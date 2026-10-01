Lực lượng công an cần chuyển mạnh từ ứng phó sang chủ động dự báo, phòng ngừa

Chiều 30/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý III năm 2026.
Cùng dự và chỉ đạo Hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.
Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.
Hội nghị tập trung đánh giá kết quả công tác quý III và 9 tháng đầu năm 2026; rà soát tiến độ, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và xác định phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.
Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII và các nghị quyết chiến lược của Trung ương, đặt ra yêu cầu cao về tính hành động, kỷ luật trách nhiệm và kỷ luật thực thi.
Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Đảng bộ Công an Trung ương, Bộ Công an đạt được từ đầu năm, đặc biệt trong quý III/2026.
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục khẳng định vai trò gương mẫu trong thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, thể hiện rõ tính hành động, quyết liệt với những kết quả, sản phẩm cụ thể.
Nổi bật là việc tham mưu ban hành hai nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược An ninh quốc gia và xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.
Các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản về an ninh, trật tự đều đạt và vượt; an ninh quốc gia được giữ vững, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Tội phạm về trật tự xã hội giảm 12,09%. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phòng, chống tội phạm ma túy, lừa đảo trực tuyến, vi phạm sở hữu trí tuệ đạt nhiều kết quả.
Đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh, trật tự được triển khai chủ động. Công tác an sinh xã hội, tri ân người có công, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ và người có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được đẩy mạnh.
Về nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu cụ thể hóa và thực hiện bằng được quan điểm “an ninh chủ động” xuyên suốt các mặt công tác công an.
Theo đó, phải chuyển mạnh từ “ứng phó” sang “dự báo - phòng ngừa - định hình hiệu quả”; nâng tầm nghiên cứu chiến lược, năng lực dự báo, cảnh báo sớm; phát hiện nguy cơ ngay từ khi mới hình thành, xử lý từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát.
Đảng ủy Công an Trung ương cần tiếp tục tham mưu, làm nòng cốt thúc đẩy triển khai quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết, kết luận, đề án đã được ban hành, nhất là các nghị quyết về Chiến lược An ninh quốc gia và xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh chủ trương, nhiệm vụ cụ thể và nguồn lực đã được xác định, vấn đề hiện nay là đẩy nhanh tổ chức thực hiện, sớm tạo ra kết quả và sản phẩm cụ thể.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tập trung xử lý hiệu quả các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự đang nổi lên; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong củng cố, xây dựng thế trận an ninh nhân dân hiện đại, đa tầng; triển khai quyết liệt lộ trình tăng cường bảo đảm an ninh con người.
Một nhiệm vụ trọng tâm khác là sớm thể hiện dấu ấn trong vai trò Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu nhanh chóng đưa khâu tổ chức thực hiện Nghị quyết 57 có chuyển biến rõ nét, tạo ra những kết quả cụ thể; đồng thời tập trung cao độ các giải pháp để hoàn thành mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Các nhiệm vụ này được đặt trong yêu cầu bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, chủ động phòng ngừa các nguy cơ, tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
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