Khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 1,6 triệu lượt trong tháng 4

Tính chung 4 tháng đầu năm 2024, tổng lượng khách quốc tế đạt 6,2 triệu lượt, tăng 68,3% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng lượng khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm nay cao hơn 3,9% so với thời điểm trước dịch, cho thấy sự phục hồi và phát triển rất tốt của thị trường du lịch Việt Nam. Đó là do chính sách thị thực thuận lợi, các chương trình kích cầu du lịch hấp dẫn đang tiếp tục phát huy tác dụng, thu hút lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng khá cao so với cùng kỳ năm trước.

Trong tổng số gần 6,2 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam 4 tháng qua, khách đến bằng đường hàng không chiếm 83,7%; đường bộ 13,8% và đường biển là 2,5%. Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam với 1,6 triệu lượt (chiếm 25,8%). Trung Quốc xếp ở vị trí thứ hai, đạt 1,25 triệu lượt (chiếm 20%), tiếp theo là Đài Loan (Trung Quốc) ở vị trí thứ ba (418 nghìn lượt), Mỹ ở vị trí thứ tư (301 nghìn lượt), Nhật Bản ở vị trí thứ năm (235 nghìn lượt).

Châu Á đang là khu vực dẫn đầu với mức tăng 77,2% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, các thị trường lớn ở khu vực Đông Bắc Á có tăng trưởng cao nhất, đó là: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc). Bên cạnh đó, các thị trường Đông Nam Á tăng trưởng tốt, như Indonesia, Philippines, Malaysia, Campuchia, Singapore. Chỉ có thị trường Thái Lan giảm 18%. Ấn Độ tiếp tục tăng trưởng ấn tượng (41,1%), Australia tăng 37,8%.

Các thị trường châu Âu tiếp tục tăng trưởng mạnh với 63,8% nhờ vào hiệu quả từ chính sách thị thực thông thoáng được áp dụng từ 15/8/2023. Hầu hết các thị trường đều rất khả quan, trong đó có các thị trường chính như: Anh, Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha, Nga, Thụy Điển, Thụy Sỹ...

Trong khi đó, khách nội địa trong tháng 4/2024 đạt 10,5 triệu lượt, trong đó có khoảng 7 triệu lượt khách có lưu trú. Tổng lượng khách du lịch nội địa trong 4 tháng đầu năm 2024 đạt 40,5 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch 4 tháng ước đạt 271,4 nghìn tỷ đồng.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 4 tháng đầu năm 2024 cũng có dấu hiệu tăng trưởng tốt, ước đạt 237.300 tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu 4 tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương có tăng trưởng tốt là Đà Nẵng tăng 23,2%; Quảng Ninh tăng 22,3%; Hải Phòng tăng 14,5%; TPHCM tăng 12,6%; Hà Nội tăng 12,5%; Cần Thơ tăng 9,1%.

Doanh thu du lịch lữ hành 4 tháng đầu năm 2024 ước đạt 19.400 tỷ đồng, tăng 49,3% so với cùng kỳ năm trước. Danh sách các địa phương doanh thu du lịch lữ hành tăng khá cao so với cùng kỳ năm trước là Khánh Hòa tăng 158,5%; Đà Nẵng tăng 98,5%; Bình Định tăng 60,6%; TPHCM tăng 58,7%; Cần Thơ tăng 57,7%; Hà Nội tăng 49,0%; Quảng Ninh tăng 16,5%; Bình Dương tăng 14,7%.

Cụ thể một số địa phương, theo Cục Thống kê, khách du lịch đến Hà Nội trong tháng 4 ước đạt 605 nghìn lượt người, tăng 2,8% so với tháng trước và tăng 43,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 450 nghìn lượt người, giảm 1,1% so với tháng trước và tăng 60% so với cùng kỳ năm trước; khách du lịch nội địa ước đạt 155 nghìn lượt người, tăng 15,7% so với tháng trước và tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 4 tháng đầu năm, khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 2.147 nghìn lượt người, tăng 46,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế ước đạt gần 1.576 nghìn lượt người, tăng 59,8% so với cùng kỳ năm trước.

Sở Du lịch TP.HCM cũng cho biết, trong 4 tháng năm 2024 khách quốc tế đến TP.HCM ước đạt hơn 1,8 triệu lượt, tăng 32,5% so cùng kỳ năm 2023, đạt 30% so với kế hoạch năm 2024. Khách du lịch nội địa đến TP.HCM 4 tháng ước đạt gần 11 triệu lượt, tăng 3,1% so cùng kỳ năm 2023, đạt 28,6% so với kế hoạch năm 2024. Tổng thu du lịch 4 tháng qua ước đạt hơn 60.000 tỷ đồng, tăng 17,4% và đạt 31,6% so với kế hoạch năm 2024.

Giám đốc Sở Du lịch Nguyễn Thị Ánh Hoa cho biết hiện đã triển khai chương trình kích cầu du lịch năm 2024, trong đó điểm nhấn là Lễ hội sông nước TPHCM lần 2 năm 2024 diễn ra trong quý 2 với điểm mới là chủ đề xuyên suốt về chuyến tàu huyền thoại. Không chỉ là chủ đề trong chương trình khai mạc mà còn giới thiệu nét văn hóa đặc trưng của sông nước. Trong quý 2 này, Sở Du lịch phối hợp với các sở, ngành, đơn vị của thành phố tổ chức Ngày hội du lịch TP.HCM lần 20, Lễ hội sông nước lần 2, tổ chức hoạt động xúc tiến du lịch tại Đức… để thu hút du khách trong và ngoài nước mùa du lịch hè.

Cùng với những tin vui này, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam hông tin trang web Guruwalk (tổ chức cộng đồng quốc tế chuyên cung cấp các tour đi bộ với hướng dẫn viên du lịch bản địa tại các thành phố trên thế giới) đã chọn Hà Nội, Hội An (Quảng Nam) và TP.HCM là 3 điểm đến của Việt Nam nằm trong danh sách 100 thành phố tuyệt vời nhất để đi bộ du lịch. Danh sách này được tổng hợp dựa trên dữ liệu đặt chỗ và tìm kiếm của 800 thành phố tại 120 quốc gia thực hiện trên trang web của Guruwalk từ tháng 4/2023 đến tháng 4/2024.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, khách quốc tế đến Việt Nam không chỉ là du lịch đơn thuần mà còn khách hội nghị kết hợp du lịch (MICE), khách cần chăm sóc sức khỏe, nhu cầu chơi thể thao... Do vậy, bên cạnh việc đáp ứng các nhu cầu cơ bản ăn ở, đi lại thì ngành cần phát triển thêm nhiều sản phẩm, dịch vụ đa dạng để kích thích nhu cầu chi tiêu của du khách. Ngành du lịch hiện đang liên kết với các ngành khác như nông nghiệp, công thương để tìm cách tạo sản phẩm tăng chi tiêu, mua sắm của du khách.