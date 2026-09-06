Việt Nam - Myanmar thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế, mở rộng thương mại và đầu tư

Việt Nam và Myanmar thống nhất tăng cường kết nối, bổ trợ giữa hai nền kinh tế, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, chuyển đổi số, nông nghiệp, logistics và công nghệ cao, tạo thêm dư địa cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Diễn đàn Doanh nghiệp Myanmar - Việt Nam. Ảnh: Chính phủ/Đức Tuân

Ngày 6/9, tại Hà Nội, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng dự Diễn đàn Doanh nghiệp Myanmar - Việt Nam.

ƯU TIÊN THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ

Phát biểu tại Diễn đàn, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing cho rằng đây là cơ hội để củng cố quan hệ hữu nghị, đồng thời thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương.

Theo Tổng thống Myanmar, quan hệ ngoại giao giữa hai nước chính thức được thiết lập ngày 28/5/1975 và hiện hợp tác đã được mở rộng từ chính trị, ngoại giao sang an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại và đầu tư.

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dự Diễn đàn Doanh nghiệp Myanmar - Việt Nam - Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

Hợp tác kinh tế, thương mại đang cho thấy tiềm năng lớn. Việt Nam hiện là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Myanmar. Trong năm 2025 - 2026, kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 510 triệu USD.

Việt Nam cũng là một trong những nhà đầu tư lớn tại Myanmar, với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 2,53 tỷ USD và hơn 30 dự án còn hoạt động.

Tổng thống Min Aung Hlaing dẫn dự án Mytel, liên doanh có sự tham gia của Viettel, đi vào hoạt động từ năm 2018, như một ví dụ về hợp tác đầu tư và công nghệ giữa hai nước. Theo Tổng thống, Mytel đang đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực viễn thông tại Myanmar.

Myanmar mong muốn doanh nghiệp Việt Nam tận dụng các hiệp định thương mại khu vực, tăng cường hợp tác với đối tác Myanmar để đầu tư vào chế biến nông sản, kho lạnh, logistics, thực phẩm, thủy sản và sản xuất nguyên liệu đầu vào cho nông nghiệp, qua đó tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị lương thực toàn cầu.

Tổng thống Min Aung Hlaing: Myanmar mời các nhà đầu tư Việt Nam tham gia sản xuất các thiết bị công nghệ tại khu vực công nghệ cao - Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

Myanmar cũng kêu gọi doanh nghiệp Việt Nam hợp tác phát triển hạ tầng số, an ninh mạng, chuyển đổi số, dịch vụ công, công nghệ thông tin, hệ thống thanh toán số và xây dựng môi trường kinh doanh đổi mới sáng tạo; đồng thời tham gia sản xuất thiết bị công nghệ tại các khu công nghệ cao.

Tổng thống Min Aung Hlaing khẳng định Myanmar cam kết hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư của Việt Nam, đồng thời dành ưu tiên cao cho việc tăng cường thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Tổng thống Myanmar bày tỏ tin tưởng cộng đồng doanh nghiệp hai nước sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, ứng dụng công nghệ và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

CỘNG HƯỞNG NGUỒN LỰC, TĂNG KẾT NỐI HAI NỀN KINH TẾ

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao sự tham gia tích cực của doanh nghiệp và hiệp hội hai nước trong việc đưa các thỏa thuận, cam kết giữa hai Chính phủ vào thực tiễn, biến tiềm năng hợp tác thành các dự án cụ thể, tạo sản phẩm, việc làm và những giá trị thiết thực.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp hai nước thời gian qua - Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

Theo Phó Thủ tướng, Diễn đàn là dịp để Chính phủ hai nước trực tiếp lắng nghe cộng đồng doanh nghiệp phản ánh tình hình đầu tư, sản xuất, kinh doanh; những khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất, kiến nghị và kế hoạch mở rộng đầu tư.

“Thông qua đó, chúng ta cùng nhau mở rộng không gian hợp tác, cộng hưởng nguồn lực phục vụ phát triển tự lực, tự cường của mỗi nước, góp phần cụ thể hóa các thỏa thuận mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp hai nước, đặc biệt là các doanh nghiệp Việt Nam đã lựa chọn Myanmar làm địa bàn đầu tư, kinh doanh lâu dài trong các lĩnh vực từ viễn thông đến sản xuất hàng thiết yếu và nông nghiệp.

Trong bối cảnh quan hệ hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Phó Thủ tướng cho rằng hai bên cần tăng cường tính kết nối, bổ trợ giữa hai nền kinh tế; xây dựng hành lang pháp lý ổn định, minh bạch và môi trường thuận lợi để nâng cao năng lực nội tại, hướng tới nền kinh tế độc lập, tự chủ của mỗi nước.

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tham quan các gian hàng triển lãm sản phẩm Myanmar bên lề Diễn đàn Doanh nghiệp - Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

Hai bên cũng cần đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài có chất lượng, phục vụ phát triển nhanh, bền vững.

“Việt Nam sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến bảo đảm an ninh kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, nhất là chính sách ổn định kinh tế, tài chính vĩ mô và phát triển mô hình kinh tế chia sẻ”, Phó Thủ tướng cho biết.

Cùng với đó, hai nước cần phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, trong đó có Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương và Tiểu ban Thương mại; tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành để kịp thời định hướng hợp tác và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng đề nghị các nhà đầu tư hai nước không chỉ tìm kiếm cơ hội kinh doanh mà cần trở thành những đối tác tin cậy, lâu dài, đồng hành với quá trình phát triển của mỗi quốc gia; đồng thời nâng cao trách nhiệm xã hội, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người dân, bảo vệ môi trường và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục mở rộng đầu tư vào những lĩnh vực Myanmar có nhu cầu như viễn thông, chuyển đổi số, nông nghiệp, giáo dục và đào tạo.

Đồng thời, Phó Thủ tướng đề nghị Chính phủ và các cơ quan hữu quan Myanmar tiếp tục tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, ổn định, có tính dự báo; hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc chính đáng của doanh nghiệp Việt Nam.

Về phía Việt Nam, Chính phủ luôn chào đón và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Myanmar đầu tư, mở rộng hoạt động, nhất là trong các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như công nghiệp chế biến, công nghệ cao, logistics, nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế số.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh kinh tế và doanh nghiệp có thể và cần trở thành một trong những động lực quan trọng để làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Myanmar.

“Mỗi dự án thành công, mỗi chuỗi sản xuất được hình thành, mỗi sản phẩm đến được với người tiêu dùng, mỗi việc làm mới được tạo ra không chỉ đóng góp cho tăng trưởng kinh tế, mà còn tạo thêm một sợi dây gắn kết lợi ích và tình hữu nghị giữa Việt Nam và Myanmar”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Phó Thủ tướng gửi tới cộng đồng doanh nghiệp hai nước thông điệp: “Hãy cùng nhau cộng hưởng, đưa hai nền kinh tế cùng lớn mạnh và người dân hai nước cùng được hưởng những thành quả của hợp tác và phát triển”.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, cộng đồng doanh nghiệp hai nước đã ký kết, trao đổi các bản ghi nhớ hợp tác trong nhiều lĩnh vực.