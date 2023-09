Hóa đơn tiền điện tháng 8 tại TP.HCM tăng cao do đâu?

Chiều 7/9, nội dung liên quan đến việc hóa đơn tiền điện tăng cao trong tháng 8 đã được đề cập tại cuộc họp cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn TP.HCM do Ủy ban Nhân dân TP.HCM tổ chức.

Ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) cho biết nguyên nhân chính là do tiền điện tháng 8 của khách hàng tăng nhiều so với tháng trước là do chuyển ngày ghi điện về cuối tháng nên số ngày sử dụng điện của khách hàng tăng thêm từ 11 đến 28 ngày tùy theo phiên ghi điện cũ.

Cụ thể, trong những năm qua, lịch ghi chỉ số tính tiền điện của khách hàng được EVNHCMC phân theo ngày từ ngày 3 đến 25 hằng tháng để đảm bảo đủ nguồn nhân lực ghi chỉ số hằng ngày. Hiện nay, với công nghệ hiện đại, EVNHCMC đã không còn cử nhân viên đi ghi điện hằng ngày mà ghi điện tự động từ xa hoàn toàn.

Để tiếp tục khai thác hiệu quả hơn hệ thống nêu trên, EVNHCMC đang triển khai ghi chỉ số công tơ vào cuối tháng từ tháng 9/2022 và mục tiêu đến năm 2024, sẽ chỉ ghi số điện vào một ngày cuối tháng đối với 100% khách hàng có sản lượng tiêu thụ điện dưới 50.000 kWh/tháng. Việc này giúp khách hàng dễ nhớ ngày ghi chỉ số, ngày thanh toán tiền điện cũng như thuận lợi cho các khách hàng là doanh nghiệp thực hiện đúng quy định kỳ kế toán tháng là một tháng tính từ đầu ngày 1 đến hết ngày cuối cùng của tháng.

Ngoài ra, theo EVNHCMC, nguyên nhân khách quan nữa có thể khách hàng chưa để ý là các ngày trong tháng 8 thời tiết nắng nóng hơn nên nhu cầu sử dụng điện cũng tăng hơn so với tháng 7, khách hàng có thể dễ dàng kiểm tra lượng điện tiêu thụ hàng ngày của gia đình mình trên ứng dụng CSKH-EVNHCMC để rõ hơn.

Về cách tính toán và áp dụng đơn giá, EVNHCMC khẳng định là đã tuân thủ đúng quy định về đơn giá và phương pháp tính theo quy định hiện hành tại thông tư 16/2014/TT-BCT, thông tư 09/2023/TT-BCT và quyết định 1062/QĐ-BCT ngày 4/5/2023 quy định về biểu giá điện.

Ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) thông tin tại buổi họp chiều ngày 7/9 - Ảnh: TN

Ông Bùi Trung Kiên cũng cho biết trước khi thực hiện thay đổi ngày ghi chỉ số, EVNHCMC đã thực hiện thông báo đến khách hàng về thời gian thực hiện cụ thể và đã giải thích chi tiết các thay đổi về sản lượng điện tiêu thụ và tiền điện trong tháng.

Hình thức thông báo là tin nhắn trực tiếp qua ứng dụng chăm sóc khách hàng và ứng dụng Zalo. Đồng thời, EVNHCMC cũng đã thông báo đến Ủy ban Nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức để hỗ trợ thông tin đến người dân.

Tương ứng với số ngày sử dụng điện tăng, ngành điện thành phố đã điều chỉnh định mức bậc thang đối với khách hàng sinh hoạt để đảm bảo quyền lợi của khách hàng sử dụng điện. Việc tính toán tiền điện như vậy đảm bảo tuân thủ đúng Thông tư số 16/2014/TT-BCT, thông tư 09/2023/TT-BCT và quyết định về biểu giá hiện hành của Bộ Công Thương.

Theo ông Bùi Trung Kiên, việc thay đổi phiên ghi điện được thực hiện đối với một số lượng lớn hộ dân, không tránh khỏi đã gây ra những bất tiện đối với một số hộ, chủ yếu vì người dân chưa nắm được cách tính tiền và ghi điện mới.

Trường hợp người dân có thắc mắc, có thể liên hệ tổng đài 1900545454, ứng dụng chăm sóc khách hàng EVNHCMC, fanpage EVNHCM trên mạng xã hội Facebook hoặc ứng dụng Zalo để các công ty điện lực địa phương liên hệ trực tiếp, giải đáp từng ý kiến thắc mắc của người dân.

Đến nay, EVNHCMC đã hoàn tất việc chuyển lịch ghi chỉ số về cuối hằng tháng cho gần 2 triệu khách hàng; số còn lại sẽ thực hiện trong thời gian tới.

Riêng trong tháng 8/2023, EVNHCMC đã triển khai thay đổi ngày ghi điện về cuối tháng cho hơn 400.000 khách hàng thuộc các phiên ghi điện cũ (ghi từ ngày 3 đến ngày 25 hằng tháng) nên ngày sử dụng điện trong kỳ hóa đơn tháng 8/2023 đối với khách hàng này đã tăng thêm, lịch phát hành hóa đơn và kỳ hạn thanh toán cũng dời về đầu tháng 9/2023.