Ứng dụng CUB Vietnam của CUBHCM ghi dấu tại giải thưởng fintech khu vực

Sự gia tăng nhu cầu sử dụng dịch vụ tài chính trên thiết bị di động đang thúc đẩy các ngân hàng đổi mới mô hình cấp tín dụng. Với hơn 1,1 triệu người dùng kể từ khi ra mắt năm 2024, ứng dụng CUB Vietnam của CUBHCM vừa được vinh danh tại Asian Banking & Finance Fintech Awards 2026.

Ra mắt vào năm 2024, Ứng dụng CUB Vietnam là một phần quan trọng trong chiến lược chuyển đổi số của Ngân hàng Cathay United Bank tại Việt Nam. Được thiết kế dành cho nhóm khách hàng ưu tiên sử dụng thiết bị di động, nền tảng này nâng cao khả năng tiếp cận và mang đến các dịch vụ tài chính thuận tiện thông qua kênh số.

Kể từ khi ra mắt, ứng dụng đã thu hút hơn 1,1 triệu người dùng đăng ký và ghi nhận hơn 7,8 triệu lượt tải ứng dụng, phản ánh mức độ đón nhận mạnh mẽ của khách hàng cùng nhu cầu ngày càng gia tăng đối với các giải pháp cho vay số. Sự tăng trưởng nhanh chóng của nền tảng cho thấy niềm tin ngày càng lớn của khách hàng đối với dịch vụ tài chính số, đồng thời củng cố vị thế của Ngân hàng như một đơn vị tiên phong trong hệ sinh thái fintech đang phát triển của Việt Nam.

Ứng dụng CUB Vietnam cho phép khách hàng chỉ cần đăng ký một lần và có thể giải ngân nhiều lần trong hạn mức tín dụng đã được phê duyệt trong thời gian lên đến 5 năm, với hạn mức tối đa 40 triệu đồng. Toàn bộ quy trình vay được thực hiện hoàn toàn trên nền tảng số, từ đăng ký, thẩm định đến giải ngân. Khoản vay có thể được phê duyệt và giải ngân chỉ trong vòng 5 phút, giúp giảm thiểu thủ tục giấy tờ và đơn giản hóa việc tiếp cận tín dụng. Thông qua việc tích hợp quy trình định danh khách hàng trực tuyến, đánh giá tín dụng tự động và giải ngân tức thời vào một hành trình liền mạch từ đầu đến cuối, nền tảng đã góp phần tinh giản đáng kể quy trình cho vay truyền thống, đồng thời mang lại tốc độ xử lý nhanh hơn, tính linh hoạt cao hơn và sự thuận tiện vượt trội cho khách hàng.

Ông Keng Yang Lin, Tổng giám đốc CUBHCM, chia sẻ: “Khi phát triển Ứng dụng CUB Vietnam, chúng tôi đặt ra một câu hỏi rất đơn giản: Làm thế nào để việc tiếp cận tín dụng trở nên nhanh hơn, dễ dàng hơn và giảm bớt áp lực cho khách hàng? Nền tảng số hoàn toàn cùng mô hình hạn mức tín dụng của chúng tôi mang đến cho khách hàng sự linh hoạt và khả năng chủ động cao hơn trong việc quản lý tài chính cá nhân. Việc nhận được giải thưởng này là sự ghi nhận có ý nghĩa, khẳng định rằng đổi mới sáng tạo chỉ thật sự có giá trị khi có thể cải thiện cuộc sống hằng ngày của mọi người. Chúng tôi sẽ tiếp tục lắng nghe khách hàng và phát triển các giải pháp đáp ứng những nhu cầu ngày càng thay đổi của họ.”

Ông Keng Yang Lin, Tổng Giám đốc Ngân hàng Cathay United Bank - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CUBHCM), cho biết Ngân hàng sẽ tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số lấy khách hàng làm trung tâm nhằm mang đến các dịch vụ tài chính nhanh chóng, đơn giản và thuận tiện hơn cho khách hàng tại Việt Nam. (Ảnh: Ngân hàng Cathay United Bank).

Thành tựu này tiếp nối một dấu mốc đáng chú ý khác vào tháng 6 năm 2026, khi Ứng dụng CUB Vietnam được trao giải thưởng “Best Consumer Lending Technology in Vietnam” (Giải thưởng Công nghệ Cho vay Tiêu dùng Tốt nhất tại Việt Nam) tại The Asian Banker Financial Technology Innovation Vietnam Awards 2026. Hai giải thưởng uy tín trong ngành đã khẳng định tác động ngày càng lớn của nền tảng đối với thị trường cho vay số tại Việt Nam, đồng thời củng cố vị thế dẫn đầu của CUBHCM trong việc cung cấp các giải pháp tài chính đổi mới lấy khách hàng làm trung tâm.

Khi Ngân hàng Cathay United Bank đang ở năm hoạt động thứ 21 tại Việt Nam, thị trường này tiếp tục giữ vai trò trọng tâm trong chiến lược phát triển khu vực của Ngân hàng và được xem là thị trường “Ngôi nhà thứ hai”. Trong thời gian tới, CUBHCM sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường gắn kết với khách hàng và tận dụng nguồn lực từ Tập đoàn Tài chính Cathay nhằm hỗ trợ tăng trưởng bền vững và thúc đẩy kết nối trong khu vực.

Ngân hàng Cathay United Bank (CUB) là công ty con thuộc Tập đoàn Tài chính Cathay (Cathay Financial Holdings - CFH), hiện vận hành 232 chi nhánh và văn phòng trên toàn khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Với hơn 60 năm kinh nghiệm tại Đài Loan, CFH hiện có 969 điểm hoạt động trong khu vực, với tổng tài sản quản lý hơn 400 tỷ đô la Mỹ.