Hermès tăng trưởng doanh thu nhờ “kinh doanh lối sống”

Tháng trước, báo cáo tài chính cho thấy doanh thu hợp nhất của tập đoàn đạt 3.805 triệu euro trong quý đầu năm tài chính 2024, tăng 17% theo tỷ giá hối đoái cố định và 13% theo tỷ giá hối đoái hiện tại, với hoạt động vững chắc trên tất cả các khu vực địa lý.

Ông Axel Dumas, Chủ tịch điều hành của Hermès, cho biết: “Sự tăng trưởng doanh thu vững chắc này phản ánh lòng trung thành của khách hàng trên toàn thế giới, sức mạnh của mô hình thủ công của tập đoàn và sức hấp dẫn của các sáng tạo của chúng tôi trong một môi trường kinh doanh ngày phức tạp hơn”.

Mạng lưới thương hiệu tiếp tục phát triển, với việc khai trương và mở rộng cửa hàng. Thị trường Châu Á tiếp tục tăng trưởng ở tất cả các quốc gia trong khu vực, giúp bù đắp lưu lượng khách yếu hơn ở Trung Quốc đại lục. Trong đó, Nhật Bản ghi nhận mức tăng trưởng đặc biệt, nhờ vào lòng trung thành của khách hàng địa phương còn thị trường châu Mỹ ghi nhận mức tăng trưởng bền vững, nhờ đà tăng trưởng ở Hoa Kỳ.

Đặc biệt, với một thương hiệu xa xỉ như Hermès, thứ họ đem “bán” không chỉ là những sản phẩm cao cấp mà là cả một lối sống, một phong cách tiêu dùng. Hồi tháng 3, triển lãm lưu động Hermès in the Making, nơi trưng bày kỹ nghệ của các nghệ nhân thủ công, đã được tổ chức tại Mexico City, và sự kiện Parade, xoay quanh thế giới đồ nội thất, được tổ chức tại Los Angeles.

Tại Pháp, Giải Saut Hermès lần thứ 14 đã được tổ chức thành công tại Grand Palais Éphémère ở Paris. Ngoài ra, các nghệ nhân thuộc lĩnh vực da, thợ kim hoàn và trung tâm đào tạo học viên École Hermès des savoir-faire đã chia sẻ niềm đam mê dành cho kỹ nghệ thủ công và những vật liệu tốt nhất của họ tại triển lãm Entrez en matières ở Paris trong Ngày nghề thủ công mỹ thuật Châu Âu (EACD).

Để chuẩn bị đón mùa Xuân - Hè 2025, mới đây giám đốc sáng tạo Véronique Nichanian đã vẽ nên một xu hướng nghỉ hè tại vùng Địa Trung Hải, nơi những người đàn ông thảnh thơi thong dong tận hưởng cảnh sắc biển trời mọi lúc trong ngày. Trong bộ sưu tập mới nhất, Veronique Nichanian và Hermès đã thay thế các chất liệu quen thuộc của mình với bông và lanh cho dòng trang phục may sẵn. Những mảng miếng da thuộc duy nhất hiện diện trong show diễn là ở trên những đôi dép xỏ ngón hở mũi, thắt lưng và quai túi.

Một lối sống tự do và thời gian nghỉ ngơi chính là sự xa xỉ, bộ sưu tập Xuân - Hè này lột tả điều đó một cách vô cùng mạch lạc. Sự trong lành và tinh khiết của thiên nhiên được phản ánh qua phom dáng trang phục, có độ rộng rãi và thoải mái dành cho mùa hè nóng nực nhất trong lịch sử. Áo sơ-mi ngoại cỡ mặc cùng quần short bằng vải bông mát mẻ, áo ba lỗ mặc dưới áo khoác bomber.

