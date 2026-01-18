Không để nợ lương, chậm thưởng Tết của người lao động

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 20/01/2026
Nhật Dương
18/01/2026, 16:00
Liên đoàn Lao động Hà Nội đề nghị các đơn vị tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp…, đặc biệt là việc thanh toán tiền lương, tiền thưởng dịp cuối năm. Điều này nhằm ngăn chặn tình trạng nợ lương, chậm thưởng, tiềm ẩn nguy cơ tranh chấp lao động...
Trong bối cảnh Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần, việc đảm bảo quyền lợi cho người lao động, đặc biệt là vấn đề lương, thưởng, trở thành mối quan tâm hàng đầu của các cấp Công đoàn tại Hà Nội.
Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội đã ban hành văn bản đề nghị các cấp công đoàn chăm lo, đảm bảo mọi đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết.
Theo chỉ đạo từ Liên đoàn Lao động Hà Nội, công tác chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt. Các hoạt động như “Tết sum vầy, Xuân ơn Đảng”, “Chợ Tết Công đoàn” và “Xe ô tô miễn phí đưa công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết” đã được lên kế hoạch chi tiết.
Dự kiến, khoảng 83.000 suất quà sẽ được trao tặng tới đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, góp phần kịp thời động viên, chia sẻ, giúp người lao động yên tâm đón Tết.
Song song với việc chăm lo đời sống vật chất, Liên đoàn Lao động thành phố cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giám sát thực hiện Nghị định số 293/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động và các quy định pháp luật về tiền lương tại doanh nghiệp.
Các đơn vị Công đoàn được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội…, đặc biệt là việc thanh toán tiền lương, tiền thưởng dịp cuối năm. Điều này nhằm ngăn chặn tình trạng nợ lương, chậm thưởng, tiềm ẩn nguy cơ tranh chấp lao động.
Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn thường xuyên theo dõi, nắm bắt sát tình hình quan hệ lao động, diễn biến tư tưởng, cũng như các kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, người lao động tại từng doanh nghiệp.
Khi phát sinh tranh chấp lao động, cần chủ động phối hợp với cơ quan chức năng để nhanh chóng giải quyết, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Một điểm nhấn quan trọng khác là công tác nắm bắt, kết nối cung – cầu lao động. Các cấp Công đoàn có trách nhiệm theo dõi nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và nhu cầu tìm việc của người lao động, từ đó cung cấp thông tin kịp thời, hỗ trợ hai bên lựa chọn phù hợp. Việc này không chỉ đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động mà còn góp phần ổn định sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong dịp cuối năm.
Đặc biệt, từ ngày 22/2 đến 28/2/2026, các cấp Công đoàn phải báo cáo tình hình đoàn viên, người lao động quay trở lại làm việc sau Tết về Liên đoàn Lao động thành phố. Đây là cơ sở để Liên đoàn Lao động có thể đưa ra các giải pháp hỗ trợ kịp thời, đảm bảo mọi người lao động đều có thể yên tâm làm việc sau kỳ nghỉ dài.
Đối với Công đoàn cơ sở, Liên đoàn Lao động thành phố yêu cầu tập trung phối hợp với người sử dụng lao động rà soát lại hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương, thưởng để bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ đã thỏa thuận.
Việc xây dựng phương án thưởng căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2025 theo Điều 104 Bộ luật Lao động phải được thực hiện công khai, minh bạch và thông tin sớm để người lao động nắm rõ kế hoạch, thời điểm trả lương, nâng lương, trả thưởng và các khoản hỗ trợ dịp Tết như quà Tết, vé tàu xe…
Lưu ý công tác chăm lo Tết cần tập trung vào các đối tượng khó khăn, người mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.
Thanh long là một trong những cây trồng chủ lực của tỉnh Đồng Tháp. Nhờ loại cây trồng này, nhiều nông dân đã vươn lên làm giàu bền vững. Đồng Tháp đang tập trung nhiều giải pháp từ ứng dụng công nghệ cao vào canh tác, chế biến để nâng cao chất lượng, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý sản xuất, thương mại…
Từ ngày 21/1, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, khiến nhiệt độ tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm sâu, đặc biệt là vùng núi và trung du Bắc Bộ có thể xuống dưới 6 độ C. Trước tình hình này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các tỉnh, thành phố chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, chú trọng các biện pháp bảo đảm sức khỏe cho người dân, hướng dẫn sản xuất nông nghiệp an toàn trong điều kiện giá lạnh...
Ngày 19/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long ký quyết định số 131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 248/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo...
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 374/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Trong đó, có quy định rõ 13 trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng chế độ này...
Trước kiến nghị của nhiều bộ ngành và địa phương liên quan đến việc bổ sung biên chế cấp xã, điều chuyển biên chế sự nghiệp sang biên chế công chức, bảo đảm biên chế giáo dục, y tế và bố trí nhân sự tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ Nội vụ đã có ý kiến cụ thể, làm rõ định hướng và lộ trình triển khai trong thời gian tới...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: