Hình thành tuyến vận tải container thủy nội địa kiểu mẫu Hải Phòng - Bắc Ninh

Cũng theo tính toán của Cục Đường thủy, so với vận tải đường bộ, 1 sà lan chở được khoảng 100 Teus, bằng khoảng 50 xe container chạy trên đường bộ, với chi phí thấp hơn khoảng 20%, mức độ sử dụng nhiên liệu và lượng phát thải khí nhà kính/tấn-km chỉ bằng khoảng 30%, tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông đường thủy thấp hơn rất nhiều so với đường bộ.