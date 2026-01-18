Không để nợ lương, chậm thưởng Tết của người lao động

Liên đoàn Lao động Hà Nội đề nghị các đơn vị tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp…, đặc biệt là việc thanh toán tiền lương, tiền thưởng dịp cuối năm. Điều này nhằm ngăn chặn tình trạng nợ lương, chậm thưởng, tiềm ẩn nguy cơ tranh chấp lao động...

Trong bối cảnh Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần, việc đảm bảo quyền lợi cho người lao động, đặc biệt là vấn đề lương, thưởng, trở thành mối quan tâm hàng đầu của các cấp Công đoàn tại Hà Nội.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội đã ban hành văn bản đề nghị các cấp công đoàn chăm lo, đảm bảo mọi đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết.

Theo chỉ đạo từ Liên đoàn Lao động Hà Nội, công tác chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt. Các hoạt động như “Tết sum vầy, Xuân ơn Đảng”, “Chợ Tết Công đoàn” và “Xe ô tô miễn phí đưa công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết” đã được lên kế hoạch chi tiết.

Dự kiến, khoảng 83.000 suất quà sẽ được trao tặng tới đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, góp phần kịp thời động viên, chia sẻ, giúp người lao động yên tâm đón Tết.

Song song với việc chăm lo đời sống vật chất, Liên đoàn Lao động thành phố cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giám sát thực hiện Nghị định số 293/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động và các quy định pháp luật về tiền lương tại doanh nghiệp.

Các đơn vị Công đoàn được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội…, đặc biệt là việc thanh toán tiền lương, tiền thưởng dịp cuối năm. Điều này nhằm ngăn chặn tình trạng nợ lương, chậm thưởng, tiềm ẩn nguy cơ tranh chấp lao động.

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn thường xuyên theo dõi, nắm bắt sát tình hình quan hệ lao động, diễn biến tư tưởng, cũng như các kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, người lao động tại từng doanh nghiệp.

Khi phát sinh tranh chấp lao động, cần chủ động phối hợp với cơ quan chức năng để nhanh chóng giải quyết, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Một điểm nhấn quan trọng khác là công tác nắm bắt, kết nối cung – cầu lao động. Các cấp Công đoàn có trách nhiệm theo dõi nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và nhu cầu tìm việc của người lao động, từ đó cung cấp thông tin kịp thời, hỗ trợ hai bên lựa chọn phù hợp. Việc này không chỉ đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động mà còn góp phần ổn định sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong dịp cuối năm.

Đặc biệt, từ ngày 22/2 đến 28/2/2026, các cấp Công đoàn phải báo cáo tình hình đoàn viên, người lao động quay trở lại làm việc sau Tết về Liên đoàn Lao động thành phố. Đây là cơ sở để Liên đoàn Lao động có thể đưa ra các giải pháp hỗ trợ kịp thời, đảm bảo mọi người lao động đều có thể yên tâm làm việc sau kỳ nghỉ dài.

Đối với Công đoàn cơ sở, Liên đoàn Lao động thành phố yêu cầu tập trung phối hợp với người sử dụng lao động rà soát lại hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương, thưởng để bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ đã thỏa thuận.

Việc xây dựng phương án thưởng căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2025 theo Điều 104 Bộ luật Lao động phải được thực hiện công khai, minh bạch và thông tin sớm để người lao động nắm rõ kế hoạch, thời điểm trả lương, nâng lương, trả thưởng và các khoản hỗ trợ dịp Tết như quà Tết, vé tàu xe…

Lưu ý công tác chăm lo Tết cần tập trung vào các đối tượng khó khăn, người mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.