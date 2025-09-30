Hoa Kỳ áp thuế “kép” đối với sản phẩm đúc bằng sợi của Việt Nam

Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã ban hành mức thuế chống bán phá giá cuối cùng đối với sản phẩm đúc bằng sợi nhập khẩu Việt Nam từ mức 1,38%- 212,27% và mức thuế chống trợ cấp từ 5,06% - 200,70%...

Cục Phòng vệ Thương mại, Bộ Công Thương cho biết ngày 26/9/2025, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) ban hành kết luận cuối cùng vụ việc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp với sản phẩm đúc bằng sợi nhập khẩu từ Việt Nam và Trung sau gần 1 năm điều tra.

Trước đó, ngày 28/10/2024, DOC đã khởi xướng điều tra vụ việc.

Sản phẩm đúc bằng sợi (Molded fiber products) bị đề nghị điều tra có mã HS 4823.70.0020 và 4823.70.0040. Một số mã khác: 4823.61.20, 4823.61.40, 4823.69.20, 4823.69.40.

Theo mô tả hàng hóa, mã HS 4823 là giấy, bìa, tấm xenlulo và màng xơ sợi xenlulo khác, đã cắt theo kích cỡ hoặc hình dạng; các vật phẩm khác bằng bột giấy, giấy, bìa, tấm xenlulo hoặc màng xơ sợi xenlulo.

Nguyên đơn cáo buộc là Genera, Tellus Products, LLC, and the United Steel, Paper and Forestry, Rubber, Manufacturing, Energy, Allied Industrial and Service Workers International Union, AFL-CIO (“USW”).

Thời kỳ điều tra chống bán phá giá: Ngày 01/4/2024 – 30/9/2024. Thời kỳ điều tra chống trợ cấp là năm 2023. Theo số liệu của Ủy ban thương mại quốc tế Hoa Kỳ (ITC), năm 2023, Việt Nam xuất khẩu khoảng 23 triệu USD.

Sau khi khởi xướng điều tra, DOC đã ban hành bản câu hỏi về lượng và giá trị cho 8 công ty của Việt Nam bị nêu tên trong đơn kiện nhằm thu thập thông tin để lựa chọn bị đơn bắt buộc, trong đó 6/8 công ty xác nhận nhận được Bản câu hỏi về lượng và giá trị của DOC qua chuyển phát nhanh.

Tuy nhiên, chỉ có 3/6 công ty nộp bản trả lời câu hỏi đúng thời hạn. 3 công ty nhận được bản câu hỏi nhưng không nộp bản trả lời bị coi là các bị đơn không hợp tác trong vụ việc.

Theo đó, Hoa Kỳ đã ban hành kết luận hậu sơ bộ vụ việc điều tra chống trợ cấp sản phẩm đúc bằng sợi nhập khẩu từ Việt Nam: Đối với công ty bị đơn bắt buộc chịu mức thuế 4,64%; đối với các công ty không hợp tác (dựa trên dữ liệu sẵn có bất lợi) chịu mức thuế 201,55%.

Đến ngày 26/9, sau gần 1 năm điều tra, DOC đã ban hành mức thuế chống bán phá giá cuối cùng đối với Việt Nam (đã điều chỉnh trừ đi phần biên độ trợ cấp liên quan đến xuất khẩu là 3,2%).

Cụ thể, đối với công ty bị đơn bắt buộc, mức thuế chống bán phá giá là 1,38%; đối với 2 công ty hưởng thuế suất riêng rẽ, mức thuế chống bán phá giá là 1,38%; đối với các công ty khác, mức thuế chống bán phá giá toàn quốc được tính dựa trên thông tin sẵn có bất lợi là 212,27%.

Trong khi đó, mức thuế chống bán phá giá đối với các doanh nghiệp xuất khẩu từ Trung Quốc từ 49,01 – 477,90% và đều cao hơn rất nhiều so với mức thuế chống bán phá giá của doanh nghiệp Việt Nam.

Ngoài ra, mức thuế chống trợ cấp cuối cùng đối với công ty bị đơn bắt buộc là 5,06%; đối với 2 công ty không hợp tác phải chịu mức thuế được tính dựa trên thông tin sẵn có bất lợi là 200,70%; với các công ty còn lại, chịu mức thuế là 5,06% (mức thuế này dựa trên mức thuế đối với công ty bị đơn bắt buộc).

Trong khi đó, mức thuế chống trợ cấp đối với các doanh nghiệp Trung Quốc từ 7,56 – 319,92% và đều cao hơn so với mức thuế chống trợ cấp của doanh nghiệp Việt Nam.

Cục Phòng vệ Thương mại cho biết ITC sẽ ban hành kết luận cuối cùng về thiệt hại trong vòng 45 ngày kể từ ngày DOC ban hành kết luận cuối cùng về phá giá và trợ cấp, dự kiến vào ngày 08/11/2025.

Do đó, Cục Phòng vệ Thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu liên quan của Việt Nam cần tiếp tục theo dõi diễn biến kết luận cuối cùng của ITC.

Đồng thời chủ động tìm kiếm thị trường mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, tuân thủ chặt chẽ quy định của nước nhập khẩu trong trường hợp Lệnh áp thuế được áp dụng chính thức.