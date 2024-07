Hoàng Quân Cần Thơ đã nộp 6,2 tỷ nợ thuế và Cục thuế Cần Thơ bỏ lệnh cấm xuất cảnh với Chủ tịch HQC

Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (mã HQC-HOSE) công bố giải trình Ông Trương Anh Tuấn bị tạm hoãn xuất cảnh.

Theo thông báo gần đây của Cục thuế TP. Cần Thơ đã áp dụng chế tài tạm hoãn xuất cảnh với ông Trương Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT HQC đồng thời là Chủ tịch HĐQT - đại diện pháp luật của CTCP Đầu tư - Địa ốc Hoàng Quân cần Thơ với nguyên nhân là do Hoàng Quân cần Thơ chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế.

Theo HQC cho biết, Công ty Hoàng Quân Cần Thơ và Công ty Hoàng Quân có cùng Chủ tịch HĐQT là ông Trương Anh Tuấn. Ngoài ra, Công ty Hoàng Quân Cần Thơ là công ty liên kết của Công ty Hoàng Quân. Tuy chung thành viên chủ chốt nhưng hoạt động của 2 công ty là riêng biệt. Công ty Hoàng Quân với vốn điều lệ là 5.766 tỷ đồng hoạt động trong nhiều lĩnh vực như Nhà ở xã hội, nhà ở thương mại, khu công nghiệp,... tại nhiều tỉnh thành trong cả nước như Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM, Vĩnh Long cần Thơ, Tiền Giang, Trà Vinh.



Do đó, hoạt động của Hoàng Quân Cần Thơ là độc lập với hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Hoàng Quân.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công ty Hoàng Quân đã tiến hành trao đổi, kiểm tra, đối chiếu với Công ty Hoàng Quân Cần Thơ và nhận được hỗ trợ phản hồi như sau: Công ty Hoàng Quân Cần Thơ nợ thuế tại tỉnh cần Thơ, số tiền hơn 6,1 tỷ đồng tính đến ngày 31/5/2024.

Theo HQC thì đây là số tiền không lớn, nhưng do chậm trễ trong công tác kế toán và đối chiếu công nợ, dẫn đến việc Công ty Hoàng Quânn Cần Thơ chậm nộp thuế. HQC cho biết, Công ty Hoàng Quân cần Thơ sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuê trước ngày 25/7 tới.

Ngoài ra, HQC cũng cam kết về hoạt động kinh doanh và tài chính của HQC không bị ảnh hưởng bởi sự kiện nêu trên.

Tuy nhiên, ngày 19/7/2024, Công ty Hoàng Quân Cần Thơ thông báo đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với số tiền 6,2 tỷ đồng và Cục Thuế TP. cần Thơ đã có Thông báo số 447/TB-CTCTH về việc hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Trương Anh Tuấn từ ngày 19/7/2024 do CTCP Đầu tư-Địa ốc Hoàng Quân cần Thơ đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Theo đó, Công ty Hoàng Quân Cần Thơ không còn nợ thuế tính đến ngày 19/7/2024.

Được biết, tại thời điểm 31/3/2024, HQC sở hữu 39% vốn tại CTCP Đầu tư – Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ, tương ứng tổng giá trị đầu tư 2.320,1 tỷ đồng, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Năm 2024, cổ đông HQC đã thống nhất thôgn qua doanh thu đạt 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 100 tỷ đồng.

Ngoài ra, các dự án đóng góp chính trong doanh thu đến từ 03 phân khúc: Bất động sản nhà ở xã hội, bất động sản khu công nghiệp và bất động sản thương mại. Trong đó, phân khúc bất động sản nhà ở xã hội sẽ bao gồm các dự án Golden City (Tây Ninh) 500 tỷ đồng; HQC Hàm Kiệm (Bình Thuận) 200 tỷ đồng; HQC Trà Vinh (Trà Vinh) 150 tỷ đồng; HQC Bình Minh (Vĩnh Long) 150 tỷ đồng; HQC Tân Hương (Tiền Giang) 100 tỷ đồng.

Với phân khúc bất động sản khu công nghiệp, doanh thu sẽ đến từ các dự án khu công nghiệp Hàm Kiệm 400 tỷ đồng; Khu công nghiệp Bình Minh 150 tỷ đồng. Và bất động sản thương mại sẽ bao gồm dự án Golden Grand 300 tỷ đồng; Golden King 100 tỷ đồng và khu dân cư Mekong City (Bình Minh – Vĩnh Long) 200 tỷ đồng.

Đồng thời, cổ đông HQC thông qua tờ trình về phương án phát hành 100 triệu cổ phiếu trị giá 1.000 tỷ đồng. Cụ thể, Hoàng Quân sẽ phát hành 100 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Địa ốc Hoàng Quân sẽ sử dụng 1.000 tỷ đồng dự kiến huy động được từ đợt chào bán để nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng An Phú Sinh, chủ đầu tư khu dân cư An Phú Sinh và giải ngân vốn tiếp tục thực hiện dự án.

Và phần vốn mua cổ phần tối đa 550 tỷ đồng, tương ứng tối thiểu 51% vốn điều lệ của An Phú Sinh và phần còn lại cho dự án bằng hình thức góp vốn, xây dựng hạ tầng, hệ thống tiện ích, xây dựng nhà… Dự án khu dân cư An Phú Sinh nằm tại huyện Cần Giuộc tỉnh Long An có quy mô 14,7ha với tổng vốn đầu tư 1.400 tỷ đồng. Dự án sẽ tạo ra doanh thu từ năm 2025 và hoàn thành vào năm 2026.