HSG phân phối tiếp gần 2 triệu cổ phiếu ESOP

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc xử lý số lượng cổ phiếu ESOP không phân phối hết

Cụ thể: HSG dự kiến phát hành 4.934.800 cổ phiếu ESOP với giá ưu đãi 10.000 đồng/cổ phiếu cho người lao động. Tuy nhiên, kết thúc thời gian đăng ký ngày 30/6, công ty chỉ nhận được 2.930.800 cổ phiếu ESOP được đăng ký, chiếm 59,4% tổng lượng dự kiến chào bán.

Như vậy, số lượng cổ phiếu ESOP không được mua hết là 2.004.000 cổ phiếu, chiếm 40,6% tổng lượng cổ phiếu ESOP phát hành.

Theo đó, Hoa Sen dự kiến tiếp tục chào bán 1,97 triệu cổ phiếu cho những người lao động khác, thời gian chào bán chậm nhất đến ngày 4/7/2022. Trong trường hợp không có người đăng ký hoặc nộp tiền không đúng hạn, công ty sẽ hủy bỏ số lượng cổ phiếu này.

Trước đó, để thu hút người lao động tham gia, HSG đã kéo dài thời gian nộp tiền thêm 10 ngày, từ ngày 3/6 đến ngày 30/6. Dù vậy, Công ty vẫn "ế" tới hơn 2 triệu cổ phiếu ESOP phát hành giá 10.000 đồng/cổ phiếu và thấp hơn 40,8% giá thị trường.

Trên thị trường, sau khi đạt đỉnh 49.850 đồng/cp (chốt phiên ngày 18/10/2021), thì giá cổ phiếu HSG liên tục lao dốc và chốt phiên ngày 30/6, giá cổ phiếu này này chỉ còn 16.100 đồng/cp và giảm 45,24% từ hồi đầu năm.

Bất chấp việc giá cổ phiếu giảm mạnh, Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen đăng ký bán hết hơn 17,74 triệu cổ phiếu HSG, giảm tỷ lệ sở hữu từ 3,6% xuống 0%. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 23/6 đến ngày 22/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh với mục đích giải quyết nhu cầu tài chính của Công ty.

Hiện, ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Hoa Sen kiêm Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen, đang sở hữu 84,3 triệu cổ phiếu HSG, tương đương tỷ lệ nắm giữ 17,09%.

Kết thúc 6 tháng đầu năm (NĐTC 2021-2022) đã soát xét, doanh thu thu thuần đạt 29.594 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 873 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ. HSG cho biết doanh thu tăng nhưng lợi nhuận giảm là do lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 844 tỷ đồng, tương ứng giảm 45%