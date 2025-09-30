Thứ Ba, 30/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Hoa Kỳ áp thuế “kép” đối với sản phẩm đúc bằng sợi của Việt Nam

Vũ Khuê

30/09/2025, 12:15

Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã ban hành mức thuế chống bán phá giá cuối cùng đối với sản phẩm đúc bằng sợi nhập khẩu Việt Nam từ mức 1,38%- 212,27% và mức thuế chống trợ cấp từ 5,06% - 200,70%...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Cục Phòng vệ Thương mại, Bộ Công Thương cho biết ngày 26/9/2025, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) ban hành kết luận cuối cùng vụ việc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp với sản phẩm đúc bằng sợi nhập khẩu từ Việt Nam và Trung sau gần 1 năm điều tra.

Trước đó, ngày 28/10/2024, DOC đã khởi xướng điều tra vụ việc.

Sản phẩm đúc bằng sợi (Molded fiber products) bị đề nghị điều tra có mã HS 4823.70.0020 và 4823.70.0040. Một số mã khác: 4823.61.20, 4823.61.40, 4823.69.20, 4823.69.40.

Theo mô tả hàng hóa, mã HS 4823 là giấy, bìa, tấm xenlulo và màng xơ sợi xenlulo khác, đã cắt theo kích cỡ hoặc hình dạng; các vật phẩm khác bằng bột giấy, giấy, bìa, tấm xenlulo hoặc màng xơ sợi xenlulo.

Nguyên đơn cáo buộc là Genera, Tellus Products, LLC, and the United Steel, Paper and Forestry, Rubber, Manufacturing, Energy, Allied Industrial and Service Workers International Union, AFL-CIO (“USW”).

Thời kỳ điều tra chống bán phá giá: Ngày 01/4/2024 – 30/9/2024. Thời kỳ điều tra chống trợ cấp là năm 2023. Theo số liệu của Ủy ban thương mại quốc tế Hoa Kỳ (ITC), năm 2023, Việt Nam xuất khẩu khoảng 23 triệu USD.

Sau khi khởi xướng điều tra, DOC đã ban hành bản câu hỏi về lượng và giá trị cho 8 công ty của Việt Nam bị nêu tên trong đơn kiện nhằm thu thập thông tin để lựa chọn bị đơn bắt buộc, trong đó 6/8 công ty xác nhận nhận được Bản câu hỏi về lượng và giá trị của DOC qua chuyển phát nhanh.

Tuy nhiên, chỉ có 3/6 công ty nộp bản trả lời câu hỏi đúng thời hạn. 3 công ty nhận được bản câu hỏi nhưng không nộp bản trả lời bị coi là các bị đơn không hợp tác trong vụ việc.

Theo đó, Hoa Kỳ đã ban hành kết luận hậu sơ bộ vụ việc điều tra chống trợ cấp sản phẩm đúc bằng sợi nhập khẩu từ Việt Nam: Đối với công ty bị đơn bắt buộc chịu mức thuế 4,64%; đối với các công ty không hợp tác (dựa trên dữ liệu sẵn có bất lợi) chịu mức thuế 201,55%.

Đến ngày 26/9, sau gần 1 năm điều tra, DOC đã ban hành mức thuế chống bán phá giá cuối cùng đối với Việt Nam (đã điều chỉnh trừ đi phần biên độ trợ cấp liên quan đến xuất khẩu là 3,2%).

Cụ thể, đối với công ty bị đơn bắt buộc, mức thuế chống bán phá giá là 1,38%; đối với 2 công ty hưởng thuế suất riêng rẽ, mức thuế chống bán phá giá là 1,38%; đối với các công ty khác, mức thuế chống bán phá giá toàn quốc được tính dựa trên thông tin sẵn có bất lợi là 212,27%.

Trong khi đó, mức thuế chống bán phá giá đối với các doanh nghiệp xuất khẩu từ Trung Quốc từ 49,01 – 477,90% và đều cao hơn rất nhiều so với mức thuế chống bán phá giá của doanh nghiệp Việt Nam.

Ngoài ra, mức thuế chống trợ cấp cuối cùng đối với công ty bị đơn bắt buộc là 5,06%; đối với 2 công ty không hợp tác phải chịu mức thuế  được tính dựa trên thông tin sẵn có bất lợi là 200,70%; với các công ty còn lại, chịu mức thuế là 5,06% (mức thuế này dựa trên mức thuế đối với công ty bị đơn bắt buộc).

Trong khi đó, mức thuế chống trợ cấp đối với các doanh nghiệp Trung Quốc từ 7,56 – 319,92% và đều cao hơn so với mức thuế chống trợ cấp của doanh nghiệp Việt Nam.