Một số mẫu áo được nhuộm màu loang, như thể người mẫu vừa nhúng mình vào hồ bơi xanh ngắt tại khu nghỉ dưỡng sang trọng. Đây đó một số thiết kế được làm từ chất liệu ánh kim, gợi cảm giác về mặt biển phản chiếu ánh dương. Sự phóng khoáng còn toát ra từ cách phối hai dây nịt trên cùng một chiếc quần, một chiếc bản to đi cùng chiếc bản nhỏ…

Các thiết kế không có gì quá mới mẻ, rất trung thành với phong cách sang trọng kiểu Pháp, nhưng thổi vào một tâm trạng mơ mộng thể hiện rõ nhất qua màu sắc: Chiếc áo khoác màu tím nhạt, quần short màu cát, áo sơ mi màu hồng phớt... Tiếp đến là gam màu nâu sô cô la, màu lông lạc đà, xám và xanh hải quân, dần dần chiếm lấy sàn diễn, trên các bộ trang phục bằng chất liệu đan móc, và cả những bộ cánh có phom dáng cứng cáp hơn như áo khoác, áo blazer.

Vẫn là những form dáng vượt thời gian và chất liệu thiên nhiên cao cấp bậc nhất. Tuy nhiên, bộ sưu tập thời trang nam Hermès Xuân - Hè 2025 lại tạo cảm giác tươi mới khi đặt trong bối cảnh Tuần lễ thời trang Paris năm nay. Một trong điểm nhấn nghệ thuật của BST là những hình ảnh được vẽ trên các thiết kế, biến tấm áo trở thành một tác phẩm hội họa bắt mắt. Đó là họa tiết dây nịt xoáy vện trên chiếc áo ba lỗ mang tông xanh nổi bật, phác thảo chì hình tuấn mã đầy tự do ở sơ mi,… tất cả tạo nên bản giao hòa giữa hội họa và thời trang.

Ứng dụng nhưng vẫn đậm chất sáng tạo, có lẽ đây là điểm nhấn của BST này. Họa tiết in và thêu cũng được lấy cảm hứng từ thiên nhiên, hay những thứ thêm thắt màu sắc và độ bóng bẩy cho trang phục như đường viền quần áo màu neon, dây nịt đôi lấp ló dưới áo khoác như điểm nhấn thú vị cho bộ cánh, và vòng tay bạc lấp lánh mang đến chút cảm giác tương phản với bộ trang phục được miêu tả "nên thơ".

Mùa này, các thương hiệu cạnh tranh nhau về hiệu ứng truyền thông khi mời các ngôi sao tên tuổi tham gia hàng ghế đầu, hay ra mắt bộ sưu tập kết hợp với những tên tuổi đột phá. Song Hermès vẫn trung thành với sự sang trọng thầm lặng, không cần logo. Từ việc lựa chọn chất liệu chính cho bộ sưu tập, cũng có thể thấy thương hiệu đang cổ vũ tệp khách hàng của mình lựa chọn lối sống bền vững. Trái đất nóng lên và bảo vệ đa dạng sinh học là những vấn đề đang được nhà mốt quan tâm và giải quyết thông qua các sáng kiến ​​cụ thể về chuỗi cung ứng bền vững và các chính sách về bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.

Hermes từng tham gia vào các dự án bù trừ carbon và đã tổ chức Ngày Sinh kế 2024 tại Pantin đầu năm nay. Sự kiện đã thu hút 30 tổ chức phi chính phủ và hơn 1.000 người tham gia đại diện cho khoảng 20 quốc tịch khác nhau với mục tiêu hỗ trợ các giải pháp đổi mới về khí hậu, cộng đồng và đa dạng sinh học.

Như đã được đề cập trong báo cáo thường niên, Hermès đã trở thành cổ đông lớn cùng với đối tác của mình ở Trung Đông trong hoạt động bán lẻ tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Bất chấp những bất ổn về kinh tế, địa chính trị và tiền tệ trên khắp thế giới, Hermès vẫn khẳng định mục tiêu đầy tham vọng là tăng trưởng doanh thu theo tỷ giá hối đoái không đổi.

Chủ đề của thương hiệu cho năm 2024 là “In the Spirit of the Faubourg” (Tạm dịch: Theo tinh thần của Faubourg). Faubourg là nơi ươm mầm giấc mơ của nhà sáng lập Émile Hermès, địa danh này đồng hành cùng Hermès ở khắp mọi nơi và truyền cảm hứng cho sự sôi động và niềm vui tươi mà thương hiệu luôn trân trọng.