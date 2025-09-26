Thứ Sáu, 26/09/2025

Đầu tư

Huế kêu gọi đầu tư Khu công nghiệp hơn 1.800 tỷ đồng

Nguyễn Thuấn

26/09/2025, 16:07

Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp thành phố Huế vừa công bố danh mục Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp số 02, với tổng vốn đầu tư 1.845 tỷ đồng...

Ảnh minh hoạ

Dự án sẽ triển khai trên khu đất quy mô 204 ha tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, thời gian thực hiện và hoàn thành dự kiến trong 36 tháng. Sau khi đi vào hoạt động, dự án có thời hạn khai thác 50 năm. Theo yêu cầu, nhà đầu tư tham gia phải đáp ứng điều kiện về kinh doanh bất động sản theo Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15; có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng 15% tổng vốn đầu tư, đồng thời bảo đảm khả năng huy động vốn để triển khai dự án.

Đây là một trong 15 dự án trọng điểm mà mới đây Ủy ban nhân dân thành phố Huế công bố kêu gọi đầu tư vào Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, với tổng vốn gần 48.000 tỷ đồng. Bên cạnh Khu công nghiệp số 02, một số dự án đáng chú ý khác gồm: Khu du lịch sinh thái Bãi Cả (120 ha), Khu du lịch biển Lăng Cô (45 ha), Dự án kho cảng LNG (27 ha)...

Ủy ban nhân dân thành phố Huế giao Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp làm đầu mối, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức kêu gọi, hướng dẫn các nhà đầu tư nghiên cứu và lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Theo Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp thành phố Huế, việc ban hành danh mục kêu gọi đầu tư lần này là bước đi cụ thể nhằm thu hút nguồn lực ngoài ngân sách, từng bước xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô thành trung tâm kinh tế động lực, hiện đại và bền vững của khu vực miền Trung.

Tính đến nay, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô đã thu hút 55 dự án đầu tư còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký hơn 97.000 tỷ đồng. Trong đó có 15 dự án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tổng vốn hơn 56.000 tỷ đồng, chiếm 57,56% tổng vốn đăng ký (tương đương 2,54 tỷ USD). Nhiều tập đoàn quốc tế có thương hiệu đã lựa chọn đầu tư tại đây, điển hình như Tập đoàn Banyan Tree (Singapore) với Khu du lịch Laguna Lăng Cô, hay Nhà máy Chế xuất Billion Max Việt Nam thuộc Tập đoàn Winson.

Hiện nay, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô trở thành điểm đến hấp dẫn đối với nhiều lĩnh vực: du lịch nghỉ dưỡng, hạ tầng cảng biển, logistics, công nghiệp sạch, công nghiệp kỹ thuật cao thân thiện với môi trường. Khu kinh tế này mang lại doanh thu gần 4.000 tỷ đồng mỗi năm, đóng góp ngân sách khoảng 300 tỷ đồng.



