Hà Tĩnh tăng tốc hiện thực hóa trung tâm năng lượng với loạt dự án quy mô lớn

Liên tiếp các dự án nguồn điện được chấp thuận chủ trương đầu tư đang tạo thêm động lực cho Hà Tĩnh hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng của khu vực Bắc Trung Bộ. Không chỉ bổ sung nguồn cung điện cho hệ thống quốc gia, các dự án còn mở ra dư địa phát triển công nghiệp, logistics và thu hút đầu tư quy mô lớn...

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II. Ảnh: Đình Nhất.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy Thủy điện Hương Sơn 3. Dự án do Công ty Cổ phần Năng lượng xanh Hương Sơn làm chủ đầu tư, có tổng vốn gần 500 tỷ đồng, sử dụng gần 10 ha đất tại xã Sơn Kim 1.

Theo thiết kế, nhà máy có công suất 14 MW, dự kiến phát lên lưới điện quốc gia khoảng 45 triệu kWh mỗi năm. Sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, doanh nghiệp đang phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thiện các thủ tục pháp lý để sớm khởi công xây dựng.

Đây là dự án tiếp tục bổ sung thêm nguồn điện tái tạo cho Hà Tĩnh, góp phần đa dạng hóa cơ cấu nguồn điện và khai thác hiệu quả tiềm năng thủy năng của địa phương.

Trước đó, ngày 9/6/2026, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III tại phường Hoành Sơn, với tổng vốn 51.430 tỷ đồng, công suất 1.500 MW.

Dự án do liên danh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam và B.Grimm Power Public Company Limited làm chủ đầu tư.

Khi hoàn thành, Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III sẽ bổ sung nguồn điện công suất lớn cho hệ thống điện quốc gia, đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước. Đồng thời, dự án được kỳ vọng tạo động lực phát triển công nghiệp, dịch vụ logistics, cảng biển và các ngành kinh tế phụ trợ tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Hiện liên danh nhà đầu tư đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục thành lập doanh nghiệp dự án, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, phối hợp với các sở, ngành và địa phương rà soát phương án đấu nối, hệ thống cấp - thoát nước làm mát, giải phóng mặt bằng cùng các hạng mục kỹ thuật liên quan. Dự kiến, tổ máy số 1 sẽ vận hành vào tháng 6/2030, trong khi tổ máy số 2 dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2030.

Theo Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 (Quy hoạch điện 8 điều chỉnh), Hà Tĩnh được quy hoạch 41 dự án nguồn điện với tổng công suất hơn 8.350 MW.

Để từng bước hiện thực hóa quy hoạch này, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam đang phối hợp với tỉnh xây dựng Đề án Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng sinh thái tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Theo đề án, đến năm 2035 sẽ ưu tiên triển khai các dự án nền tảng như Kho LNG Bắc Trung Bộ, Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III, hạ tầng phân phối khí, trung tâm dữ liệu AI, nhà máy khí công nghiệp cùng nhiều dự án dịch vụ kỹ thuật khác, với tổng vốn đầu tư khoảng 4 tỷ USD.

Ở giai đoạn tiếp theo, trung tâm sẽ mở rộng sang các lĩnh vực năng lượng mới như hydrogen xanh, amoniac xanh, công nghệ thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon (CCUS), điện gió ngoài khơi và nhiều ngành công nghiệp năng lượng thế hệ mới. Quy mô vốn đầu tư dự kiến khoảng 8,1 tỷ USD và có thể tăng lên 21 tỷ USD nếu triển khai các dự án điện gió ngoài khơi.

Theo Sở Công Thương Hà Tĩnh, với các nhà máy nhiệt điện, thủy điện và điện mặt trời đang vận hành, năm 2026 sản lượng điện phát lên lưới quốc gia của tỉnh dự kiến đạt trên 18 tỷ kWh.

Đối với các dự án vừa được chấp thuận chủ trương đầu tư, các sở, ngành và địa phương sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng để sớm khởi công xây dựng.

Khi các dự án đi vào vận hành, Hà Tĩnh sẽ có thêm nguồn lực quan trọng để nâng cao năng lực cung ứng điện, mở rộng không gian phát triển công nghiệp, gia tăng sức hút đầu tư và đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững. Đồng thời, đây cũng sẽ là nền tảng để địa phương hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng của khu vực Bắc Trung Bộ, giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.