Hợp tác xã vươn tầm: Động lực mới cho tăng trưởng xanh và liên kết chuỗi giá trị
Chu Minh Khôi
11/04/2026, 09:50
Phát triển mạnh về quy mô, đa dạng ngành nghề và từng bước khẳng định vai trò trong nền kinh tế, khu vực hợp tác xã đang trở thành điểm tựa quan trọng cho tăng trưởng và an sinh xã hội. Trước yêu cầu mới, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: Hợp tác xã cần thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tăng cường liên kết và hoàn thiện thể chế để nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới phát triển bền vững.
Tối 10/4/2026, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã
dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Hồ Chí Minh viết thư kêu gọi điền chủ, nông gia tham
gia hợp tác xã nông nghiệp (11/4/1946 - 11/4/2026), đồng thời trao Giải “Ngôi
sao Hợp tác xã” và Giải “Mai An Tiêm” năm 2026.
TÔN VINH 100 HỢP TÁC XÃ TIÊU BIỂU
Phát biểu tại buổi lễ, bà Cao Xuân Thu Vân - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam - cho biết từ những
tổ đổi công giản dị nơi thôn quê, khu vực hợp tác xã đã không ngừng lớn mạnh,
trở thành một thành tố quan trọng trong nền kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng
và bảo đảm an sinh xã hội.
Theo bà Vân, lễ kỷ niệm là dịp vinh danh những hợp tác xã
tiêu biểu đang tiếp nối hành trình phát triển của kinh tế tập thể. 100 hợp tác
xã được trao Giải “Ngôi sao Hợp tác xã” và Giải “Mai An Tiêm” là minh chứng cho
sự vươn lên mạnh mẽ của khu vực này.
Lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhấn mạnh, các hợp
tác xã ngày nay đang chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế,
đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn trong quản
trị và sản xuất. Đồng thời, khu vực này cũng tăng cường liên kết giữa các hợp tác
xã với nhau và với doanh nghiệp nhằm tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, nâng
cao năng lực cạnh tranh.
Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh,
hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 80 năm, từ hợp tác xã đầu
tiên thành lập năm 1948 tại Chiến khu Việt Bắc, đến nay cả nước đã có hơn
34.880 HTX với gần 5,7 triệu thành viên.
Các hợp tác xã không ngừng phát triển về quy mô, đa dạng
ngành nghề và sản phẩm, từng bước đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường trong nước
và xuất khẩu. Phần lớn đã chuyển đổi sang mô hình hợp tác xã kiểu mới, tăng cường
liên kết theo chuỗi giá trị, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo việc làm
và cải thiện thu nhập cho người lao động.
Nhiều hợp tác xã hoạt động hiệu quả đã trở thành mô hình
tiêu biểu để nhân rộng, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội ở
các địa phương.
Phó Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực và thành tựu mà
khu vực kinh tế tập thể đã đạt được, khẳng định đây là kết quả của trí tuệ tập
thể và sự đóng góp bền bỉ của hàng triệu thành viên hợp tác xã trên cả nước.
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG GIAI ĐOẠN MỚI
Để khu vực hợp tác xã tiếp tục phát triển bền vững, Phó
Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương và hệ thống hợp tác xã
tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.
Trước hết, cần phát huy tinh thần chủ động, tự lực, tự cường
trong sản xuất, kinh doanh; đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt
động.
Thứ hai, đẩy mạnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, ứng dụng
khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Các sản phẩm phải hướng tới tiêu chí
“sạch, xanh và có trách nhiệm” để đủ sức cạnh tranh tại các thị trường khó tính
như Hoa Kỳ, châu Âu và Nhật Bản.
Thứ ba, tăng cường liên kết, phát triển các mô hình hợp tác
xã gắn với chuỗi giá trị. Việc liên kết không chỉ giữa các hợp tác xã mà còn với
doanh nghiệp, nhà khoa học và đối tác quốc tế sẽ giúp phát huy lợi thế từng
vùng, tạo sức mạnh tổng hợp và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Thứ tư, tiếp tục tháo gỡ các “điểm nghẽn” về thể chế. Dù
Luật Hợp tác xã năm 2023 đã đi vào cuộc sống, nhưng cần đẩy mạnh thực thi hiệu
quả hơn; đồng thời hoàn thiện cơ chế, chính sách, huy động nguồn lực để hỗ trợ hợp
tác xã phát triển phù hợp với xu thế quốc tế.
Đối với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Phó Thủ tướng yêu
cầu tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, bám sát cơ sở, kịp thời nắm bắt khó
khăn của các hợp tác xã để đề xuất giải pháp phù hợp, đồng thời nhân rộng các
mô hình điển hình tiên tiến.
Khẳng định sự đồng hành của Nhà nước, Phó Thủ tướng cho
biết Chính phủ sẽ tiếp tục lắng nghe, hỗ trợ khu vực kinh tế tập thể, tạo điều
kiện để hợp tác xã phát triển cùng với các thành phần kinh tế khác, đóng góp
tích cực vào mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững của đất nước trong
giai đoạn tới.
