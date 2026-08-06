Ba động lực thúc đẩy kinh tế Huế tăng tốc

Ba động lực gồm đầu tư, công nghiệp và du lịch đang tiếp tục thúc đẩy kinh tế Huế tăng tốc. Sau 7 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư tăng gần 14%, sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng hai con số, trong khi doanh thu du lịch tăng hơn 52%, tạo dư địa để thành phố bứt phá trong những tháng cuối năm...

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: UBND TP Huế

Ngày 5/8, UBND thành phố Huế tổ chức họp báo thường kỳ tháng 7, thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2026.

Theo báo cáo tại cuộc họp, lĩnh vực dịch vụ tiếp tục ghi nhận kết quả khả quan. Trong tháng 7, Huế ước đón gần 798.700 lượt khách, tăng 11,8% so với tháng trước và tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch ước đạt 1.898,7 tỷ đồng, tăng 52,3% so với cùng kỳ, cho thấy sức phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch và dịch vụ.

Ở lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 7 tháng đầu năm của thành phố Huế ước tăng 10,2% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò chủ lực với mức tăng khoảng 13,8%, đóng góp lớn vào tăng trưởng chung của nền kinh tế thành phố.

Hoạt động đầu tư cũng duy trì xu hướng tích cực. Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn thành phố trong 7 tháng đầu năm ước đạt 21.285 tỷ đồng, bằng 53,1% kế hoạch năm và tăng 13,9% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn đầu tư khu vực nhà nước đạt 5.545 tỷ đồng, tăng 23,9%; vốn ngoài nhà nước đạt 13.954 tỷ đồng, tăng 17,3%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 1.786 tỷ đồng.

Thời gian qua, thành phố Huế tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, đôn đốc tiến độ các dự án trọng điểm, dự án quy mô lớn và các công trình tạo động lực tăng trưởng mới. Nhiều dự án đã hoàn thành, đưa vào khai thác, góp phần nâng cao năng lực sản xuất và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt từ 10% trở lên, thành phố Huế đã xây dựng kịch bản tăng trưởng cho các quý còn lại. Theo đó, quý III phải đạt mức tăng từ 11,6% đến 12,1%, quý IV tăng từ 11,3% đến 11,8%. Thành phố cũng đặt mục tiêu khu vực công nghiệp - xây dựng tăng từ 12% đến 13%, dịch vụ tăng từ 9,5% đến 10,5% và nông nghiệp tăng từ 4% đến 4,5%.

Tại buổi họp báo, các cơ quan báo chí đã nêu nhiều vấn đề được dư luận quan tâm. Trong đó có tình trạng một số dự án chậm tiến độ, những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, sự phối hợp giữa các sở, ngành để tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp và nhà đầu tư, cũng như công tác quản lý các trạm sạc xe điện.

Ở lĩnh vực du lịch, nhiều ý kiến phản ánh việc một số cơ sở lưu trú tự phát vẫn đón khách khi chưa bảo đảm đầy đủ các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự và tiêu chuẩn hoạt động. Báo chí đề nghị thành phố tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh nhằm bảo đảm môi trường du lịch an toàn, chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và kết quả rà soát các mộ tập thể tại khu vực Kinh thành Huế cũng tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cơ quan báo chí.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã trực tiếp trao đổi, giải đáp các nội dung báo chí quan tâm, đồng thời thông tin về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và lộ trình triển khai trong thời gian tới.

Phát biểu tại họp báo, ông Hoàng Việt Cường, Chánh Văn phòng UBND thành phố Huế, khẳng định mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên trong năm 2026 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố. Ông cũng ghi nhận, đánh giá cao vai trò đồng hành của các cơ quan thông tấn, báo chí trong công tác tuyên truyền, phản ánh kịp thời tình hình kinh tế - xã hội, góp phần kết nối chính quyền với người dân và lan tỏa những kết quả nổi bật trong quá trình phát triển của địa phương.