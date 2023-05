Hơn 300 sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của Quảng Nam đã được quảng bá tại Đà Nẵng.

Nhằm hỗ trợ quảng bá, kích cầu, tạo giá trị gia tăng hàng hóa nông sản, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm OCOP (One commune one product - mỗi xã một sản phẩm), sản phẩm đặc trưng, góp phần phát triển du lịch hiệu quả, bền vững, từ ngày 11 – 14/5/2023, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Ngày hội sản phẩm Quảng Nam tại thành phố Đà Nẵng năm 2023.

Ngày hội được tổ chức tại Khuôn viên Bờ Đông Cầu Rồng TP. Đà Nẵng, là hoạt động gắn với du lịch và đầu tư, nhằm đẩy mạnh xúc tiến thương mại, nghiên cứu thị trường hình thành các điểm tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của tỉnh Quảng Nam tại một số tỉnh thành phố; đưa sản phẩm Quảng Nam với người tiêu dùng, khách du lịch, doanh nghiệp tại TP. Đà Nẵng nói riêng, cả nước nói chung.

Theo Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam, Ngày hội sản phẩm Quảng Nam tại TP. Đà Nẵng đã thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp, hợp tác xã của 18 huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh Quảng Nam với hơn 300 sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, nông sản đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm được trưng bày, giới thiệu. Trong 4 ngày diễn ra Ngày hội, có hàng trăm sản phẩm đạt chất lượng cao đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nhận được sự đón nhận mua sắm của người dân và khách du lịch đến Đà Nẵng. Đặc biệt, các sản phẩm quế Trà My, sâm Ngọc Linh, cũng các sản phẩm mỹ nghệ chế tác từ trầm dó bầu… được đông đảo khách hàng quan tâm.

Các sản phẩm mỹ nghệ được chế tác từ trầm dó bầu trưng bày tại Ngày hội được đông đảo khách hàng quan tâm. Ảnh : Ngô Anh Văn

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Quảng Nam có 333 sản phẩm OCOP của 260 chủ thể gồm: 126 Hộ kinh doanh, 90 hợp tác xã và 44 tổ hợp tác. Chương trình OCOP đã tạo động lực để cơ sở sản xuất, hợp tác xã nông nghiệp nông thôn tỉnh Quảng Nam đổi mới tư duy trong sản xuất như chuẩn hóa sản xuất, nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã, tăng năng lực cạnh tranh cho sản phẩm...

Các sản phẩm sau khi được công nhận là sản phẩm OCOP, đã có nhiều sản phẩm OCOP của Quảng Nam đi vào chuỗi siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch, giúp kinh tế nông thôn phát triển; một số sản phẩm OCOP cũng đã hướng đến xuất khẩu đi nhiều nước trong khu vực.

Được biết, Ngày hội sản phẩm Quảng Nam tại thành phố Đà Nẵng năm 2023 là hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại và kết nối giao thương của tỉnh Quảng Nam trong khuôn khổ chương trình Kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực miền Trung – Tây Nguyên với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại.

Ngoài chương trình Ngày hội sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, tỉnh Quảng Nam còn tổ chức nhiều hoạt động kết nối thương giữa nhà cung cấp khu vực miền Trung - Tây Nguyên với các doanh nghiệp xuất khẩu, chủ thể OCOP, sản phẩm đặc trưng tỉnh Quảng Nam.