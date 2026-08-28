Khoảng 8,1 tỷ USD hoạt động tiền điện tử tại Việt Nam có khả năng chịu thuế

Hoạt động tiền mã hóa có khả năng chịu thuế tại Việt Nam ước tính là khoảng 8,1 tỷ USD trong năm 2025, tương đương 9,01% tổng nguồn thu của Chính phủ, theo ước tính của Chainalysis.
Theo bảng số liệu của Chainalysis, với quy mô 8,1 tỷ USD, Việt Nam đứng thứ 15 trong nhóm các quốc gia có hoạt động tiền mã hóa có khả năng chịu thuế lớn nhất.
Trong tổng số 8,1 tỷ USD hoạt động tiền mã hóa có khả năng chịu thuế tại Việt Nam, khoảng 1,1 tỷ USD là thu nhập, 1,8 tỷ USD là lợi nhuận và 5,2 tỷ USD là các khoản thanh toán bằng tiền điện tử.
Trong đó, các khoản thanh toán chiếm tỷ trọng lớn nhất, khoảng 64% tổng hoạt động có khả năng chịu thuế tại Việt Nam. Lợi nhuận chiếm khoảng 22%, trong khi thu nhập chiếm khoảng 14%.
Xét về quy mô, Mỹ đứng đầu với 112,6 tỷ USD hoạt động tiền mã hóa có khả năng chịu thuế, trong đó 17,9 tỷ USD là thu nhập, 30,1 tỷ USD là lợi nhuận và 64,6 tỷ USD là các khoản thanh toán. Đức đứng thứ hai với 24,1 tỷ USD, tiếp theo là Trung Quốc với 21 tỷ USD, Anh với 19,4 tỷ USD và Ấn Độ với 19 tỷ USD.
Theo một bảng phân tích khác của Chainalysis, 8,1 tỷ USD hoạt động tiền điện tử có khả năng chịu thuế tương đương 9,01% tổng nguồn thu 89,9 tỷ USD (số liệu của IMF) của Chính phủ Việt Nam trong năm 2025. Với tỷ lệ này, Việt Nam đứng thứ 6 trong nhóm 15 quốc gia có tỷ trọng hoạt động tiền mã hóa so với nguồn thu Chính phủ cao nhất.
Đứng đầu bảng là Nigeria, với hoạt động tiền mã hóa có khả năng chịu thuế tương đương 12,31% nguồn thu Chính phủ. Thái Lan đứng thứ hai với 11,54%, Campuchia 11,31%, Georgia 10,01% và Ukraine 9,83%.
Đáng chú ý, Việt Nam đứng trên Venezuela, Yemen và Philippines. Trong đó, Philippines có quy mô hoạt động tiền điện tử có khả năng chịu thuế khoảng 6,9 tỷ USD, tương đương 7,47% nguồn thu Chính phủ; Venezuela đạt 1,4 tỷ USD, tương đương 8,74%.
Tuy nhiên, cần lưu ý 8,1 tỷ USD không phải số tiền thuế Nhà nước có thể thu từ hoạt động tiền mã hóa. Đây là giá trị các hoạt động tiền điện tử mà Chainalysis xác định có khả năng phát sinh nghĩa vụ thuế. Tỷ lệ 9,01% chỉ phản ánh quy mô của hoạt động này khi đặt cạnh tổng nguồn thu Chính phủ, không có nghĩa 9,01% ngân sách đến từ tiền mã hóa.
Tuy nhiên, trong bảng xếp hạng thâm hụt ngân sách, con số 8,1 tỷ USD hoạt động tiền điện tử có khả năng chịu thuế của Việt Nam tương đương 49,63% mức thâm hụt ngân sách của Chính phủ. Với tỷ lệ này, Việt Nam đứng thứ 9 trong nhóm 15 quốc gia có tỷ trọng hoạt động tiền mã hóa có khả năng chịu thuế so với thâm hụt ngân sách cao nhất.
Đứng đầu là Bồ Đào Nha với 201,05%, tiếp theo là Hàn Quốc 144,05% và Thụy Sĩ 100,21%. Thái Lan đứng thứ 4 với 78,62%, trong khi Campuchia đứng thứ 8 với 51,42%, ngay trên Việt Nam.
Trong khi đó, trên phạm vi toàn cầu trong năm 2025, trên phạm vi toàn cầu, các dòng tiền mã hóa có khả năng chịu thuế bao gồm khoản lãi đã thực hiện từ các sàn giao dịch tập trung và phi tập trung; thu nhập từ hoạt động đào tiền mã hóa, staking, cho vay, cùng các khoản thanh toán bằng tiền mã hóa, đạt 457 tỷ USD.
Trong đó, Bắc Mỹ dẫn đầu với 134,6 tỷ USD trong năm 2025, tiếp theo là Liên minh châu Âu (EU) với 125,1 tỷ USD và Đông Á với 54,7 tỷ USD.
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