Cục Phòng vệ Thương mại cho biết ITC sẽ ban hành kết luận cuối cùng về thiệt hại trong vòng 45 ngày kể từ ngày DOC ban hành kết luận cuối cùng về phá giá và trợ cấp, dự kiến vào ngày 08/11/2025.

Do đó, Cục Phòng vệ Thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu liên quan của Việt Nam cần tiếp tục theo dõi diễn biến kết luận cuối cùng của ITC.

Đồng thời chủ động tìm kiếm thị trường mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, tuân thủ chặt chẽ quy định của nước nhập khẩu trong trường hợp Lệnh áp thuế được áp dụng chính thức.

Hoa Kỳ ban hành kết luận hậu sơ bộ vụ việc điều tra chống trợ cấp sản phẩm đúc bằng sợi nhập khẩu từ Việt Nam

23:57, 05/09/2025

Hoa Kỳ ban hành kết luận hậu sơ bộ vụ việc điều tra chống trợ cấp sản phẩm đúc bằng sợi nhập khẩu từ Việt Nam

Hoa Kỳ ban hành mức thuế chống bán phá giá sơ bộ với sản phẩm đúc bằng sợi Việt Nam

14:53, 17/05/2025

Hoa Kỳ ban hành mức thuế chống bán phá giá sơ bộ với sản phẩm đúc bằng sợi Việt Nam

Sản phẩm đúc bằng sợi của Việt Nam xuất sang Hoa Kỳ chịu mức thuế chống trợ cấp sơ bộ 3,39 %

15:52, 21/03/2025

Sản phẩm đúc bằng sợi của Việt Nam xuất sang Hoa Kỳ chịu mức thuế chống trợ cấp sơ bộ 3,39 %

Từ khóa:

Bộ Thương mại Hoa Kỳ điều tra chống bán phá giá ITC mức thuế chống trợ cấp Sản phẩm đúc bằng sợi Thị trường xuất khẩu việt nam

Đọc thêm

Phát triển mạnh mẽ thị trường trong nước là yêu cầu cấp thiết

Phát triển mạnh mẽ thị trường trong nước là yêu cầu cấp thiết

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 179/CĐ-TTg ngày 29/9/2025 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả nước đạt trên 8% trong năm 2025...

Mưa lũ dồn dập gây thiệt hại nặng nề tại nhiều tỉnh

Mưa lũ dồn dập gây thiệt hại nặng nề tại nhiều tỉnh

Mưa lũ do bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền Trung, khiến 19 người chết và 13 người mất tích; hơn 122.000 ngôi nhà hư hỏng, hàng nghìn hộ bị ngập và cô lập. Nông nghiệp và thủy sản cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng với hơn 22.500 ha lúa, hoa màu và gần 1.800 ha ao nuôi thủy sản bị tàn phá, tập trung nhiều ở Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa...

Thay đổi mô hình xuất khẩu: “Đòn bẩy” nâng cao sức bật của nền kinh tế

Thay đổi mô hình xuất khẩu: “Đòn bẩy” nâng cao sức bật của nền kinh tế

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang trải qua nhiều biến động, việc thay đổi mô hình xuất khẩu của Việt Nam trở thành một yêu cầu cấp bách để duy trì đà tăng trưởng bền vững và nâng cao vị thế cạnh tranh.

Quản lý thị trường thu hơn 400 tỷ đồng từ chống buôn lậu

Quản lý thị trường thu hơn 400 tỷ đồng từ chống buôn lậu

Trong 9 tháng năm 2025, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra gần 17.800 vụ, xử lý hơn 15.500 vụ vi phạm và thu về 402 tỷ đồng tiền phạt với trị giá hàng vi phạm gần 211 tỷ đồng.…

Tăng cường giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, ổn định thị trường gạo

Tăng cường giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, ổn định thị trường gạo

Duy trì chất lượng sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn nước nhập khẩu, coi trọng xây dựng và quảng bá thương hiệu gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

Dân sinh

[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Video

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Dự án Luật Thương mại điện tử: Cần ràng buộc trách nhiệm pháp lý của sàn thương mại điện tử

Tiêu điểm

2

Đà tăng của giá vàng trong nước chỉ bằng một nửa so với thế giới

Tài chính

3

Bộ Xây dựng đề xuất thí điểm Trung tâm giao dịch bất động sản online

Bất động sản

4

Mỹ tăng cường kiểm soát xuất khẩu

Thế giới

5

Khi đồ uống kết nối du khách với Hà Nội

Ẩm thực

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy