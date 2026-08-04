Thủ tướng Lê Minh Hưng làm Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được kiện toàn gồm 31 thành viên, do Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban Chỉ đạo - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký Quyết định số 208-QĐ/TW ngày 30/7/2026 về phân công, kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo quyết định, Ban Chỉ đạo gồm 31 thành viên. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng được phân công làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Năm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang, Phó Trưởng Ban Thường trực; Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga.

Ba Ủy viên Thường trực gồm: Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân; Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long.

Các ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong.

Cùng tham gia Ban Chỉ đạo có các Bộ trưởng: Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn; Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng; Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn; Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang; Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng; Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng; Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh.

Các thành viên khác gồm: Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Tiến Hải; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn; Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nghiêm Xuân Thành; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Ngô Đông Hải; Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Kim Sơn; Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Minh Hải; Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Xuân Trường.