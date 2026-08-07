Thứ Sáu, 07/08/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Ứng dụng CUB Vietnam của CUBHCM ghi dấu tại giải thưởng fintech khu vực

T Thu Ngân

Sự gia tăng nhu cầu sử dụng dịch vụ tài chính trên thiết bị di động đang thúc đẩy các ngân hàng đổi mới mô hình cấp tín dụng. Với hơn 1,1 triệu người dùng kể từ khi ra mắt năm 2024, ứng dụng CUB Vietnam của CUBHCM vừa được vinh danh tại Asian Banking & Finance Fintech Awards 2026.

Ra mắt vào năm 2024, Ứng dụng CUB Vietnam là một phần quan trọng trong chiến lược chuyển đổi số của Ngân hàng Cathay United Bank tại Việt Nam. Được thiết kế dành cho nhóm khách hàng ưu tiên sử dụng thiết bị di động, nền tảng này nâng cao khả năng tiếp cận và mang đến các dịch vụ tài chính thuận tiện thông qua kênh số.

Kể từ khi ra mắt, ứng dụng đã thu hút hơn 1,1 triệu người dùng đăng ký và ghi nhận hơn 7,8 triệu lượt tải ứng dụng, phản ánh mức độ đón nhận mạnh mẽ của khách hàng cùng nhu cầu ngày càng gia tăng đối với các giải pháp cho vay số. Sự tăng trưởng nhanh chóng của nền tảng cho thấy niềm tin ngày càng lớn của khách hàng đối với dịch vụ tài chính số, đồng thời củng cố vị thế của Ngân hàng như một đơn vị tiên phong trong hệ sinh thái fintech đang phát triển của Việt Nam.

Ứng dụng CUB Vietnam cho phép khách hàng chỉ cần đăng ký một lần và có thể giải ngân nhiều lần trong hạn mức tín dụng đã được phê duyệt trong thời gian lên đến 5 năm, với hạn mức tối đa 40 triệu đồng. Toàn bộ quy trình vay được thực hiện hoàn toàn trên nền tảng số, từ đăng ký, thẩm định đến giải ngân. Khoản vay có thể được phê duyệt và giải ngân chỉ trong vòng 5 phút, giúp giảm thiểu thủ tục giấy tờ và đơn giản hóa việc tiếp cận tín dụng. Thông qua việc tích hợp quy trình định danh khách hàng trực tuyến, đánh giá tín dụng tự động và giải ngân tức thời vào một hành trình liền mạch từ đầu đến cuối, nền tảng đã góp phần tinh giản đáng kể quy trình cho vay truyền thống, đồng thời mang lại tốc độ xử lý nhanh hơn, tính linh hoạt cao hơn và sự thuận tiện vượt trội cho khách hàng.

Ông Keng Yang Lin, Tổng giám đốc CUBHCM, chia sẻ: “Khi phát triển Ứng dụng CUB Vietnam, chúng tôi đặt ra một câu hỏi rất đơn giản: Làm thế nào để việc tiếp cận tín dụng trở nên nhanh hơn, dễ dàng hơn và giảm bớt áp lực cho khách hàng? Nền tảng số hoàn toàn cùng mô hình hạn mức tín dụng của chúng tôi mang đến cho khách hàng sự linh hoạt và khả năng chủ động cao hơn trong việc quản lý tài chính cá nhân. Việc nhận được giải thưởng này là sự ghi nhận có ý nghĩa, khẳng định rằng đổi mới sáng tạo chỉ thật sự có giá trị khi có thể cải thiện cuộc sống hằng ngày của mọi người. Chúng tôi sẽ tiếp tục lắng nghe khách hàng và phát triển các giải pháp đáp ứng những nhu cầu ngày càng thay đổi của họ.”

Ông Keng Yang Lin, Tổng Giám đốc Ngân hàng Cathay United Bank - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CUBHCM), cho biết Ngân hàng sẽ tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số lấy khách hàng làm trung tâm nhằm mang đến các dịch vụ tài chính nhanh chóng, đơn giản và thuận tiện hơn cho khách hàng tại Việt Nam. (Ảnh: Ngân hàng Cathay United Bank).
Ông Keng Yang Lin, Tổng Giám đốc Ngân hàng Cathay United Bank - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CUBHCM), cho biết Ngân hàng sẽ tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số lấy khách hàng làm trung tâm nhằm mang đến các dịch vụ tài chính nhanh chóng, đơn giản và thuận tiện hơn cho khách hàng tại Việt Nam. (Ảnh: Ngân hàng Cathay United Bank).

