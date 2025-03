Không có lô trái phiếu riêng lẻ nào được phát hành trong 2 tháng đầu năm 2025

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) chỉ ghi nhận hai đợt phát hành mới được công bố vào tháng 2 năm 2025, lưu ý cả hai đều được phát hành từ tháng 12 năm 2024, với tổng giá trị đạt 2,1 nghìn tỷ đồng, theo số liệu thống kê từ Mirea Asset.

Tính đến ngày 3/3, thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn chưa ghi nhận bất kỳ giao dịch phát hành trái phiếu thành công nào trong tháng 2. Trước đó tháng 1 cũng không ghi nhận đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ nào, chủ yếu do hai tháng đầu năm thường là giai đoạn thấp điểm trong hoạt động huy động vốn. Ngoài ra, Do đặc thù nhu cầu sử dụng vốn của các doanh nghiệp thời điểm đầu năm thường ở mức thấp cũng như ảnh hưởng của kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên Đán, do đó hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp thường có xu hướng trầm lắng trong những tháng đầu năm.

Trong khi thời điểm cùng kỳ năm 2024 có 7 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thành công với tổng giá trị phát hành đạt 4.315 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Mirae Asset kỳ vọng hoạt động phát hành sẽ thuận lợi hơn trong năm 2025, khi các quy định mới từ Luật Chứng khoán sửa đổi được kỳ vọng sẽ tăng cường tính minh bạch của thị trường. Điều này sẽ góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư sau giai đoạn 2022- 2023, đặc biệt với các yêu cầu về xếp hạng tín nhiệm trong phát hành riêng lẻ và phát hành ra công chúng.

Về tình hình mua lại trước hạn, HNX ghi nhận 80 giao dịch mua lại trái phiếu trước hạn với tổng giá trị đạt 2,15 nghìn tỷ đồng từ ngày 11 đến ngày 28 tháng 2. Các giao dịch đáng chú ý bao gồm 1 nghìn tỷ đồng từ SVC Group trên 8 lô trái phiếu khác nhau, tiếp theo là Saigon Glory (402 tỷ đồng), Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 (200 tỷ đồng), TNR Holdings (155 tỷ đồng), Công ty Cổ phần IMG Huế (137,5 tỷ đồng) và Khải Hoàn Group (125 tỷ đồng).

Dự kiến sẽ có 12 trái phiếu đáo hạn trong tháng 3 không bao gồm các trái phiếu đã được thỏa thuận gia hạn, với tổng giá trị đạt khoảng 10 nghìn tỷ đồng. Nhóm Bất động sản chiếm khoảng 6,2 nghìn tỷ đồng trái phiếu đáo hạn, đến từ các tổ chức phát hành như Vast King (2,26 nghìn tỷ đồng), Công ty Cổ phần Tiếp vận và Bất động sản Tân Liên Phát Tân Cảng (2 nghìn tỷ đồng), Novaland (1 nghìn tỷ đồng) và Hưng Thịnh Land (700 tỷ đồng).

Đáng chú ý, Vinfast có hai trái phiếu đáo hạn với tổng giá trị đạt 3,5 nghìn tỷ đồng. Có 60 trái phiếu ban đầu dự kiến đáo hạn trong tháng 3 đã được thỏa thuận gia hạn ngày đáo hạn với trái chủ, bao gồm 40 trái phiếu từ TNR Holdings Việt Nam tổng giá trị 1,88 nghìn tỷ đồng và 20 trái phiếu từ Công ty Cổ phần Đầu tư và Cho thuê Tài sản TNL tổng giá trị khoảng 1 nghìn tỷ đồng.

Trong khi đó, theo số liệu của VnDirect trong T3/2025 sẽ có khoảng hơn 15,6 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn, tăng đáng kể so với 2 tháng đầu năm.

Tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn năm 2025 ước khoảng hơn 194 nghìn tỷ đồng, đã loại trừ số trái phiếu đã được mua lại trước hạn và số trái phiếu đã được gia hạn kỳ hạn đến ngày 01/03/2025. Trong đó nhóm Bất động sản là nhóm có giá trị đáo hạn lớn nhất với tổng giá trị đáo hạn là hơn 121 nghìn tỷ đồng, chiếm 62,4% tổng giá trị đáo hạn năm 2025. Đứng thứ 2 là nhóm Ngân hàng, với tổng giá trị đáo hạn là hơn 31 nghìn tỷ đồng, chiếm 16,1% tổng giá trị đáo hạn năm 2025.