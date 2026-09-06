Thủ tướng Lê Minh Hưng: Đưa quan hệ đầu tư Việt Nam - Nhật Bản lên tầm đối tác cùng phát triển

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị thúc đẩy quan hệ đầu tư Việt Nam - Nhật Bản chuyển mạnh từ quan hệ giữa “nhà đầu tư và địa điểm đầu tư” sang quan hệ đối tác cùng phát triển và kiến tạo, cùng nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, sản xuất và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thủ tướng chủ trì cuộc làm việc với các doanh nghiệp Nhật Bản sáng 6/9 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Sáng 6/9, tại TP. Huế, trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 2, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã làm việc với đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam.

Tại cuộc làm việc, các doanh nghiệp Nhật Bản trao đổi về tình hình đầu tư, sản xuất, kinh doanh; nêu những khó khăn, vướng mắc cùng các đề xuất, kiến nghị cần Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương xem xét, giải quyết.

Theo các báo cáo tại cuộc làm việc, trong 7 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Nhật Bản đạt 33,7 tỷ USD, tăng hơn 16,8% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Nhật Bản đạt khoảng 17,6 tỷ USD, tăng 16,6%; nhập khẩu từ Nhật Bản đạt khoảng 16,1 tỷ USD, tăng 17%.

Tính đến hết tháng 7/2026, lũy kế vốn đầu tư đăng ký mới và điều chỉnh của các nhà đầu tư Nhật Bản đạt khoảng 80,3 tỷ USD, đứng thứ ba trong số 153 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Nhật Bản đồng thời là nhà tài trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam, với tổng vốn vay ODA lũy kế gần 3.000 tỷ Yên.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI) Tsuchibashi Akito khẳng định các doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá cao tính ổn định, tiềm năng phát triển của Việt Nam và sẽ tiếp tục đầu tư dài hạn.

Ông Tsuchibashi Akito cho biết cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản mong muốn đồng hành với mục tiêu hiện đại hóa ngành công nghiệp Việt Nam thông qua “đồng sáng tạo” giữa hai nước.

GIẢI QUYẾT ĐẾN CÙNG CÁC KIẾN NGHỊ XÁC ĐÁNG

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá cao những ý kiến thẳng thắn của cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản, cho rằng các trao đổi tiếp tục thể hiện sự tin cậy, gắn bó và tinh thần đồng hành giữa Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương Việt Nam với doanh nghiệp Nhật Bản.

Thủ tướng chủ trì cuộc làm việc với các doanh nghiệp Nhật Bản sáng 6/9 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng nhanh, bền vững, dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh.

Để thực hiện hai mục tiêu 100 năm và quyết tâm tăng trưởng “2 con số” trong giai đoạn 2026-2030, Việt Nam chủ trương phát huy đồng bộ, hiệu quả vai trò của các khu vực kinh tế, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia.

Theo Thủ tướng, Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị đặt ra định hướng thu hút có chọn lọc các dự án FDI chất lượng cao, công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao, có khả năng lan tỏa và kết nối chặt chẽ với khu vực doanh nghiệp trong nước.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc làm việc với các doanh nghiệp Nhật Bản sáng 6/9 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Việt Nam không chỉ mong muốn thu hút vốn đầu tư mà còn hướng tới thu hút công nghệ tiên tiến, tri thức, quản trị hiện đại, đầu tư nghiên cứu và phát triển (R&D), nhân lực chất lượng cao và tăng cường liên kết thực chất với doanh nghiệp trong nước.

Tại cuộc làm việc, phía Nhật Bản nêu 9 nhóm vấn đề thuộc các lĩnh vực như giao thông, giáo dục, năng lượng, thuế, khoa học công nghệ, bán lẻ. Nhiều vấn đề đã được lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo, các bộ, ngành triển khai, song vẫn còn một số vướng mắc chưa được giải quyết triệt để.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát tiến độ, chủ động xử lý dứt điểm những vấn đề thuộc thẩm quyền với lộ trình cụ thể, trên tinh thần đồng hành, phục vụ, cầu thị và trách nhiệm cao nhất.

