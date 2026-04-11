Hợp tác xã vươn tầm: Động lực mới cho tăng trưởng xanh và liên kết chuỗi giá trị

Phát triển mạnh về quy mô, đa dạng ngành nghề và từng bước khẳng định vai trò trong nền kinh tế, khu vực hợp tác xã đang trở thành điểm tựa quan trọng cho tăng trưởng và an sinh xã hội. Trước yêu cầu mới, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: Hợp tác xã cần thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tăng cường liên kết và hoàn thiện thể chế để nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới phát triển bền vững.

Tối 10/4/2026, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Hồ Chí Minh viết thư kêu gọi điền chủ, nông gia tham gia hợp tác xã nông nghiệp (11/4/1946 - 11/4/2026), đồng thời trao Giải “Ngôi sao Hợp tác xã” và Giải “Mai An Tiêm” năm 2026.

TÔN VINH 100 HỢP TÁC XÃ TIÊU BIỂU

Phát biểu tại buổi lễ, bà Cao Xuân Thu Vân - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam - cho biết từ những tổ đổi công giản dị nơi thôn quê, khu vực hợp tác xã đã không ngừng lớn mạnh, trở thành một thành tố quan trọng trong nền kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội.

Theo bà Vân, lễ kỷ niệm là dịp vinh danh những hợp tác xã tiêu biểu đang tiếp nối hành trình phát triển của kinh tế tập thể. 100 hợp tác xã được trao Giải “Ngôi sao Hợp tác xã” và Giải “Mai An Tiêm” là minh chứng cho sự vươn lên mạnh mẽ của khu vực này.

Bà Cao Xuân Thu Vân: các hợp tác xã ngày nay đang chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế.

Giải “Ngôi sao Hợp tác xã” tôn vinh các đơn vị có năng lực quản trị xuất sắc, hoạt động hiệu quả; còn Giải “Mai An Tiêm” thể hiện tinh thần khởi nghiệp, vượt khó, sáng tạo sản phẩm có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế". Bà Cao Xuân Thu Vân, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhấn mạnh, các hợp tác xã ngày nay đang chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn trong quản trị và sản xuất. Đồng thời, khu vực này cũng tăng cường liên kết giữa các hợp tác xã với nhau và với doanh nghiệp nhằm tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 80 năm, từ hợp tác xã đầu tiên thành lập năm 1948 tại Chiến khu Việt Bắc, đến nay cả nước đã có hơn 34.880 HTX với gần 5,7 triệu thành viên.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: tăng cường liên kết, phát triển các mô hình hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị.

Các hợp tác xã không ngừng phát triển về quy mô, đa dạng ngành nghề và sản phẩm, từng bước đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Phần lớn đã chuyển đổi sang mô hình hợp tác xã kiểu mới, tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo việc làm và cải thiện thu nhập cho người lao động.

100 hợp tác xã được trao Giải “Ngôi sao Hợp tác xã” và Giải “Mai An Tiêm”.

Nhiều hợp tác xã hoạt động hiệu quả đã trở thành mô hình tiêu biểu để nhân rộng, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương.

Phó Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực và thành tựu mà khu vực kinh tế tập thể đã đạt được, khẳng định đây là kết quả của trí tuệ tập thể và sự đóng góp bền bỉ của hàng triệu thành viên hợp tác xã trên cả nước.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Để khu vực hợp tác xã tiếp tục phát triển bền vững, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương và hệ thống hợp tác xã tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, cần phát huy tinh thần chủ động, tự lực, tự cường trong sản xuất, kinh doanh; đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Thứ hai, đẩy mạnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, ứng dụng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Các sản phẩm phải hướng tới tiêu chí “sạch, xanh và có trách nhiệm” để đủ sức cạnh tranh tại các thị trường khó tính như Hoa Kỳ, châu Âu và Nhật Bản.

Giám đốc Hợp tác xã Chè Hảo Đạt (Thái Nguyên) nhận bằng khen hạng mục "Nhà lãnh đạo tiên phong".

Thứ ba, tăng cường liên kết, phát triển các mô hình hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị. Việc liên kết không chỉ giữa các hợp tác xã mà còn với doanh nghiệp, nhà khoa học và đối tác quốc tế sẽ giúp phát huy lợi thế từng vùng, tạo sức mạnh tổng hợp và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thứ tư, tiếp tục tháo gỡ các “điểm nghẽn” về thể chế. Dù Luật Hợp tác xã năm 2023 đã đi vào cuộc sống, nhưng cần đẩy mạnh thực thi hiệu quả hơn; đồng thời hoàn thiện cơ chế, chính sách, huy động nguồn lực để hỗ trợ hợp tác xã phát triển phù hợp với xu thế quốc tế.

Đối với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, bám sát cơ sở, kịp thời nắm bắt khó khăn của các hợp tác xã để đề xuất giải pháp phù hợp, đồng thời nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến.

Khẳng định sự đồng hành của Nhà nước, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ tiếp tục lắng nghe, hỗ trợ khu vực kinh tế tập thể, tạo điều kiện để hợp tác xã phát triển cùng với các thành phần kinh tế khác, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn tới.