Huế mời thầu quốc tế dự án khu đô thị gần 19.700 tỷ đồng

Với diện tích 150,85 ha và tổng vốn đầu tư dự kiến gần 19.700 tỷ đồng, Khu đô thị phường Dương Nỗ và phường Mỹ Thượng là một trong những dự án đô thị quy mô lớn đang được thành phố Huế tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư...

Ảnh minh họa: Thiết kế: Nguyễn Thuấn

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố Huế vừa thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị phường Dương Nỗ và phường Mỹ Thượng, thuộc Khu C – Đô thị mới An Vân Dương.

Dự án có diện tích khoảng 150,85 ha, được triển khai trên địa bàn phường Dương Nỗ và phường Mỹ Thượng. Mục tiêu là hình thành một khu đô thị đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu về nhà ở, giáo dục, y tế, văn hóa, dịch vụ và các công trình công cộng; đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Theo quy hoạch, khu đô thị dự kiến phục vụ khoảng 9.780 người, với khoảng 2.700 căn nhà ở, gồm nhà ở thấp tầng, nhà ở và dịch vụ, căn hộ chung cư và nhà ở xã hội. Dự án cũng có 3 khu dịch vụ cao từ 20-25 tầng, 2 khu dịch vụ cao 5 tầng cùng hệ thống trường học, công viên cây xanh và quảng trường.

Trong tổng diện tích dự án, nhà đầu tư sẽ phát triển các khu đất nhà ở thấp tầng khoảng 21,13 ha, đất hỗn hợp nhà ở và dịch vụ 18,15 ha, nhà ở xã hội 3,22 ha, đất dịch vụ 5,2 ha, đất giáo dục 2,89 ha, công viên chuyên đề 18,28 ha và bến xe 1,57 ha.

Đáng chú ý, quỹ đất nhà ở xã hội khoảng 3,22 ha theo quy hoạch phân khu hiện chưa bảo đảm tỷ lệ 20% đất ở thuần của dự án. Vì vậy, khi lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, nhà đầu tư có trách nhiệm bố trí bổ sung quỹ đất để bảo đảm tỷ lệ nhà ở xã hội theo quy định.

Nhà đầu tư cũng phải đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án. Sau khi hoàn thành, nhiều hạng mục như đất văn hóa, y tế, công viên cây xanh, giao thông, bãi đỗ xe, thể dục thể thao, cây xanh và mặt nước sẽ được bàn giao cho Nhà nước quản lý.

Sơ bộ tổng vốn đầu tư dự án khoảng 19.680,5 tỷ đồng, chưa bao gồm tiền sử dụng đất và tiền thuê đất. Trong đó, chi phí thực hiện dự án khoảng 19.319,5 tỷ đồng, còn chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 361 tỷ đồng.

Nhà đầu tư phải bảo đảm tối thiểu 15% vốn chủ sở hữu, tương đương khoảng 2.952,1 tỷ đồng; phần còn lại, tối đa 85%, có thể huy động từ các tổ chức tín dụng và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Dự án có thời gian hoạt động 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Tổng thời gian thực hiện dự án không quá 144 tháng, tương đương 12 năm. Trong đó, thời gian xây dựng hạ tầng kỹ thuật không quá 48 tháng kể từ ngày được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. Dự án được chia thành 2 giai đoạn, với giai đoạn I có diện tích khoảng 101,17 ha và giai đoạn II khoảng 49,68 ha.

Về lựa chọn nhà đầu tư, thành phố Huế tổ chức đấu thầu rộng rãi quốc tế theo phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ và dự thầu không qua mạng.

Hồ sơ mời thầu được phát hành từ ngày 14/8/2026. Thời điểm đóng thầu là 14 giờ ngày 16/10/2026, mở thầu vào lúc 15 giờ cùng ngày.

Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu là 10 triệu đồng. Giá trị bảo đảm dự thầu được xác định ở mức 196,8 tỷ đồng, trong khi thời gian hiệu lực của hồ sơ dự thầu là 210 ngày kể từ thời điểm đóng thầu.