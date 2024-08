Thực phẩm chay, món chay hút khách mùa Lễ Vu Lan

Vu Lan báo hiếu là một trong những lễ lớn của Phật giáo. Vào ngày này, ngoài đi chùa, phóng sinh, nhiều người còn ăn chay để bày tỏ tấm lòng thành báo hiếu công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, tổ tiên. Có người ăn chay vào mùng 1, ngày Rằm nhưng cũng có người ăn cả tháng khiến thực phẩm chay theo đó cũng đắt hàng. Theo quan điểm nhà Phật, ăn chay còn là hành động gieo mầm lành cho sức khỏe, giúp cơ thể tránh được nhiều bệnh từ việc ăn uống không khoa học.

THỰC PHẨM CHAY PHONG PHÚ

Đáp ứng nhu cầu của người dân, tại các siêu thị, chợ truyền thống trên địa bàn Hà Nội hay TP.HCM, nhiều loại thực phẩm chay đã được bày bán. Đa số các sản phẩm đều do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất với mức giá bình dân, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng như Cholimex, An Bình, Âu Lạc, Đại An, Liên Hoa…. Các loại thực phẩm của những nhãn hàng này đều được chế biến sẵn để đông lạnh, có xuất xứ và chỉ dẫn trên bao bì cụ thể giúp người tiêu dùng có thêm sự lựa chọn, an tâm khi sử dụng.

Tại hệ thống Co.opmart thời điểm này, lượng sản phẩm chay được tăng lên 20% so với tháng kinh doanh bình thường, đồng thời bổ sung nhiều mặt hàng mới. Đại diện Saigon Co.op cho biết, các mặt hàng chay năm nay khá đa dạng, phong phú về chủng loại như mì rau cải, mì gấc, chao đậu/môn, chả cá chay, bò lát chay, há cảo chay… với sự tham gia của các thương hiệu Việt uy tín như Cholimex, Cầu Tre, Phạm Gia, Miliket, Minh Hảo, Co.op Select...

Những hệ thống siêu thị lớn như Big C, Aeon Mall Hà Đông, Hapro, Co.op Mart... đã tích cực thúc đẩy thị trường thực phẩm chay thông qua việc giới thiệu các sản phẩm thương hiệu Việt, mang đến sự đa dạng với mức giá hợp lý. Các mặt hàng thực phẩm chay được dành khu vực riêng trưng bày, giới thiệu sản phẩm với nhiều mặt hàng như bún, phở khô, giò chả chay; bò nướng chay, sườn non chay; ruốc nấm các vị… Đặc biệt, dịp này, nhiều siêu thị còn áp dụng chương trình ưu đãi dành cho thực phẩm chay, các loại rau, củ tươi… để kích cầu mua sắm.

Các mặt hàng chay năm nay khá đa dạng, phong phú về chủng loại với sự tham gia của các thương hiệu Việt uy tín.

Tại các chợ truyền thống, nhiều cửa hàng chuyên doanh thực phẩm cũng tăng cường bày bán đủ loại giúp gười tiêu dùng dễ dàng tìm mua. Các sản phẩm chay truyền thống như nem chay dao động từ 60.000 - 70.000 đồng/kg; bánh bao chay từ 3.000 - 5.000 đồng/chiếc; giò nạc, giò bò, giò nấm từ 60.000 - 90.000 đồng/kg... Loạt sản phẩm gia vị chay như nước mắm ngũ vị, hạt nêm, sốt, mắm nêm, dầu hào... trên dưới 20.000 đồng/gói.

Trên các trang thương mại điện tử Shopee, chaysach... cũng có những “gian hàng” trưng bày các sản phẩm chay truyền thống như nem chay, chả lụa chay 77.000 đồng/gói 500 gram; giò thủ chay 118.000 đồng/gói 500 gram, sườn non chay xá 90.000 đồng/kg; giò nạc, giò bò, giò nấm, giò thủ chay, chả giò xốp chay đặc biệt từ 80.000 - 110.000 đồng/kg; cá, tôm chay dao động từ 150.000 - 250.000 đồng/kg...

Để bảo đảm an toàn cho sức khỏe, khi mua thực phẩm chay, người tiêu dùng cần lưu ý thương hiệu sản phẩm, xem xét nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụng, thành phần… Có thể chọn các loại thực phẩm chay đạt chứng nhận VietGAP hoặc hữu cơ để bảo đảm độ an toàn cao hơn. BS Lê Thị Hải, Viện Dinh dưỡng quốc gia khuyên rằng, cách ăn chay an toàn nhất đó là tự chế biến tại nhà, sử dụng rau củ tươi, các loại đậu, đỗ. Không nên lạm dụng các món đồ chay giả mặn có chứa phụ gia, phẩm giàu giống với các món ăn mặn...

