HOSE chuyển cổ phiếu OGC sang diện kiểm soát, từ ngày 14/12

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (mã OGC-HOSE) thông báo quyết định chuyển cổ phiếu từ diện hạn chế giao dịch sang diện kiểm soát.

Cụ thể: HOSE cho biết chuyển cổ phiếu OGC từ diện hạn chế giao dịch sang diện kiếm soát kể từ ngày 14/12/2022 theo quyết định số 875/QĐ-SGDHCM ngày 12/12/2022 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Theo đó, cổ phiếu OGC được giao dịch toàn thời gian kể từ ngày 14/12/2022 do OGC đã khắc phục tình trạng chứng khoán bị hạn chế giao dịch theo quy định tại khoản 5 Điều 39, nhưng chưa đáp ứng quy định tại điếm đ khoản 4 Điều 38 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Bên cạnh đó, cổ phiếu OGC giữ nguyên diện cảnh báo theo Quyết định số 427/QĐ-SGDHCM ngay 24/06/2022 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM với nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2022 là -33,53 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/06/2022 là -2.759,65 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2022, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Mới đây, công ty đã có văn bản giải trình về việc giá cổ phiếu OGC giảm sàn 05 phiên liên tục từ ngày 10/11/2022 đến ngày 16/11/2022. Theo đó, OGC cho biết, hiện tại công ty vẫn đang hoạt động bình thường, báo cáo tài chính 09 tháng đầu năm 2022 đã được công bố thông tin ngày 28/10/2022 với kết quả kinh doanh có lăi trong quý 3 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2022 và không có các biến động xấu ảnh hưởng đến giá cổ phiếu OGC.

Theo OGC thì giá cổ phiếu OGC giảm là do thị hiếu của nhà đầu tư và cung cầu của thị trường nằm ngoài tầm kiểm soát của công ty và cổ phiếu OGC được niêm yết và giao dịch minh bạch trên sàn HOSE. Tuy nhiên, trước diễn biến tiêu cực của thị trường chứng khoán trong nước trong thời qua, niềm tin của các nhà đầu tư đã bị suy giảm. Bên cạnh đó, công ty luôn cam kết tuân thủ dầy đủ các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích tối đa của các cổ đông.

Theo BCTC quý 3/2022, OGC ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 592 tỷ đồng, tăng vọt so với con số 85 tỷ đồng cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 127 tỷ đồng, tích cực hơn hẳn so với 2 quý trước đó thua lỗ lần lượt 21,25 tỷ đồng và 14,39 tỷ đồng, và tăng trưởng 353% so với cùng kỳ.

Theo giải trình của OGC, chênh lệch lợi nhuận giữa hai kỳ so sánh chủ yếu là do việc ghi nhận kết quả giải quyết tranh chấp liên quan đến các giao dịch phát sinh trước đây tại công ty mẹ và hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên đã được khôi phục mạnh mẽ sau ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2022, OGC ghi nhận doanh thu 851,5 tỷ đồng, gấp 1,7 lần và lợi nhuận sau thuế 121 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, OGC đã hoàn thành đến 89% kế hoạch doanh thu, và vượt 76% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/12, giá cổ phiếu OGC đứng tại mức giá 6.520 đồng/cổ phiếu và giảm gần 70% từ vùng đỉnh của năm 20.500 đồng/cổ phiếu (chốt phiên ngày 5/4/2022).