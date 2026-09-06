VN-Index tăng 1,14%, nhà đầu tư thận trọng trước áp lực chốt lời

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 7-11/8/2026.

Theo TVS, chúng tôi duy trì mục tiêu ngắn hạn của VN-Index tại vùng 1870 - 1880 với động lực tăng chính đến từ nhóm Vingroup và sự hồi phục của nhóm Ngân hàng.

Trong tuần, VN-Index tăng 20,96 điểm, tương đương 1,14% lên 1853,08 điểm. Ở chiều ngược lại, Hnx-Index giảm 2,24 điểm, tương đương 0,79% xuống 282,53 điểm.

Rủi ro xuất hiện các nhịp điều chỉnh kỹ thuật để rũ bỏ áp lực chốt lời là hoàn toàn có thể xảy ra

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Thị trường đang nỗ lực duy trì nhịp tăng điểm khá ấn tượng, tuy nhiên sự thiếu hụt của dòng tiền đi kèm bóng nến trên dài cho thấy lực cầu tại các vùng giá cao vẫn còn nhiều e dè. Rủi ro xuất hiện các nhịp điều chỉnh kỹ thuật để rũ bỏ áp lực chốt lời là hoàn toàn có thể xảy ra khi chỉ số tiến sát các mốc kháng cự mạnh.

Chiến lược ưu tiên trong giai đoạn này là duy trì tỷ trọng danh mục ở mức an toàn, tránh tâm lý hưng phấn mua đuổi giá trong các nhịp kéo tăng mạnh. Nhà đầu tư có thể xem xét chốt lời từng phần nhằm hiện thực hóa lợi nhuận đối với các mã cổ phiếu đã tiếp cận vùng đỉnh cũ, đồng thời kiên nhẫn chờ đợi các nhịp rung lắc với thanh khoản thấp để tìm kiếm cơ hội giải ngân mới”.

Xu hướng tăng điểm ngắn hạn của VN-Index vẫn đang duy trì

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

"VN-Index bật tăng ngay từ lúc mở cửa phiên sáng. Sau một ngày giằng co trong vùng 1829 – 1863, chỉ số đóng cửa tại mốc 1853,08 điểm, tăng hơn 25 điểm so với hôm qua. Số mã giảm nhiều hơn số mã tăng, trong khi 11/18 ngành tăng điểm, cho thấy dòng tiền có xu hướng đi vào một số cổ phiếu nhất định trong các ngành. Ngành Bất động sản dẫn đầu đà tăng nhờ đóng góp của nhóm cổ phiếu Vin, theo sau là ngành Bảo hiểm. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này mua ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM. Xu hướng tăng điểm ngắn hạn vẫn đang duy trì khi VN-Index vẫn nằm phía trên đường MA10, song chỉ số tiến gần đến vùng kháng cự 1865 - 1875 nhiều khả năng sẽ gặp áp lực bán chốt lời, nhà đầu tư cần giao dịch thận trọng".

Chỉ số VN-Index nhiều khả năng sẽ duy trì quán tính tăng hiện tại và hướng về khu vực 1890 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index vượt vùng 1840 điểm, tương ứng vùng giá cao của tuần giao dịch 24–28/08. Do đó, chỉ số nhiều khả năng sẽ duy trì quán tính tăng hiện tại và hướng về khu vực 1890 điểm, tương ứng vùng đỉnh tháng 6/2026. Hỗ trợ gần là vùng 1840 điểm”.

Mục tiêu ngắn hạn của VN-Index tại vùng 1870 - 1880 trong các phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt – TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 25,4 điểm (+1,4%), đóng cửa tại mức 1853,1 điểm. Chỉ số có nhịp tăng mạnh ở đầu phiên với lực kéo chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup (VIC và VHM). Thị trường sau đó đi ngang trong suốt phần còn lại của phiên giao dịch. Thanh khoản thị trường giảm nhẹ so với phiên liền trước, đạt 16,700 tỷ VND.

Diễn biến của VN-Index hôm nay phù hợp với quan điểm tại báo cáo trước của chúng tôi. Chúng tôi duy trì mục tiêu ngắn hạn của VN-Index tại vùng 1870 - 1880 với động lực tăng chính đến từ nhóm Vingroup và sự hồi phục của nhóm Ngân hàng. Độ rộng thị trường thu hẹp và thanh khoản giảm nhẹ tiếp tục cho thấy dòng tiền đang tập trung vào nhóm Vốn hóa lớn. Do đó, chúng tôi duy trì khuyến nghị nhà đầu tư trong trường hợp mở mua mới có thể cân nhắc các cổ phiếu thuộc nhóm VN30 với mục tiêu giao dịch ngắn hạn”.

Chỉ số VN-Index có thể sẽ có những nhịp kiểm tra vùng kháng cự đỉnh cũ quanh 1900 điểm trong những phiên tới

(Công ty Chứng khoán Vietcombank - VCBS)

“VN-Index kết thúc phiên giao dịch với nến xanh, tuy nhiên dòng tiền phần lớn tập trung vào những cổ phiếu vốn hóa lớn và chưa có sự lan tỏa mạnh mẽ.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo kỹ thuật như RSI và MACD vẫn tiếp tục hướng lên cho thấy đà tăng của chỉ số vẫn tiếp tục và chỉ số có thể sẽ có những nhịp kiểm tra vùng kháng cự đỉnh cũ quanh 1900 điểm trong những phiên tới.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ báo MACD và RSI dần đảo chiều hướng lên do đó khả năng cao thị trường sẽ tiếp tục xu hướng zig zag đi lên đi cùng những nhịp rung lắc trong phiên với vùng hỗ trợ ngắn hạn nằm quanh đường MA20, tương đương vùng 1820 - 1830 điểm.

Nhóm cổ phiếu họ Vingroup tiếp tục đóng vai trò giữ nhịp cho xu hướng hồi phục của VN-Index. Tuy nhiên, dòng tiền có sự phân hóa mạnh mẽ khi phần lớn tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Theo đó, nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân vào các cổ phiếu đang thu hút dòng tiền chủ động và còn nhiều dư địa tăng giá so với vùng đỉnh cũ gần nhất, đồng thời cần thận trọng với những mã đang áp sát vùng đỉnh cũ để tránh các nhịp điều chỉnh ngắn hạn có thể xảy ra. Các nhóm ngành tiềm năng có thể lưu ý là ngân hàng và chứng khoán”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.