Xuất nhập khẩu 7 tháng đạt trên 659 tỷ USD, cán cân thương mại nghiêng về nhập siêu

Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 7 tháng năm 2026 tiếp tục cho thấy những chuyển biến mạnh mẽ về quy mô kim ngạch, phản ánh đà tăng trưởng tích cực của nền kinh tế, nhưng cũng đặt ra những thách thức về cán cân thương mại khi ghi nhận mức nhập siêu lên tới 20,52 tỷ USD…

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 7 tháng năm 2026 tiếp tục cho thấy những chuyển biến mạnh mẽ về quy mô kim ngạch. Ảnh: TTXVN.

Theo số liệu báo cáo được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng 3/8/2026, kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 7/2026 đạt 109,75 tỷ USD, tăng 5,3% so với tháng trước và tăng 33,0% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 7 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 659,58 tỷ USD, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu duy trì đà tăng 21,7%, nhưng kim ngạch nhập khẩu có tốc độ tăng nhanh hơn với mức tăng 34,8%. Sự chênh lệch về tốc độ tăng trưởng này đã khiến cán cân thương mại chuyển sang trạng thái nhập siêu 20,52 tỷ USD, chủ yếu bắt nguồn từ nhu cầu gia tăng về nguyên liệu, máy móc và hàng hóa phục vụ cho các hoạt động sản xuất và đầu tư.

Xuất, nhập khẩu hàng hóa 7 tháng năm 2026. Nguồn: Cục Thống kê.

Xét riêng về lĩnh vực xuất khẩu, kim ngạch trong tháng 7/2026 đạt 53,08 tỷ USD, tăng 4,5% so với tháng trước. Sự đóng góp vào kết quả này đến từ cả hai khu vực kinh tế, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 10,27 tỷ USD, tăng 2,7%, và khu vực FDI (kể cả dầu thô) đạt 42,81 tỷ USD, tăng 5,0%. Nếu so với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu tháng 7/2026 ghi nhận mức tăng trưởng 25,0%, với khu vực kinh tế trong nước tăng 14,0% và khu vực FDI tăng tới 27,9%.

Tính chung 7 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 319,53 tỷ USD, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực FDI tiếp tục khẳng định vai trò chủ chốt khi đóng góp 255,89 tỷ USD, chiếm 80,1% tổng kim ngạch xuất khẩu và tăng 26,4%. Trong khi đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 63,64 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 19,9% và tăng trưởng ở mức 5,8%.

Trong 7 tháng năm 2026, có 31 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, đóng góp tới 93,0% tổng giá trị xuất khẩu, đặc biệt có 7 mặt hàng đạt trên 10 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 69,7%.

Giá trị một số mặt hàng xuất khẩu 7 tháng năm 2026. Nguồn: Cục Thống kê.

Về cơ cấu nhóm hàng, nhóm hàng công nghiệp chế biến giữ vị thế áp đảo với giá trị đạt 287,91 tỷ USD, chiếm 90,1% tổng kim ngạch. Các nhóm hàng còn lại chiếm tỷ trọng khiêm tốn hơn bao gồm nông, lâm sản với 22,79 tỷ USD, chiếm 7,1%; hàng thủy sản đạt 6,86 tỷ USD, chiếm 2,2% và nhóm nhiên liệu, khoáng sản đạt 1,97 tỷ USD, chiếm khoảng 0,6%.

Ở chiều ngược lại, hoạt động nhập khẩu cũng ghi nhận sự gia tăng đáng kể. Cụ thể, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 7/2026 đạt 56,67 tỷ USD, tăng 6,1% so với tháng trước. Trong đó, khu vực FDI đạt 42,87 tỷ USD, tăng 9,3%; khu vực kinh tế trong nước đạt 13,8 tỷ USD, giảm 2,8%. So với cùng kỳ năm trước, nhập khẩu tháng 7/2026 tăng 41,4%, trong đó khu vực trong nước tăng 23,7% và khu vực FDI tăng 48,2%.

Tính chung 7 tháng năm 2026, kim ngạch nhập khẩu đạt 340,05 tỷ USD, tăng 34,8% so với cùng kỳ. Khu vực kinh tế trong nước đóng góp 92,14 tỷ USD, tăng 24,1%, trong khi khu vực FDI đạt 247,91 tỷ USD, tăng 39,2%.

Trong 7 tháng năm 2026 có 40 mặt hàng nhập khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 93,0% tổng kim ngạch nhập khẩu (có 2 mặt hàng nhập khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 52,0%).

Giá trị một số mặt hàng nhập khẩu7 tháng năm 2026. Nguồn: Cục Thống kê.

Đáng chú ý, cơ cấu hàng nhập khẩu tập trung chủ yếu vào nhóm hàng tư liệu sản xuất với trị giá 319,95 tỷ USD, chiếm tới 94,1% tổng kim ngạch. Trong nhóm này, máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 56,9%, còn lại là nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 37,2%. Ngược lại, nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng chỉ chiếm tỷ trọng 5,9% với giá trị 20,1 tỷ USD.

Về thị trường, Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 104,7 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 138,6 tỷ USD.

Trong 7 tháng năm 2026, xuất siêu sang Hoa Kỳ đạt 91,4 tỷ USD tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu sang EU 26,6 tỷ USD, tăng 19,9%; xuất siêu sang Nhật Bản 1,5 tỷ USD, tăng 12,5%; nhập siêu từ Trung Quốc 93,0 tỷ USD, tăng 39,7%; nhập siêu từ Hàn Quốc 32,4 tỷ USD, tăng 86,9%; nhập siêu từ ASEAN 12,2 tỷ USD, tăng 45,8%.

Thị trường xuất, nhập khẩu hàng hoá chủ yếu 7 tháng năm 2026. Nguồn: Cục Thống kê.

Với kết quả trên, cán cân thương mại hàng hóa tháng 7/2026 ước tính nhập siêu 3,59 tỷ USD. Tính chung 7 tháng năm 2026, cả nước nhập siêu 20,52 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 10,35 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 28,5 tỷ USD, còn khu vực FDI (tính cả dầu thô) vẫn duy trì mức xuất siêu 7,98 tỷ USD. Thực tế này phản ánh giai đoạn các doanh nghiệp đang tập trung nguồn lực nhập khẩu đầu vào để phục vụ mục tiêu tăng trưởng sản xuất và đầu tư trong thời gian tới.