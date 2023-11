Khách du lịch đến Đà Nẵng tăng 96,6% so với cùng kỳ năm trước

Theo số liệu từ Cục Thống kê Đà Nẵng, trong 10 tháng qua, số lượt khách du lịch đến thành phố Đà Nẵng do các cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 6,4 triệu lượt, tăng 96,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách quốc tế đạt 1 triệu 714 nghìn lượt, tăng 153,3% so với cùng kỳ; khách trong nước đạt hơn 4 triệu 686 nghìn lượt, tăng 83,5% so với cùng kỳ.

Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, cho biết hoạt động du lịch 10 tháng qua tiếp tục phát triển mạnh mẽ, bởi thành phố đã tập trung tổ chức nhiều các sự kiện, sản phẩm dịch vụ du lịch hấp dẫn liên tục trong suốt thời gian qua đã thu hút đông đảo du khách đến với Đà Nẵng.

Đặc biệt, thành phố đã tổ chức thành công nhiều sự kiện quy mô quốc gia, quốc tế, riêng đợt Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 đã thu hút hơn 942 ngàn lượt khách qua hơn một tháng tổ chức, tăng 29% so vớỉ dịp lễ hội pháo hoa năm 2019; Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2023 diễn ra trong 5 ngày đã thu hút hơn 50.000 lượt khách; Lễ hội Du lịch Golf Đà Nẵng và Giải Golf Phát triển châu Á - BRG Open Golf Championship Danang 2023 thu hút hơn 38.000 lượt khán giả theo dõi trực tuyến; Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng Manulife 2023 đã đón 9.000 vận động viên từ khắp nơi trên thể giới...

Các sản phẩm du lịch thường xuyên được tổ chức như Chương trình cầu Rồng phun lửa, phun nước độc đáo 3 tối hàng tuần (ước khoảng 10.000 khách/tối), các chương trình lễ hội sôi động tại Sun World Bà Nà Hill, khu phức hợp Mikazuki, Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài, bãi biến đêm Mỹ An, phố du lịch An Thượng, chợ đêm Sơn Trà, Helio, tuyến đường thủy ngắm sông Hàn về đêm... đã tạo ra các sản phẩm vui chơi giải trí đặc sắc, góp phần tăng trải nghiệm cho du khách.

Khai mạc Lễ hội Du lịch Golf 2023 tại Đà Nẵng. Ảnh Ngô Anh Văn

Bên cạnh đó, ngành Du lịch Đà Nẵng còn có thêm một số sản phẩm mới như: Mở tuyến đường thủy nội địa CT15 - Hòn Sụp, Bãi Đa, Bãi Nam và trải nghiệm trên du thuyền cao cấp; tham quan Bảo tàng Ký ức điêu khắc mỹ nghệ Non Nước; hoạt động dù lượn; thí điếm mô hình khai thác dịch vụ du lịch kết hợp phát triển nông nghiệp; đưa di sản tư liệu hệ thống Ma Nhai vào khai thác phục vụ du khách; các khu điểm du lịch, cơ sở luư trú đưa vào hoạt động sản phẩm, dịch vụ mới; tổ chức trang trí đường hoa dịp Tết nguyên đán, các điểm check-in tại bãi biến du lịch; nghiên cứu xây dựng các sản phẩm du lịch mới...

Lượng khách tăng, doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành cũng tăng lên đáng kể, 10 tháng ước đạt hơn 22 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ 2022; trong đỏ, doanh thu lưu trú, lữ hành ước đạt hơn tăng 84%.

Công tác truyền thông, xúc tiến du lịch được tích cực thực hiện với chương trình hỗ trợ du lịch MICE; triển khai quảng bá giới thiệu du lịch Đà Nẵng , kết nối doanh nghiệp và xúc tiến đường bay quốc tế trực tiếp (trong năm đã mở mới đường bay đến Macau, Nhật Bản, Lào, Trung Quốc) tại một số thị trường quốc tế trọng điểm và thị trường nội địa, đón đoàn presstrip, KOLs, famtrip để xúc tiến, quảng bá du lịch Đà Nẵng; triển khai chương trình kích cầu du lịch “Tận hưởng Đà Nẵng 2023 - Enjoy Da Nang 2023”; thực hiện truyền thông quảng bá các sự kiện lớn của thành phố; công bố MV quảng bá du lịch Đà Nẵng "Tuyệt vời Đà Nẵng "; xúc tiến khai thác thị trường phân khúc du lịch golf và du lịch cưới...

Cùng với đó, UBND thành phố Đà Nẵng đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Tổng công ty Hàng không Việt Nam giai đoạn 2023-2027 về đẩy mạnh xúc tiến quảng bá du lịch, hàng không, điểm đến, khôi phục ngành dịch vụ hàng không và du lịch; xúc tiến khai thác du lịch đường biển đến Đà Nẵng... Môi trường du lịch, công tác đảm bảo an ninh, an toàn được đảm bảo, đặc biệt trong các dịp Lễ, Tết, thời gian cao điểm khách mùa hè.

Thành phố đã ban hành các kế hoạch trọng tâm phát triển du lịch và tổ chức Chương trình “Tọa đàm du lịch mùa xuân 2023” để gặp gỡ, trao đối, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp du lịch, nhà đầu tư và người lao động trong lĩnh vực du lịch. Phối hợp với tỉnh Quảng Nam đề xuất Bộ Giao thông vận tải mở tuyến vận tải thủy Đà Nẵng - Cù Lao Chàm vào danh mục các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo…

Du lịch Đà Nẵng 10 tháng qua đạt tốc độ tăng trưởng ấn tượng tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế chung của thành phố, đóng góp tích cực cho sự tăng trưởng kinh tế chung của thành phố Đà Nẵng.