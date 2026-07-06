Khánh Hòa gắn biển công trình xanh EDGE Advanced đầu tiên tại Việt Nam

Trụ sở làm việc mới của Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa là công trình trụ sở cấp tỉnh đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận công trình xanh quốc tế EDGE Advanced...

Phối cảnh tổ hợp trụ sở cơ quan chính trị - hành chính tỉnh Khánh Hòa.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa phối hợp cùng Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), với sự hỗ trợ của Chính phủ Australia tổ chức lễ gắn biển hiệu công trình xanh EDGE Advanced cho tổ hợp trụ sở làm việc mới của Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Đây là công trình trụ sở cấp tỉnh đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận công trình xanh quốc tế, một mốc đáng chú ý trong bối cảnh xây dựng xanh tại Việt Nam hiện đang do khối tư nhân dẫn dắt.

BƯỚC CHUYỂN MÌNH CỦA MỘT ĐÔ THỊ ĐANG TĂNG TỐC PHÁT TRIỂN

Dự án tổ hợp trụ sở cơ quan chính trị - hành chính tỉnh Khánh Hòa, tọa lạc tại số 1 Trần Phú, phường Nha Trang, có diện tích hơn 2,3 ha với tổng vốn đầu tư hơn 544,6 tỷ đồng. Công trình được khởi công vào ngày 2/4/2024, hoàn thành sau gần hai năm thi công và hiện đã đưa vào vận hành ổn định.

Việc tích hợp tiêu chuẩn xanh quốc tế vào công trình phản ánh định hướng phát triển chủ động của tỉnh trong bối cảnh đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ. Những năm gần đây, Khánh Hòa, đặc biệt là khu vực thành phố Nha Trang, ghi nhận tốc độ xây dựng hạ tầng tăng nhanh, gắn liền với mục tiêu đáp ứng các tiêu chuẩn của đô thị trực thuộc trung ương mà tỉnh đang hướng tới. Trong quá trình đó, việc lồng ghép tiêu chí bền vững ngay từ khâu quy hoạch kỹ thuật được xác định là yếu tố then chốt để xây dựng một đô thị hiện đại, đáng sống và có năng lực cạnh tranh lâu dài.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Hòa Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết việc công trình được trao Chứng nhận EDGE tiếp tục khẳng định quyết tâm của tỉnh Khánh Hòa trong việc sử dụng hiệu quả tài nguyên, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và hướng tới phát triển bền vững.

"Chúng tôi kỳ vọng trụ sở mới không chỉ là nơi làm việc hiện đại của các cơ quan hành chính, mà còn là hình mẫu về công trình công xanh, thể hiện nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, thân thiện với người dân và doanh nghiệp, từ khâu thiết kế, xây dựng đến vận hành", ông Nam chia sẻ.

Hoạt động tư vấn triển khai công trình theo tiêu chuẩn EDGE cho dự án được IFC thực hiện với sự hỗ trợ của Chính phủ Australia. Công trình là minh chứng sinh động cho thấy phát triển hạ tầng và phát triển bền vững không phải là hai lựa chọn đánh đổi nhau.

"Một tòa nhà xanh không chỉ tiết kiệm tài nguyên và giảm phát thải, nó còn tạo ra môi trường làm việc tốt hơn, sử dụng ngân sách hiệu quả hơn, và gửi đi một thông điệp rõ ràng về cam kết của địa phương với tương lai bền vững. Australia tự hào đồng hành cùng IFC và tỉnh Khánh Hòa trong hành trình này, và hy vọng đây là bước đầu của một xu hướng rộng hơn trong khu vực công tại Việt Nam", bà Kate Wallace, Tổng lãnh sự Australia tại thành phố Hồ Chí Minh, cho biết.

HIỆU QUẢ KỸ THUẬT VƯỢT NGƯỠNG EDGE ADVANCED

Chứng nhận EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) do IFC phát triển được áp dụng tại hơn 129 quốc gia và vùng lãnh thổ, đánh giá hiệu quả công trình trên ba danh mục: năng lượng, nước sạch và vật liệu xây dựng.

Cấp độ cơ bản yêu cầu mức tiết kiệm tối thiểu 20% ở mỗi danh mục. Cấp độ Advanced đòi hỏi mức tiết kiệm năng lượng cốt lõi từ 40% trở lên, đồng thời toàn bộ nhu cầu năng lượng còn lại của công trình phải được bù đắp bằng năng lượng tái tạo tại chỗ hoặc ngoài công trình.

Các kết quả kiểm toán thực tế do tổ chức giám định quốc tế SGS xác nhận trụ sở mới đạt được một số kết quả khả quan.

Một là, tiết kiệm 45% năng lượng tiêu thụ, đạt được thông qua tổ hợp giải pháp: hệ thống kính mặt dựng hiệu suất cao giảm bức xạ nhiệt; cách nhiệt tối ưu cho hệ mái và tường bao; hệ thống điều hòa không khí hiệu suất cao; chiếu sáng LED tiết kiệm năng lượng; và hệ thống điện mặt trời áp mái.

Hai là, tiết kiệm 43% lượng nước sạch sử dụng, nhờ lắp đặt thiết bị vệ sinh lưu lượng thấp, vòi cảm biến kiểm soát dòng chảy.

Ba là, giảm 34% lượng carbon hàm chứa trong vật liệu xây dựng (embodied carbon), thông qua ưu tiên sử dụng vật liệu thân thiện môi trường có hàm lượng carbon thấp như gạch bê tông khí chưng áp AAC và giải pháp kết cấu bê tông cốt thép có lượng các-bon hàm chứa thấp.

Tính chung, các giải pháp trên giúp công trình giảm thiểu ước tính gần 488 tấn CO₂ phát thải ra môi trường mỗi năm trong suốt quá trình vận hành, tương đương năng lượng hấp thụ của hơn 22.000 cây xanh trưởng thành trong suốt một năm.

Bà Đỗ Ngọc Diệp, Trưởng Chương trình tư vấn Công trình Xanh và Chống chịu Khí hậu tại Việt Nam, Campuchia, Lào và Thái Lan của IFC, nhận định Khánh Hòa là tỉnh đầu tiên đưa trụ sở làm việc cơ quan cấp tỉnh đạt chứng nhận EDGE Advanced, một bước đi kịp thời khi chính phủ đang đẩy nhanh phát triển hạ tầng đến năm 2030.

"Đây là bằng chứng thực tế cho thấy khối tài sản công hoàn toàn có thể tối ưu hóa thiết kế để đạt hiệu quả sinh thái cao cũng như tiết kiệm chi phí vận hành. Có thể coi dự án này là một công trình kiểu mẫu trong khu vực công để các địa phương khác nhân rộng mô hình, từng bước định hình tiêu chuẩn mới cho đầu tư công xanh trên toàn quốc", bà Diệp nhấn mạnh.

Đây là ví dụ điển hình cho thấy đầu tư xanh trong khu vực công không chỉ đáp ứng mục tiêu môi trường, mà còn mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực, góp phần tối ưu hóa chi ngân sách thường xuyên. Dữ liệu vận hành thực tế từ công trình này sẽ là tài liệu tham chiếu có giá trị để nhân rộng mô hình đầu tư công xanh tại các địa phương khác trên cả nước.