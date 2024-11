Kéo mạnh phiên đáo hạn, thị trường có “cửa” phục hồi hình chữ V?

Giao dịch sôi động hơn trong phiên chiều nay và càng về cuối càng mạnh. Hiệu ứng cạn kiệt lượng bán từ sáng đã tạo hiệu ứng tăng giá khá nhanh. Khi dòng tiền vào mua tốt hơn, bên bán mất cân bằng và giá tăng hàng loạt áp đảo. Thanh khoản sàn HoSE phiên chiều đã tăng tới 130% so với buổi sáng.

Mức thanh khoản gia tăng mạnh cùng với chiều giá tăng dần là một kết hợp tích cực. Chiều nay có lượng hàng khá lớn bắt đúng đáy về tài khoản nhưng rõ ràng là đã không xuất hiện nhiều giao dịch lướt sóng. Nhà đầu tư có khuynh hướng găm cổ phiếu lại, nên thanh khoản dù đột biến so với phiên sáng cũng chỉ ở mức trung bình. Cụ thể, HoSE khớp thêm 7.347 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với chiều hôm qua.

Đà tăng mạnh lên đáng kể từ sau 2h15, thời điểm bắt đầu tính giá thanh toán cuối cùng của hợp đồng tương lai chỉ số VN30. Dù vậy trước đó giao dịch đã sôi động hơn nhiều. Chốt phiên sáng VN-Index mới có 166 mã tăng/153 mã giảm nhưng đến khoảng 1h30 đã là 200 mã tăng/139 mã giảm. Kết phiên sàn HoSE ghi nhận 278 mã tăng/94 mã giảm.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng thường đóng vai trò quan trọng trong các phiên đáo hạn phái sinh vì tỷ trọng trong chỉ số VN30-Index cao. CTG từ khoảng 2h trở đi bắt đầu tăng tốc, đóng cửa tăng tới 2,94% so với tham chiếu. Như vậy riêng chiều nay CTG đã tăng gần 3,25% so với phiên sáng. VPB bùng nổ sớm nhất, ngay khi bước vào phiên chiều đã bắt đầu đi lên. Trụ này chốt phiên sáng mới tăng nhẹ 0,27% nhưng đóng cửa tăng tới 2,67%. MBB, ACB, STB, TCB là những cổ phiếu ngân hàng khác chiều tăng tăng hơn 1% so với phiên sáng. Tính chung toàn nhóm ngân hàng, chỉ còn 3/27 mã đóng cửa trong sắc đỏ là NVB, PGB và EIB, những mã không mấy quan trọng.

Ngoài ngân hàng, VN30-Index còn được kéo bởi các cổ phiếu tầm trung khác như MWG tăng 3,35%, VRE tăng 1,68%, BVH tăng 1,38%, MSN tăng 1,42%, GVR tăng 1,3%, PLX tăng 1,17%, SSI tăng 1,23%. VN-Index yếu hơn VN30-Index một phần vì diễn biến các trụ lớn nhất không mấy tích cực. VCB, FPT đều tăng kém, VHM, VIC chỉ tham chiếu. Dù vậy hôm nay dòng tiền vẫn tập trung rõ ràng vào nhóm cổ phiếu blue-chips khi thanh khoản rổ VN30 chiếm tới 59,6% toàn sàn HoSE trong khi trung bình tuần trước chỉ khoảng 47% mỗi ngày.

Nếu có thêm sức mạnh của VIC, VHM, VCB, FPT thì đà tăng còn bùng nổ hơn nữa.

Sức lan tỏa tăng giá trong phiên chiều nay là rất tốt. Đầu tiên thể hiện ở độ rộng áp đảo hoàn toàn ở phía tăng. Ngoài ra, mặt bằng giá được nâng lên rất nhiều. Chốt phiên sáng VN-Index mới có 44 cổ phiếu tăng hơn 1%, chiều nay là 113 mã. Nhóm này đóng góp tới 50,9% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Rõ ràng là động lực tăng giá có hiệu quả về dòng tiền chứ không chỉ đơn thuần là kéo trụ.

Ngoài các mã ngân hàng và blue-chips thuộc rổ VN30, hàng chục mã khác giao dịch tích cực như HCM tăng 1,26%, GEX tăng 3,72%, FRT tăng 2,97%, VTP tăng 6,98%, VIX tăng 1,96%, DPM tăng 3,11%, HVN tăng 3,91%, TCM tăng 1,43%... Các cổ phiếu này đều đạt thanh khoản trên 100 tỷ đồng, thuộc nhóm giao dịch lớn nhất thị trường.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay không giảm cường độ bán, nhưng lại tăng mua. Cụ thể, khối này giải ngân thêm trên HoSE 1.039,1 tỷ đồng, tăng 2,4 lần phiên sáng. Mức bán ra là 1.234,1 tỷ tăng khoảng 13%. Giá trị bán ròng tương ứng 195 tỷ đồng, nhỏ hơn đáng kể mức -663 tỷ trong buổi sáng. Các cổ phiếu bị xả cực mạnh hôm nay là VHM -586,9 tỷ, SSI -129,6 tỷ, HPG -118,3 tỷ, MWG -104,9 tỷ, KBC -98,4 tỷ. Bên mua có CTG +66,6 tỷ, TCB +52,2 tỷ, VPB +43,1 tỷ, FPT +28,7 tỷ, KDH +26,5 tỷ, VNM +25,6 tỷ.

Có thêm 11,79 điểm hôm nay, chỉ số VN-Index đã có liền 2 phiên phục hồi rất tốt kể từ đáy 1200 điểm. Tốc độ này đang giúp chỉ số nới rộng khoảng cách so với vùng hỗ trợ tâm lý. Điều này một mặt khiến nhà đầu tư “gồng lỗ” cảm thấy an ủi hơn nhưng mặt khác các giao dịch bắt đáy có lời nhanh hơn và áp lực ngắn hạn sẽ mạnh dần trong các phiên tới.