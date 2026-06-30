Huế mở rộng hợp tác đầu tư với Tập đoàn KX Hàn Quốc

Không chỉ đồng hành triển khai dự án sân golf, thành phố Huế mong muốn Tập đoàn KX (Hàn Quốc) tiếp tục nghiên cứu đầu tư vào các lĩnh vực như du lịch, dịch vụ, công nghệ cao, truyền thông và công nghiệp văn hóa, qua đó tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội và nâng tầm quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc...

Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn tiếp và làm việc với đoàn công tác Tập đoàn KX (Hàn Quốc) nhằm trao đổi cơ hội hợp tác, đầu tư tại địa phương

Ngày 30/6, tại Văn phòng UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn đã chủ trì buổi tiếp xã giao và làm việc với đoàn công tác của Tập đoàn KX (Hàn Quốc) do Phó Chủ tịch Tập đoàn Lee Kang Bong làm Trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm của Tập đoàn KX đối với địa phương, đồng thời bày tỏ vui mừng khi lãnh đạo tập đoàn tiếp tục đến Huế để tìm hiểu, xúc tiến các cơ hội hợp tác và đầu tư.

Theo ông Toàn, Huế là đô thị trực thuộc Trung ương với nhiều tiềm năng, lợi thế về văn hóa, du lịch, dịch vụ, kinh tế đô thị, kinh tế biển và phát triển xanh. Đây cũng là những lĩnh vực đang được địa phương ưu tiên phát triển nhằm tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Hiện thành phố đang tập trung cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư; đồng thời ưu tiên thu hút các dự án có chất lượng, phù hợp với định hướng phát triển lâu dài.

Lãnh đạo thành phố cũng chúc mừng những kết quả tích cực mà Tập đoàn KX đã đạt được trong quá trình nghiên cứu, xúc tiến và triển khai dự án sân golf tại Huế. Theo đánh giá của Chủ tịch UBND thành phố, định hướng phát triển du lịch nghỉ dưỡng, sân golf và các dịch vụ chất lượng cao của tập đoàn phù hợp với tiềm năng, lợi thế cũng như chiến lược phát triển du lịch cao cấp mà Huế đang hướng đến.

Khẳng định quan điểm nhất quán trong thu hút đầu tư, Chủ tịch UBND thành phố Huế cho biết địa phương luôn chào đón các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm và tầm nhìn dài hạn; đồng thời cam kết đồng hành, hỗ trợ trong quá trình nghiên cứu, đề xuất và triển khai các dự án theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm hiệu quả, bền vững và hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và cộng đồng.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, Chủ tịch UBND thành phố Huế đề nghị các sở, ngành và đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động cung cấp thông tin, hướng dẫn các thủ tục cần thiết và kịp thời hỗ trợ Tập đoàn KX trong quá trình nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Huế.

Bên cạnh dự án sân golf đang triển khai, lãnh đạo thành phố Huế mong muốn Tập đoàn KX tiếp tục nghiên cứu mở rộng hợp tác đầu tư vào các lĩnh vực còn nhiều dư địa phát triển như du lịch, dịch vụ, truyền thông, công nghệ cao và công nghiệp văn hóa.

Lãnh đạo thành phố Huế chụp ảnh lưu niệm cùng với đoàn công tác Tập đoàn KX

Theo Chủ tịch UBND thành phố Huế, việc mở rộng hợp tác không chỉ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của Huế mà còn tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Tập đoàn KX Lee Kang Bong cảm ơn lãnh đạo thành phố Huế đã dành thời gian tiếp đón và chia sẻ nhiều thông tin về định hướng phát triển của địa phương.

Ông Lee Kang Bong đánh giá cao tiềm năng và lợi thế của Huế, đặc biệt trong các lĩnh vực du lịch, dịch vụ, kinh tế đô thị và phát triển xanh. Theo đại diện Tập đoàn KX, đây là những yếu tố quan trọng tạo sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế.

Phó Chủ tịch Tập đoàn KX cho biết doanh nghiệp sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và đơn vị liên quan trong quá trình triển khai dự án sân golf, hướng tới xây dựng công trình trở thành một điểm nhấn mới của thành phố Huế.

Đồng thời, Tập đoàn KX cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác với thành phố Huế trong nhiều lĩnh vực, qua đó đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong những năm tới.