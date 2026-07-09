Ninh Bình: Đẩy nhanh hoàn thiện quy hoạch chung đến năm 2050 Khu kinh tế biển Ninh Cơ

Với định hướng phát triển thành khu kinh tế biển tổng hợp, đa ngành và đa chức năng, Khu kinh tế Ninh Cơ đang được tỉnh Ninh Bình đẩy nhanh hoàn thiện quy hoạch chung đến năm 2050. Quy hoạch không chỉ mở ra không gian phát triển mới với hệ thống hạ tầng giao thông, cảng biển và logistics đồng bộ, mà còn tạo nền tảng thu hút các dự án quy mô lớn, đưa kinh tế biển trở thành động lực tăng trưởng của tỉnh và khu vực phía Nam Đồng bằng sông Hồng...

Ninh Bình quy hoạch Khu kinh tế Ninh Cơ theo mô hình kinh tế biển hiện đại đến năm 2050

Chiều 8/7, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình chủ trì hội nghị nghe đơn vị tư vấn báo cáo phương án Quy hoạch chung Khu kinh tế Ninh Cơ đến năm 2050. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm định hình không gian phát triển mới của tỉnh, tạo nền tảng thu hút đầu tư chiến lược và phát huy lợi thế kinh tế biển trong giai đoạn tới.

Theo đơn vị tư vấn, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch Khu kinh tế Ninh Cơ có quy mô khoảng 13.950 ha đất liền và 16.000 ha mặt biển. Mục tiêu là xây dựng khu kinh tế trở thành khu kinh tế biển tổng hợp, đa ngành, đa chức năng, đóng vai trò cực tăng trưởng mới của tỉnh Ninh Bình, đồng thời tạo động lực phát triển cho khu vực phía Nam Đồng bằng sông Hồng.

Phương án quy hoạch xác định cấu trúc phát triển không gian theo hướng hiện đại với một hành lang ven biển, ba trục kết nối động lực và hai trung tâm kinh tế trọng điểm. Các không gian phát triển được gắn kết chặt chẽ với hệ thống giao thông, cảng biển, logistics cùng các khu chức năng chuyên biệt, hướng tới hình thành mạng lưới hạ tầng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài.

Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế, quy hoạch cũng chú trọng xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo dự báo, quy mô dân số trong Khu kinh tế Ninh Cơ sẽ đạt khoảng 95.000 người vào năm 2030 và tăng lên khoảng 265.000 người vào năm 2050, tạo tiền đề hình thành các đô thị và trung tâm dịch vụ mới ven biển.

Không gian phát triển được chia thành bốn phân khu chức năng. Trong đó, khu vực xã Hải Thịnh được định hướng phát triển đô thị dịch vụ và du lịch nghỉ dưỡng ven biển; xã Rạng Đông phát triển đô thị dịch vụ, công nghiệp và cảng thủy nội địa; phân khu thứ ba trở thành trung tâm công nghiệp, logistics, nghiên cứu khoa học - công nghệ gắn với hệ thống cảng biển; còn phân khu thứ tư được quy hoạch là vùng bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn nhằm bảo vệ môi trường, duy trì cân bằng sinh thái và tăng khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu.

Quang cảnh hội nghị

Đáng chú ý, trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh ưu tiên đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung, tập trung vào tuyến cao tốc Cao Bồ kết nối ra biển, hệ thống đường ven biển, hạ tầng cảng biển, logistics cùng các công trình đầu mối. Đây được xem là những dự án nền tảng để nâng cao năng lực kết nối, tạo sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quy mô lớn và thúc đẩy phát triển kinh tế biển.

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ngành thống nhất đánh giá Khu kinh tế Ninh Cơ giữ vai trò hạt nhân trong các hành lang kinh tế hướng biển của tỉnh. Vì vậy, việc đầu tư đồng bộ hạ tầng ngay từ giai đoạn đầu được xác định là yếu tố quyết định để hình thành sức hút đối với các nhà đầu tư chiến lược.

Các ý kiến cũng đề nghị tiếp tục nghiên cứu, tối ưu hóa các trục giao thông kết nối Đông - Tây nhằm tăng cường khả năng liên kết giữa cảng biển với hệ thống giao thông đối ngoại, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động logistics và mở rộng không gian phát triển.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các đơn vị phát huy tinh thần "vừa chạy vừa xếp hàng", triển khai đồng thời việc hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch khu vực hiện tại và tiếp tục nghiên cứu phương án mở rộng vùng phụ cận để báo cáo xem xét.

Nhấn mạnh Khu kinh tế Ninh Cơ là cực tăng trưởng mới của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện quy hoạch nhằm đáp ứng yêu cầu thu hút các nhà đầu tư đang quan tâm đến khu vực, đặc biệt là các dự án quy mô lớn. Đồng thời, đơn vị tư vấn cần nghiên cứu kinh nghiệm phát triển các khu kinh tế trên cả nước để đề xuất cơ chế đột phá, tính toán đồng bộ hệ thống hạ tầng và tích hợp các dự án trọng điểm vào quy hoạch chung.

Đối với phương án sử dụng đất, lãnh đạo tỉnh cơ bản thống nhất chủ trương chuyển đổi một phần diện tích sang đất hỗn hợp phục vụ phát triển sân golf, đô thị và du lịch biển. Tuy nhiên, việc quy hoạch phải bảo đảm đồng bộ với quy hoạch đất quốc phòng, vừa đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền, vừa tạo dư địa thu hút các dự án đầu tư chiến lược trong tương lai.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các cơ quan liên quan và đơn vị tư vấn khẩn trương tiếp thu đầy đủ các ý kiến, sớm hoàn thiện phương án quy hoạch để trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Khi được thông qua, quy hoạch sẽ trở thành nền tảng quan trọng để huy động nguồn lực đầu tư, phát triển Khu kinh tế Ninh Cơ theo hướng hiện đại, bền vững, đồng thời tạo cơ sở để Ninh Bình đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ từ Trung ương nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế biển trong những năm tới.