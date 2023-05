Kéo “rực” phiên đáo hạn phái sinh, VN-Index tăng mạnh

Đà tăng khá bình lặng buổi sáng nối dài đến giữa phiên chiều nay, đột nhiên bùng phát hành một nhịp leo dốc rất nhanh. VCB, VHM, GAS, FPT được đẩy giá lên mạnh mẽ đã lôi kéo lượng tiền khá lớn vào, độ rộng tích cực hơn đáng kể. Hôm nay là phiên đáo hạn phái sinh, nhóm blue-chips biến động giá mạnh về cuối và VN30-Index tăng 0,82%.

Nhóm vốn hóa lớn tác động mạnh tới các chỉ số đáng chú ý nhất là VCB. Tuy vốn hóa cổ phiếu này không phải lớn nhất với VN30-Index, nhưng biên độ giá lại cực mạnh. Tới 1h30 chiều, VCB mới tăng “làng nhàng” 0,43% so với tham chiếu. Chỉ trong 45 phút, mã này có thêm tới 3% nữa, tăng cao nhất 3,45% so với tham chiếu. VHM chậm hơn, đến 2h10 mới bứt tốc nhưng ở đỉnh cao nhất cũng tăng 4,49% so với tham chiếu và nhịp tăng chỉ diễn ra trong vòng 8 phút. GAS tăng chậm nhất, nhịp bùng phát khoảng 2h16 và tăng trong toàn bộ thời gian còn lại của đợt khớp lệnh liên tục với mức đỉnh trên tham chiếu khoảng 1,74%.

Lực đẩy của nhóm trụ này cũng được ủng hộ bởi khá nhiều cổ phiếu blue-chips khác, đồng thời có sức lan tỏa tương đối rộng. VN-Index lúc 1h30 mới có 189 mã tăng/169 mã giảm thì đến cuối đợt liên tục ghi nhận 222 mã tăng/148 mã giảm. Đà tăng yếu đi một chút do cả VCB lẫn VHM, GAS đều hạ nhiệt, đóng cửa HoSE có 205 mã tăng/162 mã giảm.

Dù thị trường có nguội đi một chút, VN-Index trả lại khoảng 0,48% điểm tăng so với đỉnh, nhưng mặt bằng giá cổ phiếu vẫn thực sự tốt hơn phiên sáng. Cụ thể, chốt phiên sáng VN-Index có 65 mã tăng trên 1% thì chiều nay là 88 mã, độ rộng nghiêng nhiều hơn về phía tăng. Tuy vậy những mã yếu vẫn tiếp tục trượt giảm nhiều hơn, HoSE đóng cửa với 74 mã giảm trên 1% trong khi kết phiên sáng là 54 mã.

Sức mạnh của các cổ phiếu vốn hóa lớn chiều nay rất rõ.

Trong phiên đáo hạn phái sinh, biến động ở nhóm trụ VN30 thường rất mạnh. Điểm tích cực là hôm nay xuất hiện nhịp tăng, gián tiếp làm lợi cho VN-Index. Các trụ tăng tạo điểm số khá tốt dẫn tới tâm lý mạnh mẽ hơn trên cả thị trường mà độ rộng là biểu hiện rõ nhất. Ngoài ra thanh khoản chiều nay trên hai sàn niêm yết cũng tăng gần 65% so với phiên sáng, đạt 7.265 tỷ đồng.

Một phần trong mức tăng thanh khoản này là giao dịch bán tháo dữ dội ở DIG. Cổ phiếu này trong khoảng 15 phút cuối đợt liên tục và đợt ATC giao dịch rất lớn và giá rơi thẳng xuống mức sàn. Chốt phiên sáng DIG mới giảm nhẹ 1,44%. Khoảng 505 tỷ đồng thanh khoản xuất hiện tại DIG riêng buổi chiều, tức là chiếm khoảng 17,7% trong giao dịch tăng thêm của hai sàn phiên chiều. Đợt ATC DIG có trên 9 triệu cổ được xả. Ngoài ra VIX cũng bị bán lớn với thanh khoản chiều nay tới trên 155 tỷ đồng, giá chốt buổi sáng đang tăng 0,5% thì kết phiên giảm 4,43%, đặc biệt là ATC có 3,59 triệu cổ tung ra bán.

Khá nhiều cổ phiếu giảm mạnh buổi chiều bất chấp thị trường chung khởi sắc. Ngoài DIG, VIX, có thể kể tới HBC giảm 6,07%, LDG giảm 5,21%, LCG giảm 4,8%, FIT giảm 4,17%, HAH giảm 2,35%... đều là các mã thanh khoản khá lớn.

Chiều tăng dĩ nhiên nhiều cổ phiếu rực rỡ hơn. Thanh khoản ở nhóm tăng mạnh trên 1% sàn HoSE chiếm 34% tổng giá trị khớp của sàn này. VCI tăng 5,28% với 414,6 tỷ đồng thanh khoản, đứng thứ 4 thị trường. FTS tăng 4,76% với 71,6 tỷ; BSI tăng 3,26% với 65,5 tỷ; VIB tăng 3,13% với 230,4 tỷ; CTS tăng 3% với 36,6 tỷ; VGC tăng 2,93% với 50 tỷ; SSI tăng 1,56% với 617,6 tỷ; VND tăng 1,64% với 298 tỷ; HCM tăng 1,79% với 147,8 tỷ… Có thể thấy nhóm chứng khoán hầu hết tăng tốt và thanh khoản cao.

Khối ngoại chiều nay hỗ trợ thị trường khi mua ròng 193,2 tỷ đồng. Mức giải ngân cao gấp đôi phiên sáng với 683,2 tỷ đồng. Buổi sáng khối này bán ròng hơn 90 tỷ nên tính chung cả ngày vị thế ròng là +102,2 tỷ đồng. HPG được mua tốt nhất với 173,2 tỷ, VHM +96,1 tỷ, VND +25 tỷ, GAS +21 tỷ, KDH +30,9 tỷ, POW +25,2 tỷ. Phía bán có VNM -77,4 tỷ, CTG -59,9 tỷ, SHB -41,8 tỷ, STB -40,4 tỷ, NVL -24,8 tỷ, MSN -22,7 tỷ, VPB -22 tỷ.