Thành tựu này tiếp nối một dấu mốc đáng chú ý khác vào tháng 6 năm 2026, khi Ứng dụng CUB Vietnam được trao giải thưởng “Best Consumer Lending Technology in Vietnam” (Giải thưởng Công nghệ Cho vay Tiêu dùng Tốt nhất tại Việt Nam) tại The Asian Banker Financial Technology Innovation Vietnam Awards 2026. Hai giải thưởng uy tín trong ngành đã khẳng định tác động ngày càng lớn của nền tảng đối với thị trường cho vay số tại Việt Nam, đồng thời củng cố vị thế dẫn đầu của CUBHCM trong việc cung cấp các giải pháp tài chính đổi mới lấy khách hàng làm trung tâm.

Khi Ngân hàng Cathay United Bank đang ở năm hoạt động thứ 21 tại Việt Nam, thị trường này tiếp tục giữ vai trò trọng tâm trong chiến lược phát triển khu vực của Ngân hàng và được xem là thị trường “Ngôi nhà thứ hai”. Trong thời gian tới, CUBHCM sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường gắn kết với khách hàng và tận dụng nguồn lực từ Tập đoàn Tài chính Cathay nhằm hỗ trợ tăng trưởng bền vững và thúc đẩy kết nối trong khu vực.

Ngân hàng Cathay United Bank (CUB) là công ty con thuộc Tập đoàn Tài chính Cathay (Cathay Financial Holdings - CFH), hiện vận hành 232 chi nhánh và văn phòng trên toàn khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Với hơn 60 năm kinh nghiệm tại Đài Loan, CFH hiện có 969 điểm hoạt động trong khu vực, với tổng tài sản quản lý hơn 400 tỷ đô la Mỹ.

Đọc bài theo từ khoá

CUB Vietnam VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất tháng 8/2026?

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất tháng 8/2026?

Mặt bằng lãi suất tiết kiệm tại các ngân hàng tiếp tục ổn định trong đầu tháng 8, nhưng sự phân hóa giữa các nhóm ngân hàng và những điều chỉnh nhỏ lẻ ở từng kỳ hạn cho thấy cuộc đua huy động vốn vẫn chưa hạ nhiệt…

Giá vàng trong nước đi ngược giá thế giới

Giá vàng trong nước đi ngược giá thế giới

Trong phiên sáng 7/8, giá mua, bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn tại hầu hết các đơn vị kinh doanh giảm từ 300 nghìn – 500 nghìn đồng/lượng, neo tại mức phổ biến 139,2 triệu – 142,2 triệu đồng/lượng, 0,35% so với chốt phiên 6/8. Diễn biến này trái chiều với mức tăng 0,6% của giá vàng thế giới...

CUBHCM: Khả năng thích ứng - chìa khóa cho tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp

CUBHCM: Khả năng thích ứng - chìa khóa cho tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp

Trong bối cảnh lạm phát, lãi suất và tỷ giá tiếp tục biến động, CUBHCM phối hợp cùng IVB tổ chức CONNECT 2026, chia sẻ các góc nhìn về triển vọng kinh tế, quản trị ngân quỹ, phòng ngừa rủi ro ngoại hối và ứng dụng AI nhằm hỗ trợ doanh nghiệp củng cố nền tảng tài chính, nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn.

Ba giải pháp chiến lược nhằm cán mốc xuất khẩu 74 tỷ USD

Ba giải pháp chiến lược nhằm cán mốc xuất khẩu 74 tỷ USD

Thị trường xuất khẩu 7 tháng qua ghi nhận hàng loạt mặt hàng bị sụt giảm như gạo, cà phê, sầu riêng… Chỉ còn chưa đầy 5 tháng để đạt được mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Chính phủ giao là 72,4 tỷ USD và phấn đấu vượt mốc 74 tỷ USD, hàng loạt các giải pháp chiến lược cần được gấp rút triển khai một cách đồng bộ, thực tế và hiệu quả.

VnEconomy Xem thêm
Ngân hàng Thị trường vốn Thuế Bảo hiểm

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Tọa đàm Kinh tế mùa Hè 2026 với chủ đề “Từ quyết sách đến tăng trưởng - Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hai con số, kiểm soát lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô trong những tháng cuối năm 2026”

VnEconomy Để quyết sách tạo ra tăng trưởng: Nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện các chủ trương phát triển trong giai đoạn mới

Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.

AI Điểm tin

VnE TV
Xuất khẩu sầu riêng thời gian qua ghi nhận sự sụt giảm. Ảnh: Hạnh Vân

VnEconomy Ba giải pháp chiến lược nhằm cán mốc xuất khẩu 74 tỷ USD

Thị trường xuất khẩu 7 tháng qua ghi nhận hàng loạt mặt hàng bị sụt giảm như gạo, cà phê, sầu riêng… Chỉ còn chưa đầy 5 tháng để đạt được mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Chính phủ giao là 72,4 tỷ USD và phấn đấu vượt mốc 74 tỷ USD, hàng loạt các giải pháp chiến lược cần được gấp rút triển khai một cách đồng bộ, thực tế và hiệu quả.

Dòng sự kiện

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

197 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy