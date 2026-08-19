Huế đối thoại với doanh nghiệp, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn tăng trưởng

Chương trình do Hội Doanh nhân trẻ thành phố Huế tổ chức, hướng tới đối thoại thực chất giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, tập trung nhận diện những điểm nghẽn và tìm giải pháp tháo gỡ để thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân.
Với khẩu hiệu “Đổi mới tư duy - Kết nối tầm cao - Kiến tạo giá trị”, diễn đàn được tổ chức theo hướng doanh nghiệp nêu trực tiếp khó khăn, nguyên nhân và kiến nghị; đại diện các sở, ban, ngành trao đổi, giải đáp hoặc hướng dẫn hướng xử lý. Những vấn đề vượt thẩm quyền được tổng hợp để tiếp tục đưa ra phiên đối thoại với lãnh đạo thành phố.
Doanh nghiệp tham gia 4 diễn đàn chuyên đề, tập trung vào các nhóm vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động đầu tư, sản xuất và kinh doanh.
Nhóm đầu tiên liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng, hạ tầng và phòng cháy chữa cháy. Các doanh nghiệp phản ánh những vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, quỹ đất, hạ tầng điện, nước, môi trường và phòng cháy chữa cháy. Mục tiêu đặt ra là rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, tăng tính minh bạch và tạo điều kiện để doanh nghiệp triển khai dự án thuận lợi hơn.
Các vấn đề về thuế, bảo hiểm xã hội, hải quan, ngân hàng và kho bạc cũng được đưa ra thảo luận, tập trung vào giảm chi phí tuân thủ, hạn chế rủi ro pháp lý và cải thiện khả năng tiếp cận vốn, nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp khởi nghiệp.
Trong lĩnh vực du lịch, văn hóa và dịch vụ, các đại biểu bàn giải pháp nâng cao thương hiệu Huế, phát triển kinh tế đêm, chuẩn hóa chất lượng dịch vụ, mở rộng sản phẩm OCOP, đặc sản và thủ công mỹ nghệ, kết nối tour tuyến, số hóa du lịch và bảo đảm an toàn thực phẩm.
Ở nhóm công nghệ và đổi mới sáng tạo, diễn đàn tập trung vào chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, y tế, giáo dục, khởi nghiệp và kết nối doanh nghiệp với Đại học Huế, các viện, trường và hệ sinh thái startup.
Theo ông Trần Đức Minh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố Huế, kinh tế tư nhân tại Huế đang phát triển đa dạng từ sản xuất, du lịch - dịch vụ, công nghệ, phần mềm đến thủ công mỹ nghệ và khởi nghiệp sáng tạo. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn như thủ tục hành chính còn phức tạp, chi phí sản xuất tăng, khó tiếp cận vốn, thiếu quỹ đất, hạ tầng logistics chưa đáp ứng yêu cầu và việc chuyển đổi số chưa được hỗ trợ đồng bộ.
Doanh nghiệp cũng kiến nghị thành phố có cơ chế thông tin chính thống, cảnh báo sớm để hỗ trợ doanh nghiệp chủ động tuân thủ pháp luật; đồng thời nghiên cứu sử dụng một số cơ sở, công sở dôi dư làm mặt bằng cho doanh nghiệp khởi nghiệp thuê.
Phát biểu tại diễn đàn, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế cho biết, thành phố hiện có khoảng 7.300 doanh nghiệp đang hoạt động. Đây là lực lượng quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương.
Lãnh đạo thành phố kêu gọi doanh nghiệp tập trung vào 6 nhóm mũi nhọn gồm du lịch, dịch vụ chất lượng cao; công nghiệp văn hóa; công nghiệp đổi mới sáng tạo, y tế và giáo dục chất lượng cao; hạ tầng đô thị và logistics; nông nghiệp công nghệ cao và công nghệ môi trường.
Theo ông Minh, chính quyền thành phố Huế sẽ tiếp tục cải cách, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án chiến lược và tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư.
Từ góc độ doanh nghiệp trẻ, ông Vũ Hồng Quân, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, cho rằng Huế đang có những lợi thế đặc biệt về di sản, giáo dục, y tế, công nghệ và không gian phát triển công nghiệp tại Chân Mây - Lăng Cô. Nếu kết nối tốt các nguồn lực này với doanh nghiệp, Huế có thể hình thành thêm các sản phẩm, dịch vụ và động lực tăng trưởng mới.
Ông Quân dẫn mục tiêu của Nghị quyết 68-NQ/TW đến năm 2030 là cả nước có 2 triệu doanh nghiệp, khu vực kinh tế tư nhân tăng trưởng bình quân 10-12% mỗi năm và đóng góp khoảng 55-58% GDP. Tuy nhiên, gần 98% doanh nghiệp tư nhân hiện vẫn là doanh nghiệp nhỏ và vừa, cho thấy khoảng cách từ “nhiều doanh nghiệp” đến “nhiều doanh nghiệp mạnh” còn rất lớn.
Trong khi đó, Tiến sĩ Đỗ Thiên Anh Tuấn, giảng viên Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, gợi mở cơ hội phát triển Huế từ các định hướng mới về đô thị, trong đó có Khu kinh tế đặc biệt Chân Mây - Lăng Cô, khu công nghệ cao y sinh và sức khỏe, kinh tế bạc và đô thị phục hồi sức khỏe.
Theo chuyên gia, Huế cần nghiên cứu thêm các mô hình huy động nguồn lực như quỹ đầu tư, trái phiếu và thu hút nhà đầu tư chiến lược. Cùng với đó, doanh nghiệp cần chủ động chuẩn bị các dự án phù hợp với những cơ chế, chính sách mới trong tương lai.
Ở lĩnh vực du lịch, ông Vũ Anh Tuấn, chuyên gia tư vấn dự án du lịch Creative4mekong - Mekong Institute - Thailand tại Việt Nam, nhấn mạnh yêu cầu ứng dụng công nghệ để số hóa sản phẩm, dịch vụ, kết nối các chủ thể trong hệ sinh thái và nâng cao trải nghiệm du khách.
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