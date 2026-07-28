Cổ phiếu một hãng chip Trung Quốc tăng 466% trong phiên chào sàn

Cổ phiếu của hãng chip Trung Quốc CXMT tăng 466% trong phiên chào sàn tại thị trường chứng khoán Thượng Hải vào ngày thứ Hai (27/7)...

Ảnh minh họa - Ảnh: China Daily.

Có thời điểm, CXTM chớp nhoáng trở thành công ty đại chúng đắt giá nhất Trung Quốc, phản ánh cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Trong một ngày giao dịch kỷ lục với mức độ sôi động chưa từng thấy, nhà đầu tư đã đổ xô mua cổ phiếu CXMT - nhà sản xuất chip nhớ lớn thứ tư thế giới, được ca ngợi tại Trung Quốc như một minh chứng cho thành công của quốc gia này trong việc xây dựng chuỗi cung ứng AI của riêng mình.

Cổ phiếu này đóng cửa ở mức 49 nhân dân tệ, so với mức giá chào bán công khai ban đầu (IPO) là 8,66 nhân dân tệ/cổ phiếu. Trong phiên, có thời điểm giá trị thị trường của công ty đạt tới 3,7 nghìn tỷ nhân dân tệ (tương đương 547 tỷ USD), vượt qua Tencent - công ty niêm yết tại Hồng Kông - để trở thành công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất Trung Quốc.

Có trụ sở chính đặt tại Hợp Phì, thủ phủ của tỉnh An Huy ở phía Đông Trung Quốc, CXMT là công ty mới nhất hưởng lợi từ làn sóng đầu tư AI khi hoạt động xây dựng các trung tâm dữ liệu đẩy giá chip nhớ lên cao. CXMT là nhà sản xuất DRam, loại chip được sử dụng trong các thiết bị từ máy chủ đến máy ảnh, lớn nhất Trung Quốc và đứng chỉ sau các đối thủ SK Hynix, Samsung Electronics và Micron trên phạm vi toàn cầu.

Trong một dấu hiệu cho thấy “cơn khát” của nhà đầu tư, CXMT đã huy động được 8,5 tỷ USD từ việc bán 6,7 tỷ cổ phiếu, đánh dấu vụ IPO lớn nhất tại Trung Quốc đại lục kể từ cuộc phát hành của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc vào năm 2010. Công ty có quyền chọn bán thêm 1 tỷ cổ phiếu nữa.

"Chúng tôi biết đây sẽ là một đợt IPO lớn, nhưng thật sự ngạc nhiên khi nhà đầu tư lại nhiệt tình đến vậy”, ông Tilly Zhang, một nhà phân tích tại công ty Gavekal Dragonomics ở Bắc Kinh, nhận định với tờ báo Financial Times.

Cơn hưng phấn của nhà đầu tư đã đẩy hệ số giá cổ phiếu trên thu nhập (P/E) của CXMT lên trên 1.600 lần. Trong một báo cáo, ngân hàng đầu tư Nomura đưa ra mức giá mục tiêu cho cổ phiếu CXMT là 116 nhân dân tệ/cổ phiếu, tăng hơn 1.200% so với giá IPO.

Phiên chào sàn của CXMT diễn ra hai tuần sau khi nhà sản xuất chip Hàn Quốc SK Hynix huy động được hơn 26 tỷ USD khi niêm yết cổ phiếu tại Mỹ. CXMT dự kiến sử dụng số tiền huy động được trong cuộc phát hành vừa rồi để mở rộng sản xuất cũng như nghiên cứu và phát triển chip DRam, loại chip lưu trữ bộ nhớ ngắn hạn trong máy tính.

CXMT vận hành ba nhà máy sản xuất wafer DRam tại Bắc Kinh và Hợp Phì. Trong cáo bạch IPO, công ty "cam kết liên tục mở rộng công suất sản xuất và tăng thị phần toàn cầu”.

Công ty nghiên cứu SemiAnalysis ước tính đến cuối năm nay, CXMT sẽ đạt công suất 350.000 wafer mỗi tháng, gần với công suất 385.000 của Micron, và đến cuối năm 2028 sẽ đạt công suất 500.000 wafer mỗi tháng.

CXMT đã có lãi trong năm nay, thu về 33 tỷ nhân dân tệ (4,9 tỷ USD) lợi nhuận trong quý đầu tiên, một sự đảo ngược đáng chú ý từ khoản lỗ 37 tỷ nhân dân tệ mà công ty đã tích lũy trong thập kỷ qua.

Công ty này hưởng lợi lớn khi sự gia tăng mạnh mẽ nhu cầu về chip nhớ dùng cho AI dẫn tới tình trạng thiếu hụt và tăng giá. Lợi nhuận của công ty chủ yếu đến từ việc bán các chip cấp thấp hơn được sử dụng trong điện tử gia dụng, ông Zhang cho biết, vì các nhà sản xuất chip hàng đầu đang tập trung vào các chip nhớ băng thông cao được sử dụng trong các trung tâm dữ liệu AI.

Một số nhà đầu tư và nhà phân tích cảnh báo khi sản lượng chip của Trung Quốc tăng lên, giá chip nhớ có thể giảm, đe dọa các nhà sản xuất DRam đã có tên tuổi như Samsung và SK Hynix.

CXMT cũng đang phát triển các chip HBM, nhưng vẫn tụt hậu so với các đối thủ toàn cầu, phần lớn là do các hạn chế xuất khẩu của Mỹ đã ngăn cản công ty tiếp cận các thiết bị sản xuất chip tiên tiến nhất từ hãng ASML có trụ sở tại Hà Lan. "Công ty này chưa sản xuất được hàng loạt" các chip như vậy, ông Zhang nói về CXMT.

Sự nổi lên của CXMT là một thành công trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm xây dựng chuỗi cung ứng AI nội địa của riêng mình, được cách ly khỏi các hạn chế xuất khẩu của Mỹ đối với các công nghệ then chốt.

CXMT đã nhận được sự hỗ trợ liên tục từ chính quyền địa phương ở Hợp Phì. Nhà chức trách đã cung cấp tài chính, đất đai giá rẻ và giúp thu hút các nhà cung ứng chuyển tới hoạt động gần khuôn viên rộng lớn của hãng chip này.