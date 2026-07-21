Hơn 50% người thu nhập cao tại Đức muốn ra nước ngoài làm việc

Một khảo sát mới của nền tảng tuyển dụng Indeed cho thấy ngày càng nhiều người Đức cân nhắc ra nước ngoài làm việc. Kể từ năm 2020, số lượt người Đức tìm kiếm việc làm tại các quốc gia khác trên Indeed đã tăng hơn gấp hai lần...

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Xu hướng này đặc biệt rõ rệt ở nhóm thu nhập cao. Có tới 54% số người sống trong các hộ gia đình có tổng thu nhập sau thuế từ 6.000 euro/tháng trở lên cho biết trong 12 tháng qua, họ đã tìm hiểu cơ hội việc làm hoặc nộp hồ sơ ứng tuyển ở nước ngoài.

Xét trên toàn bộ những người tham gia khảo sát, khoảng 2/3 cho biết họ từng cân nhắc làm việc ở nước ngoài. Gần 30% đã tiến xa hơn khi chủ động tìm kiếm việc làm hoặc gửi hồ sơ ứng tuyển.

Đáng chú ý, 77% số người quan tâm đến việc ra nước ngoài muốn sống xa nước Đức trong vài năm, thậm chí định cư lâu dài.

Theo Indeed, nhóm này chủ yếu tìm kiếm các công việc văn phòng phổ biến, chẳng hạn trong lĩnh vực tiếp thị. Những vị trí thuộc ngành công nghệ, khách sạn và logistics cũng nhận được nhiều sự quan tâm.

THU NHẬP VÀ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG LÀ ĐỘNG LỰC CHÍNH

Theo khảo sát, thu nhập cao hơn và chất lượng cuộc sống tốt hơn là hai lý do được nhắc đến nhiều nhất khi người Đức cân nhắc ra nước ngoài sinh sống và làm việc. Mỗi lý do được khoảng 51% số người tham gia lựa chọn.

Khoảng 42% kỳ vọng được sống ở nơi có khí hậu dễ chịu hơn hoặc có mức thuế và các khoản đóng góp an sinh xã hội thấp hơn. Trong khi đó, cơ hội phát triển sự nghiệp và thăng tiến chỉ là yếu tố quyết định đối với 24% số người tham gia khảo sát.

Trong khi lao động trình độ cao thường đặt cơ hội phát triển nghề nghiệp lên hàng đầu, sức hấp dẫn của Đức lại chủ yếu đến từ sự ổn định và an toàn. Khoảng 60% số người được hỏi trong khảo sát coi môi trường xã hội là lợi thế lớn nhất của Đức, tiếp đến là cơ chế bảo vệ việc làm với 47% và hệ thống phúc lợi với gần 35%.

Bà Virginia Sodergeld, chuyên gia kinh tế thị trường lao động tại Indeed, cho rằng xu hướng dịch chuyển lao động quốc tế nhìn chung mang lại những tác động tích cực. Kinh nghiệm và kiến thức tích lũy ở nước ngoài có thể tạo động lực cho đổi mới sáng tạo và mở ra những cơ hội kinh doanh mới.

“Tuy nhiên, nếu 2/3 người lao động đang cân nhắc rời đi, đây cũng là dấu hiệu cho thấy họ không hài lòng với môi trường sống và làm việc tại Đức”, bà Sodergeld nhận định với trang tin Euronews.

Gánh nặng thuế và các khoản đóng góp an sinh xã hội được cho là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người không hài lòng với môi trường làm việc tại Đức. Trong 100 euro tổng chi phí mà doanh nghiệp Đức chi ra cho một lao động độc thân có thu nhập trung bình, người này chỉ thực nhận 50,70 euro. Phần còn lại được dùng để nộp thuế thu nhập và các khoản đóng góp an sinh xã hội của cả doanh nghiệp lẫn người lao động.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy 70% số người được hỏi nhận định mức thuế tại Đức quá cao so với thu nhập, khiến những nỗ lực của họ trong công việc không được đền đáp tương xứng.

MỸ LÀ ĐIỂM ĐẾN ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT

Mỹ tiếp tục là điểm đến được người Đức quan tâm nhất, chiếm 14,4% tổng số lượt tìm kiếm việc làm ở nước ngoài. Tuy nhiên, so với kết quả khảo sát năm trước, số lượt tìm kiếm việc làm tại Mỹ đã giảm 34%.

Anh và Thụy Sỹ cùng xếp tiếp theo, mỗi nước chiếm 13,6% tổng số lượt tìm kiếm. Trong đó, mức độ quan tâm đến Anh tăng mạnh, với số lượt tìm kiếm tăng 38%.

So với kết quả khảo sát năm trước, số lượt người Đức tìm kiếm việc làm tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Ấn Độ cùng tăng 24%, trong khi Australia ghi nhận mức tăng 10%.

Theo Cơ quan Thống kê Liên bang Đức (Destatis), năm ngoái, số công dân Đức ra nước ngoài sinh sống nhiều hơn số trở về khoảng 97.000 người. Đây là mức chênh lệch lớn nhất kể từ năm 2017.

Đối với người nước ngoài, xu hướng lại hoàn toàn trái ngược khi số người đến Đức sinh sống cao hơn số rời khỏi nước này khoảng 200.000 người.

Những năm gần đây, dòng người di cư đến Đức không chỉ gồm người tị nạn mà còn có ngày càng nhiều lao động trình độ cao từ các quốc gia ngoài Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Ấn Độ. Nhiều người làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin như phát triển phần mềm, trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số, cũng như trong các ngành kỹ thuật và nghiên cứu.