Các nội dung trả lời, tình hình xử lý kiến nghị phải được gửi về VCCI để phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam và các doanh nghiệp rà soát, đánh giá. Những kiến nghị chưa được giải quyết hoặc mới phát sinh tiếp tục được tổng hợp, gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Kết quả xử lý phải được công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và các cổng thông tin liên quan, bảo đảm minh bạch, rõ ràng, thuận lợi cho doanh nghiệp theo dõi.

TỪ “ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ” ĐẾN ĐỐI TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN

Thủ tướng nhấn mạnh vấn đề thuộc thẩm quyền của cấp nào thì cấp đó phải chủ động giải quyết đúng tiến độ; đã có quy định thì phải hướng dẫn rõ ràng; quy định không còn phù hợp với thực tiễn phải nghiên cứu sửa đổi; vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền.

Đồng thời, các cơ quan, doanh nghiệp Nhật Bản cần tiếp tục trao đổi, đối thoại với phía Việt Nam để làm rõ khó khăn, thống nhất phương án xử lý dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki phát biểu - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng đánh giá Nhật Bản có thế mạnh về công nghệ, vốn, kinh nghiệm quản trị, nguồn nhân lực chất lượng cao và văn hóa kinh doanh coi trọng chất lượng, uy tín, hợp tác lâu dài. Đây là những yếu tố phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn tới.

Thủ tướng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục tin tưởng, lựa chọn Việt Nam và cùng Việt Nam phát triển lâu dài, bền vững; mở rộng đầu tư và tăng cường phối hợp với doanh nghiệp Việt Nam để khai thác tốt hơn tiềm năng hợp tác giữa hai nền kinh tế.

Trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị hai bên bám sát các định hướng hợp tác lớn mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất. Nhật Bản tiếp tục đồng hành thúc đẩy ODA thế hệ mới với quy mô và hiệu quả cao hơn, thủ tục thuận lợi hơn, tập trung vào nông nghiệp công nghệ cao, hạ tầng chiến lược, đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp bán dẫn và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Thủ tướng chụp ảnh chung cùng các đại biểu - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Các doanh nghiệp Nhật Bản cần tăng cường liên kết với doanh nghiệp Việt Nam, hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị, công nghệ và tiêu chuẩn sản xuất, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn Nhật Bản.

Thủ tướng đề nghị thúc đẩy quan hệ đầu tư Việt Nam - Nhật Bản chuyển mạnh từ quan hệ giữa “nhà đầu tư và địa điểm đầu tư” sang quan hệ đối tác cùng phát triển và kiến tạo; cùng nghiên cứu, cùng đổi mới sáng tạo, cùng sản xuất và cùng tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Hai bên cũng cần đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy hợp tác, mua bán và sáp nhập giữa doanh nghiệp nhỏ và vừa hai nước để cùng tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam tiếp tục lắng nghe, đồng hành, hành động và hỗ trợ doanh nghiệp; xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định, minh bạch, bình đẳng, an toàn và có tính dự báo cao; tiếp tục cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng và nguồn nhân lực.

Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp Nhật Bản tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong quá trình Việt Nam tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý theo hướng minh bạch, dễ hiểu, dễ dự báo và tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

Đồng thời, cần phát huy hơn nữa cơ chế đối thoại thường xuyên, định kỳ. Bộ Tài chính được giao tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương làm việc với các nhà đầu tư theo từng lĩnh vực cụ thể.

“Chúng tôi cam kết sẽ đi đến cùng trong giải quyết các kiến nghị xác đáng; đồng thời có cơ chế trao đổi để giúp các bên hiểu rõ, thực hiện đồng bộ, thống nhất các quy định”, Thủ tướng nhấn mạnh.