất nước. Gạo, trứng, sữa,… thực phẩm và nhu yếu phẩm nói chung là những mặt hàng rất cần thiết cho người dân, đặc biệt là những lao động nghèo đang chịu ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề trong thời gian giãn cách. Với những túi gạo tuy nhỏ nhưng thiết yếu trong thời điểm hiện tại, chúng tôi mong có thể giúp người dân có thêm nhiều bữa ăn no, có thêm sự lạc quan để vượt qua giai đoạn thử thách trước mắt. Mong những nghĩa cử yêu thương và truyền thống đoàn kết đang lan tỏa rộng khắp sẽ tiếp thêm nguồn sức mạnh để đất nước chúng ta sớm bước qua đại dịch”, bà Lưu Thị Hồng Yến, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Long, chia sẻ.

Gạo A An tại Siêu thị 0đ hỗ trợ người dân mùa dịch.

Hạt gạo nghĩa tình là chương trình tặng gạo miễn phí do gạo A An - sản phẩm của Tập đoàn Tân Long - thực hiện dành cho người lao động nghèo, bệnh nhân và gia đình bệnh nhân nhiễm covid-19 gặp khó khăn, người dân sống trong các khu phong tỏa, người già neo đơn, người vô gia cư… trong mùa dịch. Được triển khai từ đầu tháng 7, đến nay, chương trình đã ủng hộ được gần 1.200 tấn gạo cho nhiều địa phương bùng dịch mạnh trên cả nước như: Bắc Giang, Bắc Ninh, Tp.HCM, Nghệ An, Hà Nội và một số tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Trên tinh thần “không một ai bị bỏ lại phía sau”, chuyến xe Hạt gạo nghĩa tình sẽ tiếp tục lăn bánh đến những địa phương và hoàn cảnh đang gặp nhiều khó khăn vì dịch bệnh, san sẻ bớt phần nào khó khăn trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Với những hành động cụ thể cùng tinh thần bình tĩnh, lạc quan, mong rằng đại dịch sẽ sớm được khống chế và cuộc sống thường nhật sẽ sớm trở lại với tất cả chúng ta.