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Hướng dẫn xếp lương theo ngạch chuyên viên chính và tương đương đối với cán bộ cấp xã

P Phúc Minh

Bộ Nội vụ hướng dẫn cụ thể việc xếp ngạch chuyên viên chính và tương đương đối với người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã…

Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương cán bộ, công chức cấp xã. Ảnh minh họa: Duy Nguyễn.
Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương cán bộ, công chức cấp xã. Ảnh minh họa: Duy Nguyễn.

Trong văn bản trả lời Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Nội vụ đã hướng dẫn cụ thể đối với từng nhóm chức danh, vị trí công tác.

Về việc xếp lương theo ngạch công chức đối với chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã, Bộ Nội vụ cho biết tiếp tục thực hiện theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo đó, cán bộ giữ chức danh do bầu cử thuộc diện xếp lương chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, thì xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức danh bầu cử đang đảm nhiệm.

Do đó, đối với các chức danh cán bộ tại cấp xã, như Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã, Bộ Nội vụ đề nghị địa phương căn cứ Quy định số 368-QĐ/TW của Bộ Chính trị về Danh mục vị trí chức danh, nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo của hệ thống chính trị, và quy định tại Nghị định số 361/2025/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm công chức. Từ đó, để tham mưu cấp có thẩm quyền quyết định việc xếp lương ở ngạch công chức tương ứng theo thẩm quyền.

Về việc xếp ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương đối với cấp phó người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, Bộ Nội vụ cho biết tỷ lệ công chức lãnh đạo, quản lý là cấp phó người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh xếp ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương được quy định tại Nghị định số 361/2025/NĐ-CP.

Việc bố trí vào vị trí việc làm và xếp ngạch tương ứng đối với công chức đã được bổ nhiệm ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương trước ngày 1/7/2025 thực hiện theo quy định tại Nghị định số 361.

Theo đó, trường hợp cơ quan sử dụng có số lượng thực tế vượt quá tỷ lệ quy định tại Nghị định này, thì cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc sắp xếp, bố trí để bảo đảm sau ngày 1/7/2027 thực hiện đúng tỷ lệ theo quy định.

Trong thời gian này, không thực hiện việc thay đổi vị trí việc làm có ngạch công chức xếp theo thứ bậc về chuyên môn, nghiệp vụ từ thấp lên cao đối với những vị trí việc làm đã vượt quá tỷ lệ theo quy định.

Đối với việc xếp ngạch chuyên viên chính và tương đương đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp xã, Bộ Nội vụ đề nghị Sở Nội vụ cũng căn cứ theo quy định tại Nghị định số 361 để mưu cho cấp có thẩm quyền thực hiện.

Trong đó, đối với người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp xã (bao gồm cả trung tâm phục vụ hành chính công), tỷ lệ là 100%.

Đối với cấp phó người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp xã, tỷ lệ không vượt quá 50% tổng số lượng cấp phó người đứng đầu của toàn bộ cơ quan chuyên môn thuộc cấp xã (bao gồm cả trung tâm phục vụ hành chính công) theo quy định của cấp có thẩm quyền.

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