NHỘN NHỊP NHÀ HÀNG CHAY

Mùa lễ Vu Lan cũng là thời điểm “ăn nên làm ra" của nhiều nhà hàng, quán chay với lượng khách đông hơn hẳn ngày thường. Tại một nhà hàng đồ chay có tiếng trên phố Bùi Thị Xuân (Hà Nội), vào giờ cao điểm hầu hết các bàn đã kín chỗ. Trong đó, có cả trẻ em đi cùng bố mẹ, người lớn tuổi và nhân viên văn phòng. Một nhân viên nhà hàng cho biết, trong tháng 7 Âm lịch, lượng khách đến ăn tăng gấp 2 - 3 lần so với ngày thường.

Món lẩu chay tại nhà hàng An chay (GiảngVõ, Hà Nội) được nhiều thực khách ưa thích.

Tương tự, dù chưa đến ngày Rằm tháng 7 nhưng quán buffet chay của anh Hoàng Hùng nằm khuất sâu trong ngõ 140 Giảng Võ (Hà Nội) đã chật kín khách vào giờ cao điểm buổi trưa. Theo anh Hùng, bình thường khách sẽ chỉ tới ăn chay nhiều vào ngày mồng 1 và ngày Rằm nhưng trong tháng Vu Lan, lượng khách rất đều đặn từ đầu tháng tới nay.

Anh Hùng cho biết nhà hàng của anh chuyên bán buffet chay giá 89.000 đồng/người (buổi trưa) và 119.000 đồng (buổi tối) với thực đơn lên tới 50 món đặc trưng theo mùa từ rau củ và ngũ cốc thuần Việt. Việc đa dạng món ăn sẽ khiến khách hàng không cảm thấy chán hay thấy những món ăn chay quá đơn điệu. Vì thế mà món ăn chay cũng được nhiều người yêu thích hơn. Ngoài phục vụ khách ăn tại quán, anh Hùng còn ​​nhận thêm dịch vụ nấu cỗ chay và giao hàng tận nhà vào ngày đầu tháng và ngày rằm với giá dao động từ 500.000 đồng - 900.000 đồng/mâm đầy đủ từ 6 - 9 món.

Tại TP.HCM, đại diện khách sạn Viễn Đông, thuộc hệ thống BenThanh Tourist, cho biết đang tăng tần suất phục vụ buffet chay và kéo dài chương trình trong tháng này để đáp ứng nhu cầu tăng cao của thực khách. Đặc biệt, vào các ngày cuối tuần, khách sạn sẽ tổ chức thêm tiệc buffet chay buổi tối. "Mức giá của buffet chay hiện nay là 189.000 đồng/vé, không tăng giá và không phụ thu vào các ngày cuối tuần hay các dịp lễ, Tết. Khách hàng sẽ được ưu đãi giảm 10% giá vé nếu đặt dịch vụ trước một ngày", đại diện khách sạn cho biết.

Buffet chay tại Khách sạn Windsor Plaza (Sư Vạn Hạnh, Quận 5, TP.HCM).

Tương tự, khách sạn Majestic cũng phục vụ buffet chay vào hai ngày cuối tuần trong tháng Vu lan với giá từ 189.000 đồng cho trẻ em và 379.000 đồng cho người lớn. Năm ngoái, chương trình này nhận được sự đón nhận nhiệt tình từ người dân và du khách khi số vé buffet bán ra vượt xa mong đợi. "Khách hàng thường là các gia đình nhiều thế hệ và bạn bè cùng thưởng thức các món chay trong tháng Vu lan. Mức giá này khá hợp lý cho dịch vụ khách sạn tiêu chuẩn 5 sao nên được khách hàng đón nhận tích cực", đại diện khách sạn chia sẻ.

Từ ngày 2 – 18/8/2024 (28/6 đến 15/7 Âm lịch), nhà hàng Café Central An Đông của Khách sạn Windsor Plaza cũng giới thiệu buffet chay mang chủ đề “Gửi trao duyên lành” mỗi tối với giá chỉ từ 330.000 đồng/khách. Bên cạnh đó, trong mùa Vu Lan từ 1/7 – 31/8, nhà hàng cũng giới thiệu thực đơn chay chọn sẵn “Ngũ vị thanh lành” cho bữa trưa với giá chỉ từ 198.000 đồng/khách. Thực đơn gồm 5 món như: Bánh phở cuốn nấm, gỏi bồn bồn chua cay, trái sa-kê chiên với sốt xoài hay hủ tiếu mềm xào rau củ, với các lựa chọn món khai vị, món chính và tráng miệng theo sở thích của thực khách.