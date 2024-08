Kênh bán lẻ hiện đại gia nhập “cuộc đua” bánh Trung thu

Những ngày này, khảo sát ở các tuyến đường thuộc trung tâm TP.HCM như Điện Biên Phủ, Cách Mạng Tháng Tám, Quang Trung, Phạm Văn Đồng, Thành Thái, Ba Tháng Hai… hoặc Phan Đình Phùng, Hai Bà Trưng, Nguyễn Khuyến… tại Hà Nội, đã xuất hiện nhiều quầy kệ kinh doanh mùa vụ bánh Trung thu 2024. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước thì số lượng quầy kệ ít và thưa thớt hơn, nên không khí bán buôn chưa rộn ràng.

Lý giải nguyên nhân nhiều đơn vị kinh doanh mùa vụ bánh Trung thu không còn mặn mà với việc mở điểm bán lẻ, chị Ánh Loan, chủ quầy kệ bánh Trung thu 2024 trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thanh) cho hay, thói quen tiêu dùng của người dân ngày càng thay đổi, nhất là người dân ở những thành thị lớn. “Đa số người tiêu dùng giờ chuộng mua sắm online hoặc vào các siêu thị, trung tâm mua sắm lớn chứ không thích tấp ngang lề đường như trước đây,” chị Loan nói.

Ngày 25/8, tại sảnh trung tâm Thiso Mall Sala (TP Thủ Đức) nhộn nhịp những gian hàng bánh trung thu của nhiều thương hiệu khác nhau. Nhiều người tranh thủ chọn mua bánh trung thu vừa ăn thử, vừa tìm hiểu mẫu mã, giá cả để biếu, tặng. Các gia đình có con nhỏ cũng có thể trải nghiệm làm đèn lồng trung thu, quà tặng thủ công...

Cung cấp đa dạng các dòng bánh của nhiều thương hiệu lớn, Saigon Co.op cho biết hiện tại hệ thống các siêu thị của nhà bán lẻ này đã chính thức bước vào mùa kinh doanh Trung thu. Theo đó, nhà bán lẻ này giới thiệu đến thị trường hàng loạt các thương hiệu Việt từ phân khúc cao cấp đến bình dân, như Kinh Đô, Như Lan, Bảo Minh, KIDO, Đại Phát… Nhìn chung, bánh truyền thống có mức giá bình dân chiếm tỷ trọng lớn, trong đó, bánh nướng và bánh dẻo có mức giá trung bình từ 50.000 - 60.000 đồng/bánh 2 trứng trọng lượng 150g.

Hệ thống siêu thị MM Mega Market cũng đang bày bán hơn 100 mã hàng bánh trung thu từ các nhà cung cấp Modelez Kinh Đô, Hữu Nghị, Bibica, Richy, Phúc Long… có giá từ 259.000 - 449.000 đồng/hộp 4 bánh. Đặc biệt, nếu mua bánh với hóa đơn từ 650.000 đồng trở lên, khách hàng được nhận 1 phiếu mua hàng trị giá 100.000 đồng trên toàn hệ thống MM Mega Market.

Tại hệ thống siêu thị Bách hóa Xanh cũng dành vị trí trung tâm và thiết kế quầy kệ trưng bày sản phẩm phục vụ mùa kinh doanh bánh Trung thu 2024. Song song với việc tung ra thị trường nhiều dòng sản phẩm mới, hệ thống siêu thị Bách hóa Xanh còn triển khai chương trình khuyến mãi “sốc” với mức giảm giá lên đến 20% và đối với khách hàng đặt hàng với số lượng lớn còn được chiết khấu cao, tùy đơn hàng.

Bên cạnh phân phối bánh trung thu của các thương hiệu, năm nay, nhiều hệ thống siêu thị còn tham gia vào thị trường này với vai trò là nhà sản xuất. Theo ghi nhận, tại các siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, bánh trung thu mang thương hiệu riêng Co.op Bakery của siêu thị đã lấp đầy quầy kệ, đa dạng từ nhân mặn như thập cẩm trứng muối, khoai môn trứng muối, khoai môn trà bông đến nhân chay như sầu riêng, mè đen, đậu xanh, đậu đỏ, hạt sen, khoai môn.

