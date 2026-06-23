Keppel và Sun Group hợp tác phát triển hạ tầng năng lượng bền vững

Keppel Ltd., thông qua Bộ phận Hạ tầng (Keppel), đã ký kết ý định thư (Letter of Intent – LOI) với Sun Group nhằm thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược thúc đẩy triển khai hạ tầng bền vững tại các dự án trọng điểm của Sun Group.

Đại diện Keppel và Sun Group tại Lễ ký kết.

Trong khuôn khổ LOI, Keppel và Sun Group sẽ cùng nghiên cứu khả năng áp dụng các giải pháp hạ tầng năng lượng bền vững theo mô hình Energy-as-a-Service (EaaS), bao gồm Cooling-as-a-Service (CaaS), hệ thống điện mặt trời (solar photovoltaic), hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (battery energy storage system) và hạ tầng sạc xe điện.

Hai bên sẽ đánh giá tính khả thi về kỹ thuật và hiệu quả thương mại của việc triển khai các giải pháp EaaS trên danh mục ban đầu gồm 10 dự án tiêu biểu của Sun Group. Danh mục này bao gồm các sân bay, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, tổ hợp đa chức năng và điểm đến du lịch tại các địa bàn trọng điểm như Phú Quốc, Đà Nẵng, Vân Đồn và Hà Nội, với tổng nhu cầu làm lạnh ước tính trên 243.000 tấn lạnh, tương đương 854.595kW lạnh.

Khi triển khai, các giải pháp CaaS của Keppel sẽ được tích hợp vào hạ tầng hiện hữu của Sun Group, và các dự án sẽ được kết nối tới Trung tâm Vận hành Trí tuệ nhân tạo (Operations Nerve Centre – ONC) của Keppel tại TP. HCM để giám sát vận hành theo thời gian thực từ xa.

Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) và Học máy (Machine Learning), ONC có khả năng phân tích dữ liệu vận hành nhằm hỗ trợ bảo trì dự đoán (predictive maintenance), phát hiện bất thường và liên tục tối ưu hiệu quả hoạt động của hệ thống theo thời gian. Các giải pháp của Keppel được triển khai, danh mục dự án của Sun Group có thể đạt mức tiết kiệm khoảng 183.000 MWh điện mỗi năm và giảm phát thải khoảng 120.000 tấn CO₂ mỗi năm.

Ông Poh Tiong Keng, Giám đốc Điều hành, mảng Energy-as-a-Service, Keppel, cho biết: “Ý định thư này phản ánh nhu cầu ngày càng gia tăng đối với các giải pháp Energy-as-a-Service khi doanh nghiệp tìm kiếm các hệ thống hạ tầng năng lượng hiệu quả hơn, linh hoạt hơn và bền vững hơn. Việt Nam là một thị trường tăng trưởng trọng điểm của Keppel, và chúng tôi rất vui được hợp tác với Sun Group để cùng khám phá các cơ hội tối ưu hiệu suất năng lượng và hiệu quả vận hành trong danh mục dự án của họ. Thông qua việc tận dụng năng lực vận hành chuyên sâu cùng các giải pháp số và AI, Keppel hướng tới mang lại giá trị dài hạn, đồng thời hỗ trợ khách hàng đạt được mục tiêu phát triển bền vững và giảm phát thải carbon”.

Kể từ khi gia nhập thị trường giải pháp hạ tầng tại Việt Nam vào năm 2023, Keppel đã mở rộng hiện diện thông qua việc cung cấp các giải pháp EaaS cho nhiều dự án tại TP. HCM, Bình Dương, Phú Quốc, Đà Nẵng và tỉnh Quảng Bình, bao gồm các khách sạn, trung tâm thương mại và nhà máy. Keppel cũng đang tích cực phát triển danh mục dự án tiềm năng tại Việt Nam, cho thấy động lực tăng trưởng mạnh mẽ tại thị trường này.

Keppel Ltd. (SGX:BN4) là nhà quản lý và vận hành tài sản toàn cầu, có thế mạnh trong các giải pháp liên quan đến phát triển bền vững trong các lĩnh vực hạ tầng, bất động sản và kết nối.

Có trụ sở chính tại Singapore, Keppel hiện hoạt động tại hơn 20 quốc gia trên thế giới, cung cấp các hạ tầng và dịch vụ thiết yếu cho năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, giảm phát thải carbon, phát triển đô thị bền vững và kết nối số.

Keppel tạo ra giá trị cho nhà đầu tư và các bên liên quan thông qua các nền tảng đầu tư chất lượng cùng danh mục tài sản đa dạng, bao gồm các quỹ tư nhân và các quỹ tín thác bất động sản và kinh doanh niêm yết.