HTN tiếp tục đà tăng trưởng trong năm 2022

Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (HOSE:HTN) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2022 bao gồm các Báo cáo và Tờ trình để thông qua các vấn đề về Tài chính và Quản trị điều hành Công ty; trong đó có một số nội dung quan trọng như Kế hoạch kinh doanh năm 2022, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, Phát hành chào bán cổ phần riêng lẻ, Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Các tờ trình trên sẽ được Hội đồng quản trị trình cổ đông thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông của HTN được tổ chức vào 09h00 sáng ngày 05/06/2022 tại Trung tâm Hội nghị Capella (Số 24 đường 3/2, phường 12, quận 10, TP.HCM) theo phương thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến.

Năm 2021, Hưng Thịnh Incons tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khi đã hoàn thành đạt và vượt kế hoạch kinh doanh trong bối cảnh toàn ngành xây dựng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch bệnh Covid-19. Theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021, doanh thu thuần của HTN ghi nhận 6.164 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 241 tỷ đồng, đạt lần lượt 107% và 103% so với kế hoạch, tăng trưởng 35% và 19% so với cùng kỳ.

Trên cơ sở đảm bảo lợi ích của cổ đông và hài hòa với định hướng phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 12% bằng tiền mặt, đây được xem là mức cổ tức hợp lý trong giai đoạn HTN đang tập trung nguồn lực để triển khai hàng loạt các dự án đồng thời mở rộng sang lĩnh vực thi công các dự án đại đô thị và hạ tầng.

Kiên định với kế hoạch tăng trưởng, trước bối cảnh ngành bất động sản có thể tiếp tục chịu những tác động về tiến độ dự án, Công ty vẫn đặt kế hoạch năm 2022 sẽ đạt 7.458 tỷ đồng doanh thu và 265 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng trưởng 21% và 10% so với kết quả năm 2021.

Nếu nguồn vốn tài chính đóng vai trò là huyết mạch thì nguồn nhân lực luôn được HTN xem là nhân tố quan trọng của doanh nghiệp để thực thi chiến lược đã đề ra. Theo đó, nhằm thu hút và giữ chân nhân tài, Hộ đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ quản lý chủ chốt và Cán bộ nhân viên đã có những đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến là 2.673.492 cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ 3% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Bên cạnh đó, Công ty cũng trình lại phương án phát hành 25 triệu cổ phiếu riêng lẻ với thời gian thực hiện gia hạn kéo dài đến hết quý 2/2023 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Đối tượng hướng đến của đợt phát hành là các nhà đầu tư chiến lược có năng lực về tài chính hỗ trợ sự phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty, hoặc các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ Công ty dự kiến đạt 1.168 tỷ đồng, tăng 31% so với cuối năm 2021. Số tiền thu được từ đợt phát hành bổ sung năng lực tài chính phục vụ mở rộng hoạt động kinh doanh, qua đó củng cố vị thế, nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty.

Dự án MerryLand Quy Nhơn (Tp.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) do HTN làm tổng thầu thi công.

Được biết, Hưng Thịnh Incons hiện đang triển khai thi công hơn 20 dự án trên khắp các tỉnh thành cả nước như Thành phố bán đảo du lịch thương mại đẳng cấp quốc tế MerryLand (Tp.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định), Richmond Quy Nhon (Tp.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định), New Galaxy Nha Trang (Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa), Biên Hòa Universe Complex (Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai), Moonlight Centre Point (Q.Bình Tân, Tp.HCM)… Tổng giá trị hợp đồng chuyển tiếp (backlog) cuối năm 2021 lên gần 30.000 tỷ đồng góp phần đảm bảo nguồn thu của Công ty trong trung hạn.

Trong những năm gần đây, giá trị backlog của Công ty liên tục tăng trưởng nhờ việc phát huy thế mạnh nằm trong hệ sinh thái với chuỗi giá trị khép kín của Tập đoàn Hưng Thịnh, từ đó Công ty liên tiếp thắng thầu các dự án mới của Tập đoàn. Bằng tiềm lực hiện hữu về tài chính, nhân sự, quản lý, công nghệ thi công... cùng kinh nghiệm triển khai hàng loạt dự án lớn, Hưng Thịnh Incons đã và đang khẳng định vị thế, thương hiệu hàng đầu trong ngành xây dựng Việt Nam.

* Thông tin chi tiết về Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022:

www.hungthinhincons.com.vn/quanhecodong/thongtincodong