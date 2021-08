Kênh YouTube báo Thanh Niên "bất ngờ" bị đổi tên thành Ripple Globa, quảng cáo tiền kỹ thuật số

Cụ thể, kênh YouTube này đã bị đổi tên thành Ripple Global cũng như toàn bộ tiêu đề video trên kênh chuyển thành nội dung quảng cáo tiền số “Ripple XRP. Market Cycle Tops, Janet B. Corruption | XDC, XRP +31% SEC, XRP Utility”.

"Những tài khoản này cần được bảo vệ bằng mật khẩu đủ khó và xác thực bảo vệ bởi ít nhất 2 yếu tố. Ngoài ra, máy tính làm việc của các tài khoản này cũng cần phải được trang bị phần mềm bảo mật để bảo vệ họ khi vận hành. Bảo vệ kênh Youtube của tổ chức thì cũng nên bảo vệ tài khoản của admin". Chuyên gia an ninh mạng.

Loại tiền số được hacker quảng bá trên trên kênh YouTube Báo Thanh Niên là XRP của Ripple. Đồng tiền số này từng bị cảnh báo có nhiều dấu hiệu lừa đảo. Hiện, kênh YouTube của Báo đã tạm khóa. Báo Thanh Niên cũng đã ghi nhận vụ việc và đang liên hệ với YouTube để xử lý.

Đại diện an ninh mạng của một tập đoàn nước ngoài tại Việt Nam, cho biết: Về cơ bản, YouTube sử dụng Bot AI (robots trí tuệ nhân tạo) duyệt nội dung video phát trên kênh YouTube và khi người dùng report nội dung không phù hợp sẽ bị khóa tài khoản. Cũng có thể, kênh YouTube của báo Thanh Niên chưa phải bị hack mà do Google thay đổi thuật toán, khóa kênh hiển thị tự do hoặc nội dung phát không phù hợp và bị report nên tạm khóa. Cũng không loại trừ trường hợp kênh YouTube của báo bị hack từ tài khoản Gmail. Do đó, cần rà soát, đánh giá lại thật kỹ những lổ hổng. Trường hợp này có thể liên lạc trực tiếp với kênh “Customer Support” của YouTube lấy lại tài khoản.

Một chuyên gia an ninh mạng khác giải thích có thể do quản trị của kênh YouTube của báo có tài khoản Gmail bị hack. Vì vậy, các doanh nghiệp có quảng bá phương tiện truyền thông trên mạng xã hội, cần rà soát lại các tài khoản (cá nhân) được phân quyền quản lý.

“Những tài khoản này cần được bảo vệ bằng mật khẩu đủ khó và xác thực bảo vệ bởi ít nhất 2 yếu tố. Ngoài ra, máy tính làm việc của các tài khoản này cũng cần phải được trang bị phần mềm bảo mật để bảo vệ họ khi vận hành. Bảo vệ kênh Youtube của tổ chức thì cũng nên bảo vệ tài khoản của admin”, vị chuyên gia này khuyến cáo.

Được biết, kênh YouTube báo Thanh Niên đã bị đối tượng chiếm đoạt quyền phát trực tiếp, livestream quảng cáo tiền số. Ngoài ra, nhiều video cũ được đặt ở chế độ riêng tư của kênh YouTube của báo cũng bị công khai. Kênh YouTube của báo Thanh Niên thuộc mạng lưới đa kênh Pops Worldwide. Kênh YouTube này hiện có hơn 3,81 triệu người theo dõi và có quy mô lớn thứ 61 tại Việt Nam.

Trước kênh Báo Thanh Niên, nhiều kênh YouTube của nghệ sĩ Việt cũng từng gặp vụ việc tương tự, chiếm quyền điều khiển và phát livestream tặng tiền điện tử. Sau một thời gian phát trực tiếp, kênh YouTube của nhiều ca sĩ bị hack đã bị khóa vì vi phạm nguyên tắc cộng đồng.