Khách hàng có nhu cầu biếu tặng, siêu thị cung cấp luôn hộp với kích thước đa dạng, có thể đựng từ 2 - 4 bánh mỗi hộp. Đại diện Saigon Co.op cho biết bánh trung thu tươi được làm thủ công, có giá từ 50.900 đồng/bánh. "Đây là năm thứ hai chúng tôi sản xuất bánh tươi dành riêng cho thị trường Trung thu. Chúng tôi đã tăng lượng bánh Co.op Bakery lên 30% dựa trên sức mua của mặt hàng cùng kỳ năm trước", đại diện Saigon Co.op cho biết.

Cũng vậy, các hệ thống siêu thị GO!, Big C đưa ra dòng bánh Trung thu tươi nhãn hàng riêng với giá từ 29.000 đồng/bánh. Siêu thị bán đồng giá 55.000 đồng và 65.000 đồng cho dòng bánh Trung thu tươi được sản xuất mỗi ngày. Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông tập đoàn Central Retail Việt Nam, cho biết năm nay, điểm mới của các dòng bánh Trung thu do GO!, Big C sản xuất là giảm 30% lượng đường so với năm ngoái, đồng thời hạn chế tối đa chất bảo quản.

Năm nay, hệ thống siêu thị Lotte Mart cho biết tập trung chủ đề bánh "Vị đoàn viên". Ngoài các thương hiệu quen thuộc như Kinh Đô, Maison, Hữu Nghị, Bibica..., Lotte Mart cho ra mắt dòng bánh trung thu nhãn riêng cao cấp với 6 bánh cùng 3 loại nhân bánh mới là nhân đậu xanh sầu riêng, nhân cà phê kết hợp với vỏ cam và nhân thập cẩm chay. Giá dao động từ 60.000 đồng/bánh và 249.000 đồng/hộp 4 vị; 449.000 đồng/hộp 6 vị.

Tương tự, chuỗi cửa hàng tiện lợi, siêu thị WinMart giới thiệu bộ sưu tập "Trung thu đoàn viên" với hộp 4 bánh (100 gr/bánh) truyền thống chỉ có giá 220.000 đồng/hộp; loại 150 gr/bánh có giá 300.000 đồng/hộp. Lượng bánh hệ thống bày bán trên quầy kệ năm nay tăng 15% so với mùa trung thu năm ngoái và mẫu mã hộp bánh thay đổi nhưng vị bánh cơ bản không đổi.

Có thể thấy, thị trường bánh Trung thu năm nay gần như không có sự thay đổi quá nhiều về phần nhân bánh và hương vị, chủ yếu vẫn là sử dụng các nhân truyền thống. Các thương hiệu đa phần tập trung thay đổi về mẫu mã, hình thức bên ngoài cùng với các bộ sưu tập theo từng chủ đề nhất định, truyền tải nhiều câu chuyện ý nghĩa. Năm nay, giá bánh sẽ nhích nhẹ khoảng 2.000 - 5.000 đồng/chiếc so với năm trước do giá nguyên liệu và giá bột mì tăng. Phân khúc phổ biến nhất và bán chạy nhất sẽ là các loại bánh bình dân có giá dao động 50.000 – 60.000/chiếc.

Không chỉ bày bán tại các quầy hay hệ thống siêu thị, bánh Trung thu hiện còn được bán qua các trang mạng xã hội, website, ứng dụng mua sắm trực tuyến như Facebook, Shopee, Zalo. Điều này giúp cho người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận và lựa chọn những sản phẩm ưng ý mà không cần phải đi lại nhiều. Tuy nhiên, người tiêu dùng cũng cần phải cảnh giác với những sản phẩm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng được trà trộn ra thị trường.

Việc mua bánh Trung Thu từ các nguồn không đảm bảo có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Do đó, người dân hãy lựa chọn những thương hiệu uy tín, kiểm tra kỹ thông tin sản phẩm và hạn sử dụng trước khi mua. Đồng thời, cần chú ý đến việc bảo quản bánh đúng cách để giữ được hương vị tươi ngon và an toàn cho sức khỏe.