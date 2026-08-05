Quảng Ninh giải ngân vốn đầu tư công 7 tháng đạt 10.333 tỷ đồng

7 tháng đầu năm 2026, Quảng Ninh giải ngân vốn đầu tư công đạt 10.333 tỷ đồng, bằng 52% kế hoạch Thủ tướng giao…

Dự án đường ven sông của Quảng Ninh có tổng mức đầu tư hơn 6.400 tỷ đồng đang được đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: Quảng Ninh Media Group.

Thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết tỉnh này vừa có văn bản gửi các sở ngành, các chủ đầu tư sử dụng vốn đầu tư công và UBND cấp xã về việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phân bổ và giải ngân hiệu quả vốn đầu tư công năm 2026 với mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án đúng tiến độ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc giải quyết dứt điểm các tồn tại sớm đưa dự án chậm tiến độ vào sử dụng.

Theo đó, kế hoạch đầu tư công năm 2026 sau điều chỉnh của tỉnh Quảng Ninh là 32.655 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách cấp tỉnh là 29.379 tỷ đồng, ngân sách xã là 3.276 tỷ đồng. Tính đến 31/7/2026, luỹ kế giá trị giải ngân vốn đầu tư công 7 tháng của tỉnh Quảng Ninh đạt 10.333 tỷ đồng, bằng 52,9% kế hoạch Thủ tướng giao đầu năm (hơn 20.543 tỷ đồng), cao hơn so với tỷ lệ giải ngân cùng kỳ năm trước (32%).

UBND tỉnh Quảng Ninh cho rằng nhiều công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đã góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng kinh tế - xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân. Tuy nhiên, thực tế còn một số hạn chế như khối lượng dự án hoàn thành chưa quyết toán, tất toán còn lớn, có dự án kéo dài qua nhiều năm chưa được xử lý dứt điểm. Còn 39/130 dự án chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, một số gói thầu tổ chức lựa chọn nhà thầu mà không có nhà thầu quan tâm.

Năm 2026, UBND tỉnh Quảng Ninh theo đuổi mục tiêu đạt mức tăng trưởng GRDP trên 13% và hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đưa dự án, công trình vào sử dụng đúng thời hạn, góp phần nâng cao chất lượng công trình và giải ngân hiệu quả vốn đầu tư công.

Để đạt được mục tiêu này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở ngành, địa phương tiếp tục tập trung chỉ đạo, điều hành, phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các dự án đúng tiến độ. Chủ động phối hợp kiểm tra, rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết dứt điểm các tồn tại, đưa các dự án chậm tiến độ vào sử dụng trong thời gian sớm nhất. Các sở ngành, địa phương phải xác định trách nhiệm thúc đẩy đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quan trọng hàng đầu, chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân.

Đối với nguồn tăng thu tiền sử dụng đất chưa ngân sách cấp tỉnh năm 2025 còn lại chưa phân bổ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương rà soát, đôn đốc các sở ngành, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, tổng hợp danh mục các dự án đủ điều kiện phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026 từ nguồn này, báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh Quảng Ninh phân bổ tại kỳ họp gần nhất.

Đối với nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh, UBND cấp xã khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư để phân bổ chi tiết toàn bộ số vốn còn lại chưa phân bổ theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh giao Sở Tài chính theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư tập trung quyết toán dứt điểm các dự án, hạng mục độc lập đã hoàn thành làm cơ sở bố trí vốn, không để tồn đọng khối lượng đã thực hiện nhưng không được thanh toán. Đồng thời, rà soát, tổng hợp đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có nhu cầu bổ sung vốn để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.