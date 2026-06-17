Hơn 64,42 triệu thửa đất đã được xây dựng dữ liệu, đạt 63% kế hoạch

Đến nay, cả nước đã xây dựng dữ liệu cho hơn 64,42 triệu thửa đất trên tổng số hơn 102,46 triệu thửa đất cần thực hiện, đạt 63%. Trong số này, khoảng 28,77 triệu thửa đất được làm sạch theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”, chiếm 45% số dữ liệu đã xây dựng, đủ điều kiện đưa vào vận hành theo thời gian thực…

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa dự Hội nghị sơ kết Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, và Kế hoạch số 2959/KH-BNNMT-BCA của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công an về công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

28,77 TRIỆU THỬA ĐẤT ĐƯỢC LÀM SẠCH THEO TIÊU CHÍ "ĐÚNG-ĐỦ-SẠCH-SỐNG"

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến nay, cả nước đã xây dựng dữ liệu cho hơn 64,42 triệu thửa đất trên tổng số hơn 102,46 triệu thửa đất cần thực hiện, đạt 63%. Trong số này, khoảng 28,77 triệu thửa đất được làm sạch theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”, chiếm 45% số dữ liệu đã xây dựng, đủ điều kiện đưa vào vận hành theo thời gian thực phục vụ công tác quản lý đất đai và phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, các cơ quan chức năng cũng tổ chức đối khớp, xác thực 87,39 triệu lượt dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Kết quả, hơn 38,24 triệu thửa đất được xác thực thành công thông tin người sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Hiện, toàn bộ hơn 64,42 triệu thửa đất đã được đồng bộ lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, trong đó, gần 28,8 triệu thửa thuộc nhóm dữ liệu bảo đảm chất lượng cao. Đồng thời, hơn 1 triệu dữ liệu thửa đất đã đồng bộ sang Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Đối với việc xây dựng mã định danh duy nhất cho thửa đất, cả nước tạo lập được gần 69,73 triệu mã, góp phần khắc phục tình trạng trùng lặp thông tin và tạo cơ sở tích hợp với nền tảng địa chỉ số quốc gia trong thời gian tới.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá dữ liệu đất đai là nền tảng quan trọng để tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính, giảm yêu cầu nộp hồ sơ giấy và tận dụng dữ liệu có từ cơ sở dữ liệu quốc gia. Đến nay, 28/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính về đất đai. Tỉ lệ thủ tục được tái cấu trúc đạt hơn 41% tổng số thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. Tổng số hồ sơ được tiếp nhận trên môi trường điện tử đạt hơn 2,84 triệu hồ sơ, trong đó tỉ lệ hồ sơ được giải quyết hoàn toàn trên môi trường điện tử đạt 94,6%.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai vẫn còn nhiều khó khăn. Trong đó, khoảng 35,65 triệu thửa đất chưa bảo đảm tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”; hơn 38 triệu thửa đất chưa có bản đồ địa chính; mới đồng bộ được hơn 1 triệu thửa trong tổng số trên 28 triệu thửa đất có dữ liệu “đúng - đủ - sạch - sống” sang Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Tại hội nghị, đại diện nhiều địa phương đã chia sẻ những kết quả bước đầu, kinh nghiệm triển khai cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đo đạc, lập bản đồ địa chính, xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai.

Các địa phương cho biết sẽ tiếp tục huy động tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ còn lại, đồng thời tăng cường phối hợp với các bộ, ngành để tháo gỡ những tồn tại phát sinh trong quá trình triển khai. Đại diện các địa phương cũng cam kết hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao theo đúng yêu cầu và mốc thời gian quy định.

ĐẶT MỤC TIÊU HOÀN THÀNH CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI TRONG 2026

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thay đổi tư duy quản lý theo hướng kiến tạo phát triển. Đây là nền tảng để đổi mới phương thức quản trị quốc gia, thúc đẩy phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, cải cách thủ tục hành chính và khơi thông nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Vì vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu toàn hệ thống phải kiên định ba nguyên tắc xuyên suốt trong quá trình triển khai. Thứ nhất, không lùi mục tiêu, dứt khoát hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026. Thứ hai, không hạ chuẩn chất lượng dữ liệu. Thứ ba, không để dữ liệu được tạo lập nhưng không khai thác được; dữ liệu hoàn thành đến đâu phải được đưa vào khai thác, sử dụng đến đó để phục vụ người dân, doanh nghiệp và công tác quản lý nhà nước.

Về sản phẩm cuối cùng, Phó Thủ tướng nhấn mạnh mỗi thửa đất phải có dữ liệu đầy đủ, kịp thời, được chuẩn hóa, xác thực, đồng bộ, cập nhật và kết nối để sử dụng trên thực tế. Đây là yêu cầu cốt lõi nhằm bảo đảm cơ sở dữ liệu đất đai thực sự phát huy hiệu quả trong quản lý và phát triển.

Đối với nhóm hơn 28 triệu thửa đất đã cơ bản hoàn thành, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục chuẩn hóa, cập nhật và đưa vào khai thác ngay. Đối với nhóm hơn 35 triệu thửa đất đã có hồ sơ nhưng chưa được làm sạch dữ liệu, các địa phương cần tập trung tối đa nguồn lực để hoàn thành việc rà soát, chuẩn hóa và đưa vào sử dụng trong thời gian sớm nhất. Với nhóm hơn 38 triệu thửa đất chưa được đo đạc, lập hồ sơ địa chính, các đơn vị phải triển khai đồng thời các nhiệm vụ đo đạc, lập hồ sơ và số hóa dữ liệu, phấn đấu cơ bản hoàn thành trước tháng 10/2026.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phát huy vai trò cơ quan chủ trì chuyên ngành, tập trung hướng dẫn kỹ thuật, chuẩn hóa quy trình, kiểm tra chất lượng dữ liệu và theo dõi tiến độ thực hiện; đồng thời định kỳ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bộ Công an phối hợp làm sạch, xác thực và đồng bộ dữ liệu đất đai với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống. Bộ Tài chính nghiên cứu cơ chế hỗ trợ kinh phí cho địa phương khó khăn. Các bộ, ngành liên quan khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, tiêu chuẩn kỹ thuật và hạ tầng công nghệ.

Đối với địa phương, Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách từ nay đến hết năm 2026; trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Tinh thần chung là không chờ đợi, không đùn đẩy trách nhiệm; những nội dung thuộc thẩm quyền phải chủ động triển khai ngay, những vấn đề vượt thẩm quyền cần kịp thời báo cáo để Chính phủ xem xét, giải quyết.