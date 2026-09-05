Đồng Nai "hút" hơn 860.856 tỷ đồng vốn trong nước, vượt xa kế hoạch sau 8 tháng
TThanh Thủy
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8 tháng năm 2026, Đồng Nai thu hút gần 1,88 tỷ USD vốn FDI, trong khi vốn đầu tư trong nước đạt hơn 860.856 tỷ đồng, vượt xa kế hoạch đề ra. Cùng với đó, sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, tạo thêm nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026....
Theo Thống kê thành phố Đồng
Nai, đến hết tháng 8/2026, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt hơn 1,879 tỷ USD, bằng 62,65% kế hoạch năm 2026 (3 tỷ USD).
Trong đó, thành phố cấp mới
70 dự án với tổng vốn đăng ký 938,38 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn 88 dự án với
tổng vốn đăng ký bổ sung 941,2 triệu USD.
Thống kê Đồng Nai cho biết kết quả
thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì ở mức khá, góp phần bổ sung nguồn lực
cho phát triển kinh tế của thành phố. Trong đó, nguồn vốn tập trung vào các dự
án mở rộng quy mô sản xuất của doanh nghiệp đang hoạt động.
Đáng chú ý, hoạt động thu hút đầu tư trong nước trên địa bàn thành phố Đồng Nai cũng đạt kết
quả cao. Từ đầu năm đến ngày 20/8/2026, tổng vốn đầu tư trong
nước trên địa bàn thành phố ước đạt 860.856,69 tỷ đồng, bằng 538% kế hoạch năm
2026 (kế hoạch là 160.000 tỷ đồng).
Trong đó, có 18 dự án được cấp mới ngoài khu công nghiệp với
tổng vốn đăng ký khoảng 839.197 tỷ đồng; 17 dự án được cấp mới trong khu công
nghiệp với tổng vốn đăng ký 6.394,89 tỷ đồng; 20 dự án điều chỉnh tăng vốn với
tổng vốn đăng ký bổ sung khoảng 15.314,8 tỷ đồng; 01 dự án trong khu công nghiệp
điều chỉnh giảm vốn 50 tỷ đồng.
"Kết quả thu hút đầu tư trong nước vượt xa kế hoạch, chủ yếu
do một số dự án quy mô lớn được cấp phép trong kỳ. Qua đó, bổ sung nguồn lực đầu
tư và tạo động lực phát triển sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới", Thống kê thành phố Đồng Nai cho biết.
Trong 8 tháng năm
2026, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế trên địa bàn tiếp tục duy trì
đà tăng trưởng khá cao.
Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu vận tải hành khách tăng 19,68%, trong khi doanh thu vận tải hàng hóa tăng 17,16%.
Về sản xuất công nghiệp,
chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn trong 8 tháng của năm nay ước tăng
12,63% so với cùng kỳ năm trước.
Về hoạt động doanh nghiệp, lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/8/2026, tổng vốn đăng ký thành lập mới và bổ sung tăng vốn đạt 307.367 tỷ đồng. Trong đó, 5.415 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký khoảng 237.173 tỷ đồng; 1.124 doanh nghiệp đăng ký tăng vốn với số vốn bổ sung khoảng 70.194 tỷ đồng.
So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 8,9%, trong khi tổng vốn đăng ký thành lập mới gấp 6 lần. Cùng thời gian, có 1.118 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 4,2%.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực về thu hút đầu tư và đăng ký doanh nghiệp, hoạt động sản xuất, kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp vẫn còn khó khăn.
Đến giữa tháng 8/2026, trên địa bàn có 1.594 doanh nghiệp giải thể, tăng 125,7% so với cùng kỳ năm trước; 966 chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động, tăng 45%; 2.533 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, tăng 2%.
Theo Thống kê thành phố Đồng Nai, số doanh nghiệp giải thể và chấm dứt hoạt động còn ở mức cao, cho thấy hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn. Trong bối cảnh đó, thành phố cần tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tập trung tháo gỡ khó khăn về vốn, thị trường, đất đai và thủ tục hành chính.
Thành phố Đồng Nai cũng đang tập trung duy trì đà tăng trưởng của các ngành kinh tế, trong đó công nghiệp tiếp tục được xác định là một trong những động lực quan trọng.
Cuối tháng 8/2026, UBND
thành phố Đồng Nai ban hành Quyết định số 2292/QĐ-UBND về cập nhật, điều chỉnh
kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm 2026, phấn đấu tăng trưởng GRDP cả năm đạt
11%.
Theo kịch bản mới, GRDP
quý 3 phấn đấu tăng 11,53%, quý 4 tăng 12,52%, đưa mức tăng trưởng 6 tháng cuối
năm lên 12,05%. Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng đặt mục tiêu tăng
12,26%; riêng ngành công nghiệp tăng 12,02%, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng
12,98%.
Để đạt mục tiêu nêu trên,
thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện duy trì, mở
rộng sản xuất, kinh doanh; thúc đẩy đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các dự án và nâng
cao hiệu quả hoạt động tại các khu công nghiệp, khu kinh tế. Đồng thời, chú trọng
thu hút các dự án có công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao, phù hợp định hướng
phát triển bền vững.
Cùng với thúc đẩy sản xuất,
thành phố tiếp tục quan tâm việc làm, thu nhập và đời sống người lao động thông
qua kết nối cung - cầu lao động, đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề và thực hiện
các chính sách đối với người lao động.
Theo Ban Quản lý các khu
công nghiệp, khu kinh tế thành phố Đồng Nai, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các sở,
ngành, địa phương hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy
tiến độ dự án, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP 11% năm 2026
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