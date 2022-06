Hơn 66.500 cuộc tấn công trên thiết bị di động nhắm vào người dùng Việt Nam

Theo báo cáo Digital 2022 do We Are Social thực hiện năm 2021, sự gia tăng mạnh mẽ về số lượng người dùng điện thoại di động truy cập Internet với 147% so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng với đó là sự gia tăng số lượng mã độc di động nhắm vào người dùng Việt.

Gần đây, Công ty an ninh mạng toàn cầu Kaspersky cũng đã phát hiện và ngăn chặn tổng cộng 66.586 cuộc tấn công trên thiết bị di động nhắm vào người dùng tại Việt Nam, cao hơn 46,9% so với năm 2020. Trong đó, trojan là mối đe dọa phổ biến nhất tại Việt Nam.

Trong khi Việt Nam và Thái Lan chứng kiến sự gia tăng về số lượng các cuộc tấn công bằng phần mềm độc hại thì các quốc gia Đông Nam Á khác lại giảm về số lượng các cuộc tấn công nhắm vào người dùng di động. Cụ thể, số lượng các cuộc tấn công tại Indonesia đã giảm 0,9%, tại Malaysia giảm 30,59%, tại Philippines giảm 38,85% và tại Singapore giảm 15,85%. Số lượng các cuộc tấn công tại Thái Lan tăng cao nhất 130,71% và Việt Nam tăng gần 46,9%.

Tuy nhiên nếu xét về số lượng, Indonesia là quốc gia có số lượng mã độc di động cao nhất với 375.547 cuộc tấn công được phát hiện. Đây cũng là năm thứ ba quốc gia này đứng đầu Đông Nam Á kể từ 2019.

Số lượng mã độc di động tăng gần 46,9% tại Việt Nam.

Nghiên cứu từ Kaspersky cũng cho thấy rằng, mặc dù mã độc di động nhắm vào thiết bị di động trên toàn cầu đã giảm đi trong năm 2021 nhưng chúng ngày càng trở nên tinh vi hơn cả về chức năng và hướng tấn công.

Ngoài ra, về mã độc tấn công ứng dụng ngân hàng trên di động, Việt Nam đứng đầu với 697 cuộc tấn công được phát hiện, đã tăng 131 vụ so với năm 2020. Việt Nam không phải là quốc gia duy nhất đối diện với sự gia tăng này.

Indonesia và Philippines cũng đã chứng kiến sự gia tăng của mã độc tấn công ứng dụng ngân hàng trên di động. Thái Lan lại có một mức giảm ấn tượng, với 255 vụ vào năm 2020 giảm xuống 28 vụ vào năm 2021, tương đương mức giảm 89%.

Ông Yeo Siang Tiong, Tổng giám đốc Kaspersky khu vực Đông Nam Á nhận định, dù có thể xem là một tín hiệu tích cực, nhưng người dùng không nên lơ là. Theo một nghiên cứu khác từ Kaspersky, chi phí phát sinh do vi phạm dữ liệu vào năm 2021 đã tăng lên mức trung bình 105.000 USD cho mỗi một doanh nghiệp vừa và nhỏ.

“Mặc dù nhìn bề ngoài, tội phạm mạng đang trở nên ít hoạt động hơn do các cuộc tấn công mã độc di động đã giảm xuống. Tuy nhiên, đó là xu hướng toàn cầu và điều đó không chắc chắn là chúng ta an toàn hơn”, ông Yeo Siang Tiong nói.

Ông Yeo lưu ý, người dùng sẵn sàng chi nhiều tiền hơn vào thiết bị di động nhưng ít quan tâm đến các công cụ bảo vệ cũng như ý thức giao dịch an toàn nên dễ bị tấn công từ các phần mềm độc hại. Đồng thời khuyến cáo, các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán kỹ thuật số, các cơ quan quản lý khuyến khích người dùng nâng cao nhận thức và sử dụng thiết bị di động làm sao an toàn hơn.

Chuyên gia Kaspersky cũng khuyến nghị người dùng chỉ tải xuống ứng dụng từ các nguồn chính thức, sử dụng các ứng dụng từ các nhà phát triển uy tín. Đặc biệt, thận trọng với các ứng dụng thanh toán và không cấp các quyền truy cập cho ứng dụng mà chúng không thật sự cần để hoạt động; Sử dụng phần mềm chống virus tin cậy và cập nhật thường xuyên…